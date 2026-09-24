Eski CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istendi. (Fotoğraf: Depo Photos)

Yapı sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğu halde İZBETON ile kooperatif arasında imzalanan protokolün temsil yetkisi aşılarak yapıldığı saptandı.

25 GÜNDE FARK UÇTU

İZBETON A.Ş. ile belediye arasında imzalanan protokolün ardından 18 Ocak 2021 tarihinde yer teslimi yapıldığı, İZBETON'un 344 gün boyunca hiçbir imalat çalışması yapmadığı vurgulandı.

İZBETON ile kooperatif arasında 4. etap için 167 milyon 528 bin 903 lira bedelli sözleşme imzalandığı, kooperatif ile alt yüklenici City Contruction Ltd. Şti. arasında 260 milyon 797 bin 681 lira bedelli sözleşme yapıldığı bildirildi.

Şirkete 47 milyon 265 bin 265 lira avans verildiği, aynı işin sadece 25 gün sonra 93 milyon 268 bin 77 lira farkla bahsi geçen şirkete verilmesinin iyi niyetle açıklanamayacağı iddianamede yer buldu.

Firmaya yapılan fazla ödemelerle kooperatif zararının 77 milyon 600 bin liraya ulaştığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin basiretli tacir sıfatına sahip oldukları, bu hususları bilmemelerinin hayatın olağan akışına uygun düşmediği kanaatine varıldı.