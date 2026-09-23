Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenilenen Siirt Havalimanı'nın resmi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Yenileme çalışmaları kapsamında terminal binasının yaklaşık 3 kat büyütüldüğünü belirten Uraloğlu, yıllık yolcu kapasitesinin 100 binden 250 bine çıkarıldığını söyledi. Uraloğlu, havalimanının daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir hava ulaşımı altyapısına kavuşturulduğunu ifade etti.

Uraloğlu, "Âlimler yurdu Siirt'te; Anadolu ile Mezopotamya'nın kesiştiği bu kadim coğrafyada; bugün, Tillo'da her yıl 23 Eylül'de güneşin doğuşuyla gerçekleşen o özel ışık hadisesinin de günüdür. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ilimle imanı buluşturduğu bu önemli an, Siirt'in gökyüzüyle kurduğu kadim bağı hatırlatıyor. İşte bugün biz de Siirt'i yeniden gökyüzüyle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenilenen Siirt Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesi 100 binden 250 bine çıkarıldı.

TERMİNAL BİNASI 1.062 METREKAREDEN 3.135 METREKAREYE ÇIKARILDI

Siirt Havalimanı'nda yapılan çalışmaların ayrıntılarını paylaşan Uraloğlu, terminal binasının büyütüldüğünü söyledi.

Uraloğlu, "12 Eylül'de yeniden uçuşlara açarak; Siirt'i yeniden gökyüzüyle buluşturduk. Bugün resmi açılışını yaptığımız Siirt Havalimanı'nın; eski hali bin 62 metrekare olan terminal binasını 3 bin 135 metrekareye yükselttik. Böylece giden yolcu salonunu 539 metrekareden 1.570 metrekareye -yani yaklaşık 3 kat- gelen yolcu salonunu 195 metrekareden 640 metrekareye, VIP alanını da 43 metrekareden 310 metrekareye çıkardık. İdari alanlarımızı 285 metrekareden 615 metrekareye genişlettik." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, ek hizmet binalarının da modernize edilerek yeniden hizmete sunulduğunu kaydetti.

YOLCU KAPASİTESİ 250 BİNE ÇIKARILDI

Havalimanının güvenlik altyapısına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, 7 bin 800 metre uzunluğundaki çevre güvenlik yolu ve duvarının projelendirildiğini belirtti.

Uraloğlu, "7 bin 800 metre uzunluğundaki çevre güvenlik yolu ve duvarını da projelendirerek havalimanımızın emniyet çemberini güçlendirdik. Böylece yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak; daha ferah, daha düzenli, daha konforlu ve daha güvenli bir hava ulaşımı altyapısı kazandırdık." şeklinde konuştu.