İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında aralarında Başkan Ömer Günel'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Ferdi Zenginoğlu ve Ömer Günel (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

"SEN TANIDIKSIN 1,6 MİLYON YETER"

Kuşadası'nda 15 yıldır inşaat ve yapı malzemeleri işiyle uğraşan Ferdi Zenginoğlu, Soğucak Mahallesindeki bir arsanın turizm imarından ticari imara çevrilmesi için bizzat CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel ile makamında görüştüğünü belirtti.

İddiaya göre Günel, geçmişe dayalı tanışıklıklarını öne sürerek normalde daha yüksek olan rüşvet bedelini 2.5 milyon liradan 1.6 milyon liraya indirdi.

Paranın imar müdürü ve komisyon üyelerine dağıtılacağını söyleyen Günel'in talimatıyla, 800 bin lira tutarındaki ilk ödeme dolar ve euro cinsinden İmar Müdürü Ahmet Taşkan'a makam odasında elden teslim edildi.

Kalan tutarın ise parça parça CHP'li Başkan Günel'e ve onun kara kutusu olduğu iddia edilen, o dönem avukatlık ofisinde sekreterken sonradan belediyede Özel Kalem Müdürü yapılan Şebnem Kars Şenol'a verildiği ifade edildi.

İmar Müdürü Taşkan'ın ruhsat aşamasında fazladan 800 bin lira daha rüşvet istediği, bu talep reddedilince işlemlerin kasten yavaşlatıldığı tutanaklara yansıdı.