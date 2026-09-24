22 Eylül 2026'da Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı. Olayın okul binasının dışında gerçekleştiği ve saldırının ardından adli ve idari soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Manisa'da okul yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından gündeme gelen başlıkları değerlendirdi.

Çocukların dijital ortamda kimlerle iletişim kurduğunun takip edilmesi gerektiğini ifade eden Tekin, özellikle oyun sitelerinin arka planındaki mesajlaşma ortamları ile sosyal medya platformlarına dikkat çekti.

"Çocuk henüz akran zorbalığı dediğimiz şeyi görebilecek kadar okula gitmemiş. Dokuzuncu sınıfa yeni kayıt olmuş. Devamsızlığından dolayı iki ya da üç gün gitmiş."

Bakan Tekin, öğrencinin henüz akran zorbalığı olarak nitelendirilebilecek bir okul geçmişinin bulunmadığını belirterek şöyle konuştu:

Bakan Tekin, bu noktada ilaçların çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmasına ilişkin uyarıyı örnek göstererek şu ifadeleri kullandı: "İlaçları nasıl çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın" türünden uyarılar varsa, bu silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde olması gerekiyor."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda kamera, turnike ve diğer güvenlik uygulamalarına ilişkin bilgi verdi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede çalışma yaptı.



"BİR ANNE BABANIN BUNU TAKİP ETMESİ VE GÖRMESİ GEREKİR"

Bakan Tekin, çocukların sosyal medya profillerinin aileler tarafından takip edilmesinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bir çocuk neden kendi profilinde ABD'deki bir okul saldırısındaki bir saldırganın profil resmini kendi resmi yapar? Bir anne babanın bunu takip etmesi ve görmesi gerekir."

Tekin, bu tür durumların aileler tarafından fark edilmesi halinde okul rehberlik servisleriyle iletişime geçilmesi gerektiğini belirtti.

"BU TÜRDEN BİR SIKINTILI DURUM GÖRDÜKLERİNDE PAYLAŞSINLAR"

Rehber öğretmenlerle bu konuda çalışmalar yürüttüklerini anlatan Tekin, velilerden şüpheli veya sorunlu durumları okul yönetimi ve rehber öğretmenlerle paylaşmalarını istedi.

"Velilerden istirhamım, bu türden bir sıkıntılı durum gördüklerinde bunları rehber öğretmenlerimizle paylaşsınlar. Öğretmenlerimiz bu çocuklarla ilgili gerekli şeyleri yapacaklar."