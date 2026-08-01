Kuşadası Belediyesi yolsuzluğunda müteahhit Zenginoğlu itirafçı oldu! Yeni Partili Tezcan'dan cezaevinde kirli teklif
CHP'li Kuşadası Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasının tutuklu sanıklarından müteahhit Ferdi Zenginoğlu, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itiraflarda bulundu. Takvim’in ulaştığı 6 sayfalık ifade tutanağında, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in merkezinde olduğu iddia edilen devasa rüşvet çarkı, amatör ligdeki Kuşadasıspor üzerinden dönen kara para trafiği, adrese teslim ihaleler ve şantaj iddiaları gün yüzüne çıktı. İtirafçı müteahhit Zenginoğlu, rüşvet ağının Antalya'daki otellerden reklam ajanslarına kadar uzandığını belirtirken, Yeni Partili Milletvekili Bülent Tezcan'ın kendisini 2 defa cezaevinde ziyaret ederek “susması” yönünde baskı yaptığını öne sürdü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında aralarında Başkan Ömer Günel'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
Etkin pişmanlıktan faydalanan tutuklu müteahhit Ferdi Zenginoğlu, belediyedeki kirli rüşvet ağını tek tek anlattı.
Takvim.com.tr, itirafçı Zenginoğlu'nun 29 Temmuz'da verdiği 6 sayfalık ifade tutanağına ulaştı.
"SEN TANIDIKSIN 1,6 MİLYON YETER"
Kuşadası'nda 15 yıldır inşaat ve yapı malzemeleri işiyle uğraşan Ferdi Zenginoğlu, Soğucak Mahallesindeki bir arsanın turizm imarından ticari imara çevrilmesi için bizzat CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel ile makamında görüştüğünü belirtti.
İddiaya göre Günel, geçmişe dayalı tanışıklıklarını öne sürerek normalde daha yüksek olan rüşvet bedelini 2.5 milyon liradan 1.6 milyon liraya indirdi.
Paranın imar müdürü ve komisyon üyelerine dağıtılacağını söyleyen Günel'in talimatıyla, 800 bin lira tutarındaki ilk ödeme dolar ve euro cinsinden İmar Müdürü Ahmet Taşkan'a makam odasında elden teslim edildi.
Kalan tutarın ise parça parça CHP'li Başkan Günel'e ve onun kara kutusu olduğu iddia edilen, o dönem avukatlık ofisinde sekreterken sonradan belediyede Özel Kalem Müdürü yapılan Şebnem Kars Şenol'a verildiği ifade edildi.
İmar Müdürü Taşkan'ın ruhsat aşamasında fazladan 800 bin lira daha rüşvet istediği, bu talep reddedilince işlemlerin kasten yavaşlatıldığı tutanaklara yansıdı.
RÜŞVETİN ÜSSÜ AMATÖRDEKİ FUTBOL KULÜBÜ
Kuşadasıspor üzerinden kurulan rüşvet ve aklama mekanizması da itirafa yansıdı.
Başkan Günel'in ricasıyla Aralık 2023'te kulüp başkanı olan Zenginoğlu, belediyedeki ruhsat işlerini çözmek isteyen Helvacı Yapı isimli firmanın, Günel'in talimatıyla kulüp hesabına 1 milyon lira rüşvet yatırdığını itiraf etti.
SATIŞIN 10 MİLYONU CEBE
Skandalın boyutu, kulübün satışı sırasında daha da büyüdü.
İfadeye göre Başkan Günel ve avukatı Umut Yaşar, kulübü Ertan Can Yazıcı isimli şahsa 60 milyon liraya satmak üzere anlaştı. Bu paranın 50 milyon lirasının resmi yollardan kulübe gönderileceği, 10 milyon lirasının ise elden kayıt dışı olarak alınacağı planlandı.
Duruma itiraz eden ve kulüpten kendi alacaklarını tahsil etmek istediğini söyleyen Zenginoğlu, Günel tarafından makam odasından kovulurken, alıcı Ertan Can Yazıcı tarafından da gece yarısı aranarak ağır küfürler eşliğinde tehdit edildiğini öne sürdü.
YARI FİYATINA ARSA İHALESİ
Belediye iştiraki Arya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ın da rüşvet çarkının ana aktörlerinden biri olduğu iddia edildi.
Zenginoğlu'nun ifadesine göre Turan, değeri 600 milyon lirayı bulan bir belediye arsasının 300 milyon liraya satılacağını, karşılığında 50 milyon lira rüşvet alınacağını söyleyerek bu organizasyona aracı bulmasını istedi.
Zenginoğlu bu teklifi reddetse de, ihalenin Şefik Çalık isimli şahsa 320 milyon lira bedelle adrese teslim yapıldığı öne sürüldü.
İtirafçı müteahhit, ihale sonrasında Garanti Bankası Kuşadası Çarşı Şubesinde tesadüfen Şefik Çalık'ı gördüğünü ve banka personeliyle 50 milyon liralık nakit çekimi üzerine konuştuğuna bizzat şahit olduğunu aktardı.
Ayrıca Oğuzhan Turan'ın, kendi borçlarını ödetmek için Zenginoğlu'na İzmir İstinye Park'tan 200 bin liralık lüks kıyafet aldırdığı ve 275 bin lira nakitparayı makam odasında tahsil ettiği tutanağa yansıdı.
YENİ'Cİ TEZCAN'DAN CEZAEVİNDE SUS BASKISI
Soruşturmanın siyasi ayağında ise CHP'yi bölen Yeni Parti'nin kurmayları arasında yer alan Bülent Tezcan olduğu iddiası var.
CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılan Aydın Milletvekili ve PM Üyesi Bülent Tezcan'ın kendisini cezaevinde iki kez ziyaret ettiğini belirten Zenginoğlu, Tezcan'ın kendisine "Dik dur, sessiz kal, herhangi bir şey anlatma. Dışarı çıktıktan sonra daha güzel işler yapacağız" diyerek açıkça sus payı vaat ettiğini ve üstü kapalı tehditte bulunduğunu iddia etti.
KIZI VE DAMADI DA ÇARKIN İÇİNDE
Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar'ın, Başkan Günel'in tüm kirli işlerini ve hukuki kılıflarını organize ettiği, hatta Günel'in Umut Yaşar'a ofis alması için 1 milyon lira elden para verdiği öne sürüldü.
ŞAİBELİ KURULTAY ÖNCESİ ÖZEL'E 20 MİLYON EURO
İfadede ayrıca, CHP kurultayı öncesinde Özgür Özel'e 20 milyon euro gönderildiğine dair dedikodulara da değinildi.
Zenginoğlu bu konuda net bir bilgisi olmadığını belirtse de, paranın izinin Günel'in kasası konumundaki Şebnem Kars Şenol, Oğuzhan Turan ve Bülent Tezcan üzerinden sürülebileceğine dikkat çekti.
AMCANIN OTELİ KARA PARA AKLAMA MERKEZİ
Toplanan milyonlarca liralık rüşvetin nasıl aklandığı da ifadenin kilit noktalarından birini oluşturdu.
Zenginoğlu, Kuşadası'nda Süzgeç Yalı isimli binada faaliyet gösteren bir reklam ajansının fiilen Belediye Basın Yayın Müdür Vekili Atıl Ulaş Bengi ve avukat Murat Sert tarafından işletildiğini, ancak asıl sahibinin ve gelirlerin toplanma noktasının CHP'li başkan Ömer Günel olduğunu iddia etti.
Günel'in amcası Macit Günel'inAntalya'daki otelinin kara para aklama merkezi olarak kullanıldığı öne sürüldü.
İfadede, rüşvet paralarının dövize çevrilerek Antalya'ya taşındığı ve bu otel üzerinden sisteme sokulduğu, amca Macit Günel'in hesap hareketleri incelendiğinde bu kaynağı belirsiz para girişlerinin net bir şekilde tespit edilebileceği vurgulandı.
Ayrıca İsla Bonita isimli lüks rezidans projesinin saha satış personeli "Kaan" isimli şahsın da yüksek kat izni için Günel'e devasa miktarda rüşvet verdiklerini ağzından kaçırdığı belirtildi.
İTİRAFÇININ AİLESİNE YABANCI PLAKALI ARAÇLA YAKIN TAKİP
Devlete yardımcı olmak ve etkin pişmanlıktan faydalanmak için bütün bildiklerini anlattığını öne süren müteahhit Ferdi Zenginoğlu, Kuşadası'nda yaşayan eski eşi ve iki çocuğunun hayatından endişe ettiğini savcıya iletti.
Tutuklu bulunduğu süre zarfında eski eşinin yabancı numaralardan sürekli arandığını, evlerinin önünde yabancı plakalı bir aracın bekleyerek ailesini adım adım izlediğini ve psikolojik baskı kurduğunu ifade eden Zenginoğlu, devletten ailesi için acil koruma talep etti.
İfade tutanağı, şüphelinin serbest bırakılması veya adli kontrol şartıyla tahliyesi talebiyle kayıt altına alındı.
Gözler şimdi, isimleri tek tek zikredilen siyasiler, bürokratlar ve iş insanlarına yönelik yapılacak hukuki işlemlere çevrildi.