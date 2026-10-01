Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan (Foto: DHA)

"ÇOK AÇIK BİR DİSİPLİN SUÇUDUR"



CHP MYK toplantısında dün, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in de aralarında bulunduğu 5 belediye başkanı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı dün yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olup da başka bir siyasi partinin genel başkanına 'Genel başkanım' diyemez. Ahlaki ve etik olan, bu şekilde düşünen arkadaşlarımızın parti ile yollarını ayırmasıdır. Ahlaki olmayan, bir ayağı içerde, bir ayağı dışarıda durmaktır. Bu sürdürülemez, bunu hiçbir kurum kabul edemez. Bu hafta gelmiş olduğumuz noktada 5 belediye başkanımız ile ilgili bazı kararlar almak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.