Macron'dan BM kürsüsünde Gazze çıkışı: Manzara hepimiz adına utanç verici! "Kağıt üzerinde tanıdınız harekete geçilmeli"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BM 81’inci Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada uluslararası sistemi ve Gazze'deki insani dramı sert sözlerle eleştirdi. Güçlü aktörlerin küresel düzeni zayıflattığını savunan Macron, Gazze konusunda somut adım atılmamasını "utanç verici" olarak nitelendirdi. İsrail-Filistin denkleminde barış için eyleme geçilmesi gerektiğinin altını çizen Macron "Bazılarının oldukça şüpheci yaklaşmasını anlıyorum. Kağıt üzerinde tanıdınız, hakikate bakın. Eğer eyleme geçmezsek, güvenilirliğimizin ne kıymeti kalır?" ifadeleriyle uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.
İşgalci İsrail'in yanında konumlanan Avrupa son dönemde tavrını Filistin'den yana çevirdi.
MACRON'DAN BM'DE GAZZE SÖZLERİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap ederek uluslararası sistemi ve Gazze'deki insani krizi eleştirdi. Gücü elinde tutan bazı aktörlerin uluslararası düzeni zayıflattığını savunan Macron, orman hukukuna karşı medeni bir toplum düzeninin savunulması gerektiğini belirtti.
"ORMAN HUKUKUNA KARŞI ADALETİ KORUMALIYIZ"
Konuşmasında küresel güç dengelerine ve uluslararası hukukun hiçe sayılmasına değinen Macron, ülkelerin bir yol ayrımında olduğunu vurguladı. BM kürsüsünden dünya kamuoyuna seslenen Fransa Cumhurbaşkanı, "Savaş, barış ve teknoloji konularında en güçlü olanın kendi kanununu diğerlerine dayatmasına karşı adalet ve ortak çıkarlar korunmalı. Somut çözümler bulmak ve barışı inşa etmek için kararlılıkla hareket etmeliyiz" dedi.
Ukrayna'daki savaşa da değinen Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya olan desteğinin süreceğini belirterek Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin en kısa sürede başlaması adına çaba sarf etmekten çekinmeyeceklerini ifade etti.Macron'dan BM'de sert Gazze çıkışı
GAZZE MESAJI: KAĞIT ÜSTÜNDE TANIDINIZ, EYLEME GEÇMEZSEK GÜVENİLİRLİĞİMİZ KALMAZ
Konuşmasının ağırlıklı bölümünü Orta Doğu'daki gelişmelere ayıran Macron, Lübnan'ın tam egemenliğine destek verdiklerini belirterek, "Ancak tam egemen bir Lübnan, Hizbullah'ı silahsızlandırabilir ve Lübnanlılar ile komşularının güvenliğini tesis edebilir" diye konuştu.
Bir yıl önce aynı salonda birçok devletin Filistin Devleti'ni tanıdığını hatırlatan Macron, somut adımların atılmadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Bazılarının oldukça şüpheci yaklaşmasını anlıyorum. Kağıt üzerinde tanıdınız, hakikate bakın. Eğer eyleme geçmezsek, güvenilirliğimizin ne kıymeti kalır? Gazze konusunda bazıları barışın sağlandığına inanıyor ama bu insani yardımların ulaşmasına imkan sağlamadı. İşte manzara, utanç verici, hepimiz adına utanç verici."
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 22 Eylül 2025'te Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.
SURİYE VE YAPAY ZEKA VURGUSU
Suriye'nin egemenliği ve birliğinin tesisi için çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Macron, teknolojik gelişmelere ve dijital güvenliğe de değindi. Avrupa'nın yapay zeka yasası ve ilkeleri konusunda adım atan ilk taraf olduğunu hatırlatan Fransa Cumhurbaşkanı, 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimlerine yönelik kısıtlama ve düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.