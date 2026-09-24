İZBETON dosyasında iddianame kabul edildi: İzmir’de kooperatif davası başlıyor... 77 milyon lira buhar oldu
İzmir’de vatandaşların umutlarını sömüren S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi vurgununda iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Eski CHP’li Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sahte güven aşılayarak halkı mağdur ettiği skandalda, tam 77 milyon 600 bin liralık kamu zararı belgelendi. İZBETON üzerinden yetki aşılarak liyakatsiz şirketlere aktarılan milyonlarca liranın hesabı mahkemede sorulacak. Soyer ile birlikte eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli, 18 Kasım’da hakim karşısına çıkacak. Şüpheliler hakkında 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İzmirli vatandaşların güvenerek dişinden tırnağından artırdığı paraları yatırdığı kentsel dönüşüm projesi, CHP'li yöneticilerin elinde vurgun çarkına dönüşürken konuya ilişkin yürütülen yargılamada iddianame kabul edildi.
77 MİLYON BUHARLAŞTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen zimmet soruşturması tamamlandı.
Hazırlanan iddianame İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Dosyada eski CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya dahil 19 şüpheli yer alıyor.
PROTOKOLDE YETKİ AŞILDI
İddianamede kentsel dönüşüm yapılacak alanların mülkiyetinin belediyeye ait olduğu, inşaat işlerinin meclis kararıyla İZBETON'a verildiği aktarıldı.
Yapı sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğu halde İZBETON ile kooperatif arasında imzalanan protokolün temsil yetkisi aşılarak yapıldığı saptandı.
Yönetim kurulu kararı olmaksızın genel müdürün münferit imzasıyla sürecin yürütüldüğü tespit edildi.
25 GÜNDE FARK UÇTU
İZBETON A.Ş. ile belediye arasında imzalanan protokolün ardından 18 Ocak 2021 tarihinde yer teslimi yapıldığı, İZBETON'un 344 gün boyunca hiçbir imalat çalışması yapmadığı vurgulandı.
İZBETON ile kooperatif arasında 4. etap için 167 milyon 528 bin 903 lira bedelli sözleşme imzalandığı, kooperatif ile alt yüklenici City Contruction Ltd. Şti. arasında 260 milyon 797 bin 681 lira bedelli sözleşme yapıldığı bildirildi.
Şirkete 47 milyon 265 bin 265 lira avans verildiği, aynı işin sadece 25 gün sonra 93 milyon 268 bin 77 lira farkla bahsi geçen şirkete verilmesinin iyi niyetle açıklanamayacağı iddianamede yer buldu.
Firmaya yapılan fazla ödemelerle kooperatif zararının 77 milyon 600 bin liraya ulaştığı ortaya çıktı.
Şüphelilerin basiretli tacir sıfatına sahip oldukları, bu hususları bilmemelerinin hayatın olağan akışına uygun düşmediği kanaatine varıldı.
İZBB ÜZERİNDEN SAHTE GÜVEN
İddianamede dönemin CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aynı zamanda İZBETON'da yönetim kurulu başkanı olduğuna dikkat çekildi.
Soyer'in kamuoyuna yaptığı açıklamalarda kooperatifler aracılığıyla yürütülen inşaat işlemlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi garantisi altında olduğunu söyleyerek vatandaşlarda sahte güven uyandırdığı, halkı kooperatife üye olmaya yönlendirdiği altı çizildi.
Denetim raporlarında kusurlu bulunan Soyer'in, hukuka aykırı işlemlerden, oluşan devasa zarardan zimmet suçuna yardım eden sıfatıyla sorumlu olduğu belirtildi.
FARK 1,1 MİLYON
Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kooperatifin yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü, 2022, 2023 yıllarına ait zararlar, kasa açıklarından zimmet suçunun şüphelisi olarak sorumlu tutulduğu aktarıldı.
Kooperatifin mali kayıtlarında 2022 yılı sonunda 369 bin 896 lira, 2023 yılı sonunda 411 bin 908 lira, 2024 yılı sonunda 1 milyon 148 bin 30 lira fark oluştuğu saptandı.
Heval Savaş Kaya'nın yapı işinin kooperatife devredilmesi işleminde rol aldığı, devri hukuka aykırı şekilde gerçekleştirdiği bildirildi.
12 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Savcılık makamı Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya hakkında zimmete yardım suçlamasından 6 yıla kadar, Şenol Aslanoğlu hakkında zimmet suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Aslanoğlu'nun yanı sıra 10 şüpheli hakkında zimmet suçlamasından, Soyer, Kaya dışındaki 6 şüpheli hakkında zimmete yardım suçlamasıyla ceza istendi.
Başka kooperatif davasında tutuksuz yargılanan Tunç Soyer'in, S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracı kılınarak menfaat teminine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında halen tutuklu bulunduğu hatırlatıldı.
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