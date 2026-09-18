Yeni Parti’de isim tartışması büyüyor: Özel “millet koydu” dedi, değişiklik ihtimalini açık bıraktı
Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasında haftalardır süren isim tartışmasında tansiyon yükseldi. Özgür Özel, Bursa’da “Yeni Parti’nin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi kimseye değiştirtmeyiz” dedi. Özel, Anayasa Mahkemesinin isimler arasında iltibas bulunduğuna hükmetmesi halinde ise “Yeni” adını koruyarak küçük bir değişikliğe gidebileceklerini söyledi. Açıklama, Öztürk Yılmaz’ın restini, taraflar arasındaki 3 saatlik görüşmeyi ve 6 ayrı teması yeniden gündeme taşıdı.
Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışması, Özgür Özel'in Bursa'da yaptığı son açıklamalarla yeniden alevlendi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından gelen yazıya rağmen parti adı ile Yenilik Partisi arasında karışıklığa yol açacak bir benzerlik bulunmadığını savundu. Özel ayrıca sürecin Anayasa Mahkemesine taşınması halinde olası bir değişikliğin tamamen dışlanmadığını da açıkladı.
"YENİ PARTİ'NİN ADINI MİLLET KOYDU"
Özel, parti kuruluş sürecinde iki farklı isimle İçişleri Bakanlığına gittiklerini ve başvurunun kabul edildiğini söyledi.
Daha sonra parti adına yapılan başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından kendilerine isim değişikliği konusunda yazı gönderildiğini belirten Özel, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Özel, "Daha sonra bir başvuru olmuş. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yazdı, 'Değiştirmeyi düşünür müsünüz?' Biz baktık, ne logoda ne isimde benzerlik var" dedi.
Konuyla ilgili anayasa hukukçularından görüş aldıklarını belirten Özel, isimler arasında iltibas bulunmadığı yönünde değerlendirme yapıldığını söyledi.
Özel, "Bir iltibas olmadığını söylediler. Yolumuza devam ediyoruz ama Anayasa Mahkemesi görecek. Bizde iltibas yok der, var derse küçük bir değişiklik yapabiliriz" diye konuştu.
Ardından mevcut isimde ısrar edeceklerinin mesajını veren Özel, "Yeni Parti'nin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi kimseye değiştirtmeyiz" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel, "Yeni Parti'nin adını millet koydu" diyerek isim tercihinin tabandan geldiğini savunsa da isim tartışması daha önce de gündeme gelmişti. Nitekim Yılmaz Özdil, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada Özel ve ekibinin parti kurulmadan önce "Yeni Parti" ismi konusunda uyarıldığını, buna rağmen bu isimde karar kılındığını söyledi. Özdil, süreci "düpedüz beceriksizlik" ve "düpedüz liyakatsizlik" sözleriyle eleştirerek, "24 Temmuz'da parti kurdular. 2 ayda muhallebi oldu" dedi.
İSİM KRİZİ YARGITAY'A TAŞINDI
Yeni Parti, 24 Temmuz'da Özgür Özel genel başkanlığında kuruldu. Yenilik Partisi ise kısa süre sonra iki parti adı arasındaki benzerliğe itiraz ederek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Takvim'in 18 Eylül tarihli haberinde başvuru tarihi 28 Temmuz olarak yer aldı.
Başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti yönetimine iki sayfalık bir yazı gönderdi.
Yazıda, siyasi partilerin isim, amblem, rumuz ve benzeri işaretlerinin başka partilerle karışıklığa yol açacak şekilde kullanılamayacağı hatırlatıldı.
Yeni Parti adına ilişkin ise "Partinizin ismi, Yenilik Partisi'nin ismi ile iltibasa sebebiyet verecek şekilde benzerlik göstermektedir" değerlendirmesi yer aldı.
ÖZEL'E KURULUŞTAN ÖNCE İKİ AYRI UYARI
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da Özel'i parti kurulmadan önce isim konusunda uyardığını açıkladı.
Yılmaz, "Zamanında Özgür Özel'i uyardım, beni dinlemediler" diyerek uyarılarının dikkate alınmaması üzerine Yargıtay'a başvurduklarını söyledi.
Özel ve kurmaylarına yönelik ikinci uyarının ise Yükselen Türkiye Partisi Genel Başkanı Duygu Çil Sucuka'dan geldiği belirtildi.
Sucuka, Özel'in "Yeni Parti" adıyla parti kuracağını öğrendikten sonra ekibine birkaç kanaldan ulaştıklarını, daha önce aynı isim nedeniyle yaşadıkları Yargıtay sürecini anlattıklarını ancak uyarılarının önemsenmediğini söyledi.
2024'TE AYNI İSİM DEĞİŞTİRİLDİ
İsim tartışmasında daha önce yaşanan bir örnek de bulunuyor.
19 Aralık 2024'te "Yeni Parti" adıyla başka bir siyasi oluşum kuruldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının isim benzerliğine ilişkin 7 Ocak 2025 tarihli yazısının ardından söz konusu parti adını Yükselen Türkiye Partisi olarak değiştirdi.
YARGITAY YAZISININ ARDINDAN 3 SAATLİK GÖRÜŞME
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından gelen yazının ardından taraflar uzlaşma arayışına girdi.
Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Özgür Özel ile Öztürk Yılmaz yaklaşık 3 saat baş başa görüştü. Yeni Parti ve Yenilik Partisi kurmayları da süreç boyunca 6 ayrı temas gerçekleştirdi.
Görüşmeler yalnızca isim tartışmasıyla sınırlı kalmadı.
Öztürk Yılmaz, partilerin birleşmesi ve ittifak seçeneklerinin de masaya geldiğini açıkladı. Özel'in Yılmaz'a "Partileri birleştirelim, ittifak yapalım" teklifini götürdüğü ortaya çıktı.
15 GÜNLÜK YOL HARİTASI DA MASAYA GELDİ
Yılmaz'ın açıklamasına göre Yenilik Partisi son görüşmede Yeni Parti yönetimine bir yol haritası sundu.
Yılmaz, bu yol haritasında isim meselesinin 15 gün içinde çözülmesi, Yeni Parti'nin seçime girme yeterliliği konusunun ele alınması ve siyasi iş birliği seçeneklerinin değerlendirilmesi başlıklarının bulunduğunu söyledi.
Ancak taraflar isim konusunda ortak bir noktaya ulaşamadı.
YILMAZ'DAN ÖZEL'E REST
Görüşmelerden sonuç çıkmamasının ardından Öztürk Yılmaz, Yeni Parti yönetiminin Anayasa Mahkemesi kararını bekleme tutumuna tepki gösterdi.
Yılmaz, katıldığı bir yayınında Özel'e, "Ya adam gibi gelirsiniz konuşuruz, istemiyorsan Anayasa Mahkemesi dahil nereye gidersen git" diye seslendi.
Yılmaz ayrıca Anayasa Mahkemesini bekleme yaklaşımını "eski CHP alışkanlığı" sözleriyle eleştirdi.
Özel ise kuruluş öncesinde yapıldığı belirtilen uyarılar, Yenilik Partisi'nin Yargıtay başvurusu ve taraflar arasında sonuç alınamayan görüşmelerin ardından mevcut isimde ısrarını sürdürdü.
Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışmasında tarafların uzlaşamaması nedeniyle gözler bundan sonraki hukuki sürece çevrildi.
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