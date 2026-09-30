FON SORUŞTURMASINDA GÜN GÜN NELER YAŞANDI Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. Alım satıma kapatılan fonların TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ile BULLS PORTFÖY şirketlerine ait olduğu bildirildi. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu fonların bazılarının temerrüde düştüğünü açıkladı. İş Bankası ile Ziraat Bankası'nca yürütülecek tasfiye sürecinin 6 ay süreceği duyurulurken, SPK tarafından iptal edilen yatırım fonu talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağı bildirildi. Başkan Erdoğan’dan fon soruşturması mesajı: Milletin hakkına el uzatan karşısında devleti bulur

Bakan Gürlek, 1 Temmuz ile 16 Eylül 2026 tarihlerinde fonlardan para çıkışlarının en yüksek tutardan başlamak üzere incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ile 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu, 37 şüphelinin de yurt dışına çıkışının yasaklandığını söyledi. 27 Eylül'de yurt dışı çıkış yasağı getirilen Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. 28 Eylül'de 45 şirket ile 19 fona yönelik tedbirler kaldırıldı AK Partiden fon krizi açıklaması: Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir