Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından gelen yazıya rağmen parti adı ile Yenilik Partisi arasında karışıklığa yol açacak bir benzerlik bulunmadığını savundu. Özel ayrıca sürecin Anayasa Mahkemesine taşınması halinde olası bir değişikliğin tamamen dışlanmadığını da açıkladı.

Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışması, Özgür Özel 'in Bursa'da yaptığı son açıklamalarla yeniden alevlendi.

Özgür Özel’den Yeni Parti isminde değişiklik sinyali (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

"YENİ PARTİ'NİN ADINI MİLLET KOYDU"

Özel, parti kuruluş sürecinde iki farklı isimle İçişleri Bakanlığına gittiklerini ve başvurunun kabul edildiğini söyledi.

Daha sonra parti adına yapılan başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından kendilerine isim değişikliği konusunda yazı gönderildiğini belirten Özel, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, "Daha sonra bir başvuru olmuş. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yazdı, 'Değiştirmeyi düşünür müsünüz?' Biz baktık, ne logoda ne isimde benzerlik var" dedi.



Konuyla ilgili anayasa hukukçularından görüş aldıklarını belirten Özel, isimler arasında iltibas bulunmadığı yönünde değerlendirme yapıldığını söyledi.

Özel, "Bir iltibas olmadığını söylediler. Yolumuza devam ediyoruz ama Anayasa Mahkemesi görecek. Bizde iltibas yok der, var derse küçük bir değişiklik yapabiliriz" diye konuştu.

Ardından mevcut isimde ısrar edeceklerinin mesajını veren Özel, "Yeni Parti'nin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi kimseye değiştirtmeyiz" ifadelerini kullandı.