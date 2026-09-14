Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yeni Parti'nin isminin değişmesi için Yargıtay'a başvurdu YARGITAY'A ŞOK BAŞVURU: YENİ PARTİ'NİN İSMİ DEĞİŞSİN Bu süreçte Mansur Yavaş hem CHP'ye hem de Yeni Parti'ye istifa resti çekerken, CHP'yi bölen kadroya esas şoku eski bir CHP'li yaşattı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, isim benzerliği gerekçesiyle Yargıtay'a başvuru yaptı. Yeni Parti'nin isminin değiştirilmesini talep etti. Yargıtay'ın başvuruyla ilgili Yeni Parti yönetimini bilgilendirdiği öğrenilirken, iki parti arasındaki isim benzerliğine ilişkin incelemenin 1-2 ay içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Yeni Parti'de Özel ve İmamoğlu'nun mevcut ismi korumaktan yana DAHA İLK KURULTAYLARINI BİLE YAPAMADILAR Henüz ilk kurultayını bile yapmadan isim değişikliği ihtimaliyle karşı karşıya olan Yeni Parti'de Özel ve İmamoğlu'nun mevcut ismi korumaktan yana olduğu öğrenildi. Olası bir isim değişikliği kararı alınması halinde ise bunun kurucular kurulu tarafından alınabileceği belirtiliyor. Yeni Parti cephesinden edinilen bilgilere göre, bu süreç nedeniyle olağanüstü bir kurultay yapılmasına gerek bulunmuyor.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, ʺZamanında Özgür Özel'i uyardım ama beni dinlemediʺ dedi

ÖZTÜRK YILMAZ: ZAMANINDA ÖZGÜR ÖZEL'İ UYARDIM BENİ DİNLEMEDİLER



Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yargıtay'a yaptığı başvurunun ardından "Zamanında Özgür Özel'i uyardım, beni dinlemediler" diyerek Yeni Parti Genel Merkezi'ne sert tepki gösterdi.



"BİZİM SEÇİME GİRME YETERLİLİĞİMİZ VAR AMA YENİ PARTİ'NİN YOK"



"Yeni Parti, isim sorununu biz olmadan çözemez. Seçime bile giremezler" diyen Yılmaz, "Özgür Özel'le baş başa ve heyetler arası görüştük. Yenilik Partisi olarak bizim seçime girme yeterliliğimiz var ama Yeni Parti'nin yok" açıklamasında bulundu.

"SORUNU BİZİMLE ÇÖZMEZLERSE SEÇİME GİREMEZLER"



Özgür Özel'e yaptığı uyarılardan sonuç alamayınca Yargıtay'a başvuru yaptığını anlatan YP Genel Başkanı Öztürk Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Zamanında kendilerini uyardık ama dinlemediler, biz de Yargıtay'a resmi başvurumuzu yaptık. Yargıtay bu isim benzerliğini kabul etmez. Sorunu bizimle çözmek zorundalar; aksi takdirde bu isimle seçime giremezler. Görüşmelerde yapıcı davrandık. Konu bizden değil, Yeni Parti kaynaklarından sızdı. Çözüm için yakında tekrar görüşeceğiz.