SUMAKTA YASAKLI BOYA Bakanlığın listesinde Tarsus ilçesinden ürün yer aldı. Değirmen Tarsus markasıyla satışa sunulan sumakta, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildiği bildirildi. Güncellenen listede Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda ürün ve işletmeye ilişkin taklit ve tağşiş tespitleri kamuoyuyla paylaşıldı. Akdeniz ilçesindeki kasapta satılan kıymada at eti, Mezitli’deki işletmede sakatat, Tarsus’taki baharatçıda yasaklı boya bulundu. (Fotoğraf:Takvim)

CHP'Lİ BELEDİYENİN İŞLETMESİNDE YARIŞ ATI ÇİPLİ KAVURMA! Son skandal, yakın zamanda ortaya çıkan büyük gıda skandalını akıllara getirdi. Mersin'in Yenişehir ilçesinde, CHP'li belediyeye ait yemek dağıtım noktasından satın alınan et kavurma ürününün içerisinde tüketici tarafından yabancı cisim tespit edilmişti. Yapılan şikayet üzerine Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı. İlk değerlendirmelerde, ürün içerisinden çıkan cismin yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi. CHPli Mersin Büyükşehir Belediyesi vatandaşa at eti yedirdi