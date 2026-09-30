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Fon soruşturmasında “Balıkçı İsmet” lakaplı İsmet Öğüt gözaltında!

CHP'li Ensar Öğüt'ün kardeşi Balıkçı İsmet lakaplı İsmet Öğüt fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Öğüt'ün 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edilmişti.

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Fon soruşturmasında “Balıkçı İsmet” lakaplı İsmet Öğüt gözaltında!

CHP'li Ensar Öğüt'ün kardeşi İsmet Öğüt'ün fon soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mal varlığına tedbir konulan ve kamuoyunda "Balıkçı İsmet" olarak bilinen İsmet Öğüt'ün hesaplarındaki para trafiği mercek altına alınmıştı.

3 MİLYAR TL'LİK FON ÇIKIŞI

Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi. Söz konusu para hareketlerinin kaynağı, fon işlemleriyle bağlantısı ve nihai yararlanıcılarının belirlenmesine yönelik incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt (Foto: AA)Eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt (Foto: AA)

AĞABEYİ ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ

Başsavcılık, İsmet Öğüt'ün ağabeyi olan eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığını da araştırıyor.

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