Fon soruşturmasında yeni gelişme: Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fon soruşturması kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ü ifadeye çağırdı. Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gönül, SPK başkanlığı görevini 4 yıl sürdürmüştü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ü ifadeye çağırdı.
Fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla yer alan Gönül'ün bugün Çağlayan Adliyesi'ne gelerek savcılık makamına detaylı bilgi vermesi bekleniyor.
FON SORUŞTURMASINDA GÜN GÜN NELER YAŞANDI
Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. Alım satıma kapatılan fonların TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ile BULLS PORTFÖY şirketlerine ait olduğu bildirildi. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu fonların bazılarının temerrüde düştüğünü açıkladı.
İş Bankası ile Ziraat Bankası'nca yürütülecek tasfiye sürecinin 6 ay süreceği duyurulurken, SPK tarafından iptal edilen yatırım fonu talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağı bildirildi.
Bakan Gürlek, 1 Temmuz ile 16 Eylül 2026 tarihlerinde fonlardan para çıkışlarının en yüksek tutardan başlamak üzere incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ile 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu, 37 şüphelinin de yurt dışına çıkışının yasaklandığını söyledi.
27 Eylül'de yurt dışı çıkış yasağı getirilen Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
28 Eylül'de 45 şirket ile 19 fona yönelik tedbirler kaldırıldı
56 ZANLI TUTUKLU
29 Eylül'de 5 kişi daha tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Aynı gün Hedef Holding, borsada vadesi gelen 1 milyar 79 milyon 264 bin 813 liralık borcunu ödeyemediğini duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ilgili kurumlara müzekkere yazdı.
Yaşanan krizin ardından fonların tasfiyesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu açıklandı.