Anayasa Mahkemesi YENİ Parti'nin ismini görüşecek! Öztürk Yılmaz'dan Özgür Özel'e süre ikazı
YENİ Parti'nin ismi ve rumuzuna yönelik yapılan itiraz başvurusu Anayasa Mahkemesinin gündemine geldi. Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırılık iddiasını 29 Eylül'de gerçekleştireceği Genel Kurul toplantısında görüşecek. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, parti yönetimiyle gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından açıklamada bulundu. Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e itiraz konusu düzenlemelere ilişkin 3 Ekim'e kadar süre tanıdıklarını belirtti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel