Mersin’de 3 yeni tek tırnaklı eti vakası! CHP’li belediyenin çipli at kavurma skandalı tekrar gündemde
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde dağıtılan kavurmadan yarış atı çipi çıkmasının yankıları sürerken kentte yeni gıda skandalları patlak verdi. Tarım ve Orman Bakanlığının güncellediği taklit ve tağşiş listesinde Mersin’den 3 işletme yer aldı. Yapılan denetimlerde çiğ kırmızı et kıymada tek tırnaklı hayvan eti, dana kuzu karışık kıymada sakatat, sumakta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya saptandı. Halk sağlığını tehlikeye atan işletmeler kamuoyuna ifşa edildi.
Mersin'de patlak veren at eti skandallarına yenisi eklendi.
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi tesislerinde vatandaşa at eti yedirildiği olay hafızalardaki yerini korurken kentte benzer rezalet tekrar gün yüzüne çıktı.
Yapılan son baskınlarda 3 çarpıcı bulguya rastlandı. Akdeniz ilçesinde gizli kesimhane bulundu. Dağıtıma hazır 5 ton at eti ele geçirildi. Etlerin üzerinde sahte veteriner mühürleri tespit edildi.
İşte detaylar…
KIYMADA TEK TIRNAKLI ETİ
Tarım ve Orman Bakanlığı, 23 Eylül'de taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesini güncelledi.
Güncellenen listede Mersin'de faaliyet gösteren işletmelere ait et ve baharat ürünlerindeki uygunsuzluklar dikkat çekti.
Bakanlığın kamuoyu duyurusuna göre, Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Korkmaz Kasabı-Hadi Kaçan tarafından satılan çiğ kırmızı et kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi.
Listede yer alan Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Mezitli Et Balık'a ait dana-kuzu karışık kıyma ürününde sakatat saptandı.
SUMAKTA YASAKLI BOYA
Bakanlığın listesinde Tarsus ilçesinden ürün yer aldı.
Değirmen Tarsus markasıyla satışa sunulan sumakta, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildiği bildirildi.
Güncellenen listede Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda ürün ve işletmeye ilişkin taklit ve tağşiş tespitleri kamuoyuyla paylaşıldı.
CHP'Lİ BELEDİYENİN İŞLETMESİNDE YARIŞ ATI ÇİPLİ KAVURMA!
Son skandal, yakın zamanda ortaya çıkan büyük gıda skandalını akıllara getirdi. Mersin'in Yenişehir ilçesinde, CHP'li belediyeye ait yemek dağıtım noktasından satın alınan et kavurma ürününün içerisinde tüketici tarafından yabancı cisim tespit edilmişti.
Yapılan şikayet üzerine Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı. İlk değerlendirmelerde, ürün içerisinden çıkan cismin yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi.
Olayın ardından, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde 4 Şubat'ta resmi denetim gerçekleştirildi.
Denetim kapsamında, 3 Şubat 2026 ve 4 Şubat 2026 tarihlerinde üretilen kavurmalardan tek tırnaklı eti tespiti amacıyla numuneler alınarak Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi. Laboratuvar analizleri sonucunda her iki numunede tek tırnaklı hayvan eti tespit edildiği öğrenildi.
Aşevine et tedarik eden işletmelerden alınan numunelerde herhangi olumsuzluğa rastlanılmadığı aktarıldı.
Aşevinde 4 Şubat'ta üretilen toplam 213 kilogram kavurma, analiz sonucunun pozitif çıkması nedeniyle imha edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı söz konusu işletmeyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İşlemler neticesinde CHP'li belediyeye ait işletme, halkın doğru bilgilendirilmesini sağlamak adına Bakanlığın resmi internet sitesindeki Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesinde yayımlandı.