İşgalci İsrail'in yanında konumlanan Avrupa son dönemde tavrını Filistin'den yana çevirdi. MACRON'DAN BM'DE GAZZE SÖZLERİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap ederek uluslararası sistemi ve Gazze'deki insani krizi eleştirdi. Gücü elinde tutan bazı aktörlerin uluslararası düzeni zayıflattığını savunan Macron, orman hukukuna karşı medeni bir toplum düzeninin savunulması gerektiğini belirtti.

Macron New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu'nda konuştu (Foto: AA) "ORMAN HUKUKUNA KARŞI ADALETİ KORUMALIYIZ"

Konuşmasında küresel güç dengelerine ve uluslararası hukukun hiçe sayılmasına değinen Macron, ülkelerin bir yol ayrımında olduğunu vurguladı. BM kürsüsünden dünya kamuoyuna seslenen Fransa Cumhurbaşkanı, "Savaş, barış ve teknoloji konularında en güçlü olanın kendi kanununu diğerlerine dayatmasına karşı adalet ve ortak çıkarlar korunmalı. Somut çözümler bulmak ve barışı inşa etmek için kararlılıkla hareket etmeliyiz" dedi.