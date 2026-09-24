Bakan Tekin'den Manisa saldırısı açıklaması: "Okulda değil yakınlarında oldu"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'da okul yakınında meydana gelen ve öğrencilerin yaralanmasına neden olan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, olayın okul içerisinde gerçekleşmediğini belirterek "Saldırı okulda değil, yakınlarında oldu" dedi. Olayın akran zorbalığı kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Tekin, silahların çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Manisa'da okul yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından gündeme gelen başlıkları değerlendirdi.
22 Eylül 2026'da Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı. Olayın okul binasının dışında gerçekleştiği ve saldırının ardından adli ve idari soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.
Tekin, açıklamasında okullarda güvenliğin sağlanmasına yönelik kapsamlı tedbirler alındığını belirterek saldırının yalnızca okul güvenliği açısından değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.
OKULLARDA ÇOK KAPSAMLI TEDBİRLER ALINDI
Bakan Tekin, okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla farklı alanlarda tedbirlerin hayata geçirildiğini belirtti.
Tekin, saldırgan H.O.'nun silahı evden aldığını hatırlatarak, silahların çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.
Bakan Tekin, bu noktada ilaçların çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmasına ilişkin uyarıyı örnek göstererek şu ifadeleri kullandı: "İlaçları nasıl çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın" türünden uyarılar varsa, bu silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde olması gerekiyor."
"AKRAN ZORBALIĞI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Saldırgan H.O.'nun ifadesinde akran zorbalığına ilişkin iddialarda bulunduğunu belirten Tekin, olayın bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
Bakan Tekin, öğrencinin henüz akran zorbalığı olarak nitelendirilebilecek bir okul geçmişinin bulunmadığını belirterek şöyle konuştu:
"Çocuk henüz akran zorbalığı dediğimiz şeyi görebilecek kadar okula gitmemiş. Dokuzuncu sınıfa yeni kayıt olmuş. Devamsızlığından dolayı iki ya da üç gün gitmiş."
VELİLERE SOSYAL MEDYA VE OYUN PLATFORMLARI UYARISI
Bakan Tekin, açıklamasında velilere de önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.
Çocukların dijital ortamda kimlerle iletişim kurduğunun takip edilmesi gerektiğini ifade eden Tekin, özellikle oyun sitelerinin arka planındaki mesajlaşma ortamları ile sosyal medya platformlarına dikkat çekti.
"Çocuklarımızın oyun sitelerinin arka planındaki mesajlaşma ortamlarında, sosyal medya platformlarında kiminle yazıştığı takip edilmeli."
"BİR ANNE BABANIN BUNU TAKİP ETMESİ VE GÖRMESİ GEREKİR"
Bakan Tekin, çocukların sosyal medya profillerinin aileler tarafından takip edilmesinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bir çocuk neden kendi profilinde ABD'deki bir okul saldırısındaki bir saldırganın profil resmini kendi resmi yapar? Bir anne babanın bunu takip etmesi ve görmesi gerekir."
Tekin, bu tür durumların aileler tarafından fark edilmesi halinde okul rehberlik servisleriyle iletişime geçilmesi gerektiğini belirtti.
"BU TÜRDEN BİR SIKINTILI DURUM GÖRDÜKLERİNDE PAYLAŞSINLAR"
Rehber öğretmenlerle bu konuda çalışmalar yürüttüklerini anlatan Tekin, velilerden şüpheli veya sorunlu durumları okul yönetimi ve rehber öğretmenlerle paylaşmalarını istedi.
"Velilerden istirhamım, bu türden bir sıkıntılı durum gördüklerinde bunları rehber öğretmenlerimizle paylaşsınlar. Öğretmenlerimiz bu çocuklarla ilgili gerekli şeyleri yapacaklar."
OKULLARDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI
Yusuf Tekin, okullarda alınan güvenlik önlemlerinin yalnızca tek bir uygulamadan oluşmadığını, okulun fiziki yapısına ve risk durumuna göre farklı tedbirlerin devreye sokulduğunu anlattı.
Bakan Tekin, okullardaki kamera sistemlerinden turnikelere, yüz tanıma sistemlerinden acil durum butonlarına kadar çeşitli uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti.
"Her bir okulumuzda bina içi kamera sistemlerinden, bina çevresi kameralarına kadar bağlantıları yapıldı. Turnikeler, bazı okullarımızda yüz tanıma sistemleri, görevliler için el dedektörleri, acil durum butonları gibi her okulun durumuna göre bir tedbirler silsilesini başlattık."
Tekin, okul binalarının fiziki durumuna göre ek güvenlik önlemlerinin de uygulandığını belirterek "Binamızın durumuna göre bahçe duvarlarının yükseltilmesinden, kapısına turnike koymamız gereken okullara kadar. Hepsi güvenlik güçlerinin tespitleri doğrultusunda aldığımız tedbirler." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığı daha önce de "Güvenli Okul İklimi" kapsamında okullardaki güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü açıklamıştı.
PISA'DA BAŞARI ORANINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Bakan Tekin, açıklamalarının devamında Türkiye'nin PISA sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
Tekin, Türkiye'nin bir anda sıçrama yaparak başarı elde ettiği şeklindeki değerlendirmenin doğru olmayacağını belirterek, 2003 yılından bu yana eğitim altyapısında yapılan çalışmalara dikkat çekti.
"İlk 30'un içinde değildik. Birden bire 2022'den 2025'e bir sıçrama yaptık demek doğru değil. 2003'ten itibaren önce okullarımızın fiziki ve teknolojik altyapısı ile ilgili çok ciddi revizyonlar yapıldı. 70-80 kişilik sınıflar OECD ortalamasına düşürüldü. Okulların fiziki kalitesi itibarıyla uluslararası göstergelerin üzerine çıkmış durumdayız."
"2003 YILINDA LİSEYE DEVAM ETME ORANI YÜZDE 51'Dİ"
Tekin, eğitimde fırsat eşitliği başlığının da PISA sonuçları değerlendirilirken dikkate alınması gerektiğini ifade etti.
Taşımalı eğitimden pansiyon kapasitesinin artırılmasına kadar çeşitli uygulamalara değinen Tekin, lise eğitimine devam oranındaki değişime ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bir başka konu fırsat eşitliği; taşımalı eğitimden tutun, okullarımızın pansiyon kapasitesinin artırılmasına kadar; şöyle düşünün, 2003 yılında liseye devam etme oranı yüzde 51'di, şu an yüzde 90'ların üzerinde. Artık eğitime erişim konusunda sıkıntı kalmadı. Öğretmensiz okullardan bambaşka bir yere geldik."
Bakan Tekin'in açıklamalarında Manisa'daki saldırının yanı sıra okul güvenliği, ailelerin çocukların dijital ortamdaki faaliyetlerini takip etmesi, okullarda uygulanan fiziki güvenlik önlemleri ve eğitimdeki gelişmeler öne çıktı. Manisa'daki olayla ilgili soruşturma ve inceleme süreçleri ise devam ediyor.
Daltonlar ve Çirkinler'e operasyon!
CHP’li Soyer’in kooperatif tuzağı mahkemede