Yeni Parti'ye "Muhasebeci Kenan" faturası! Ya seçime girmeyecek ya da isim değiştirecek: TAKVİM kulislere daldı
Özgür Özel, CHP'den sonra Yeni Parti'yi de mahkemeye düşürdü. Parti daha ilk kurultayını bile yapamadan isim değişikliği davası ile karşı karşıya kaldı. "Zamanında Özgür'ü uyardım beni dinlemediler" diyen Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yargıtay'a başvurdu. Yeni Parti'nin isim sorununu çözmeden seçime giremeyeceğini söyleyen Yılmaz, "Konu bizden değil, onlardan sızdı" dedi. Takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, Yeni Parti ve Yenilik Partisi tekrar görüşecek. Olası değişiklik durumunda Özel ve İmamoğlu'nun masasındaki isim ise belli oldu.
Türkiye, eski CHP aktörlerinin birbiri arasında tutuştuğu kavgada her geçen gün yeni bir safhaya şahitlik ediyor.
Mutlak butlan sonrası mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, önce CHP'de kapsamlı bir arınmaya gitti sonra da kurultay takvimini başlattı.
CHP'Yİ BÖLEN SÜREÇ
Genel Merkez'deki "arınma" tasfiyeleri sonrası Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın ekip CHP'de tutunacak zemin bulamadı. Özel, Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz'da CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurdu. Özel'le beraber 90 milletvekili de Yeni Parti'nin yolunu tuttu.
Ekrem İmamoğlu da 12 Ağustos'ta CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.
YENİ PARTİ'YE GİDEN PİŞMAN: KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ GÖNDERDİLER
Özgür Özel CHP'yi Yeni Parti ile böldü ancak başta Mansur Yavaş ve Cemil Tugay olmak üzere büyükşehirlerde çoğu başkan CHP'yi terk etmedi.
Dahası pişman olup aracılar vesilesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na "CHP'ye geri dönmek istiyoruz" mesajı gönderen Yeni Partili milletvekilleri olduğu ortaya çıktı. CHP Genel Merkezi bu vekillerin durumunu değerlendireceğini açıkladı.
YARGITAY'A ŞOK BAŞVURU: YENİ PARTİ'NİN İSMİ DEĞİŞSİN
Bu süreçte Mansur Yavaş hem CHP'ye hem de Yeni Parti'ye istifa resti çekerken, CHP'yi bölen kadroya esas şoku eski bir CHP'li yaşattı.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, isim benzerliği gerekçesiyle Yargıtay'a başvuru yaptı. Yeni Parti'nin isminin değiştirilmesini talep etti. Yargıtay'ın başvuruyla ilgili Yeni Parti yönetimini bilgilendirdiği öğrenilirken, iki parti arasındaki isim benzerliğine ilişkin incelemenin 1-2 ay içerisinde sonuçlanması bekleniyor.
DAHA İLK KURULTAYLARINI BİLE YAPAMADILAR
Henüz ilk kurultayını bile yapmadan isim değişikliği ihtimaliyle karşı karşıya olan Yeni Parti'de Özel ve İmamoğlu'nun mevcut ismi korumaktan yana olduğu öğrenildi. Olası bir isim değişikliği kararı alınması halinde ise bunun kurucular kurulu tarafından alınabileceği belirtiliyor.
Yeni Parti cephesinden edinilen bilgilere göre, bu süreç nedeniyle olağanüstü bir kurultay yapılmasına gerek bulunmuyor.
ÖZTÜRK YILMAZ: ZAMANINDA ÖZGÜR ÖZEL'İ UYARDIM BENİ DİNLEMEDİLER
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yargıtay'a yaptığı başvurunun ardından "Zamanında Özgür Özel'i uyardım, beni dinlemediler" diyerek Yeni Parti Genel Merkezi'ne sert tepki gösterdi.
"BİZİM SEÇİME GİRME YETERLİLİĞİMİZ VAR AMA YENİ PARTİ'NİN YOK"
"Yeni Parti, isim sorununu biz olmadan çözemez. Seçime bile giremezler" diyen Yılmaz, "Özgür Özel'le baş başa ve heyetler arası görüştük. Yenilik Partisi olarak bizim seçime girme yeterliliğimiz var ama Yeni Parti'nin yok" açıklamasında bulundu.
"SORUNU BİZİMLE ÇÖZMEZLERSE SEÇİME GİREMEZLER"
Özgür Özel'e yaptığı uyarılardan sonuç alamayınca Yargıtay'a başvuru yaptığını anlatan YP Genel Başkanı Öztürk Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
Zamanında kendilerini uyardık ama dinlemediler, biz de Yargıtay'a resmi başvurumuzu yaptık. Yargıtay bu isim benzerliğini kabul etmez. Sorunu bizimle çözmek zorundalar; aksi takdirde bu isimle seçime giremezler. Görüşmelerde yapıcı davrandık. Konu bizden değil, Yeni Parti kaynaklarından sızdı. Çözüm için yakında tekrar görüşeceğiz.
"TESCİL YOK, YENİ PARTİ'NİN İSMİNİ DEĞİŞTİREMEZLER"
Yılmaz, ismi tescilli olmadığı için Özgür Özel'in Yeni Parti'nin ismini şu anda değiştiremeyeceğini öne sürdü.
Takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, Yeni Parti ve Yenilik Partisi arasında "İsim değişikliği" konu başlıklı yeni bir görüşme yapılacak.
ÖZEL VE İMAMOĞLU'NUN MASASINDAKİ İSİM
Olası bir değişiklik durumunda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun masasındaki isim ise belli oldu.
Yeni Partili kurmaylar, "Değişim Partisi" ismi üzerinde duruyor.