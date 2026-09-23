Siirt Havalimanı terminalinde 3 kat büyüme: Yolcu kapasitesi 100 binden 250 bine çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenilenen Siirt Havalimanı’nın resmi açılışında konuştu. Terminal binasının 1.062 metrekareden 3.135 metrekareye çıkarıldığını belirten Uraloğlu, yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesinin 250 bine yükseltildiğini açıkladı. Havalimanının giden ve gelen yolcu salonları ile VIP alanı da genişletildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenilenen Siirt Havalimanı'nın resmi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Yenileme çalışmaları kapsamında terminal binasının yaklaşık 3 kat büyütüldüğünü belirten Uraloğlu, yıllık yolcu kapasitesinin 100 binden 250 bine çıkarıldığını söyledi. Uraloğlu, havalimanının daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir hava ulaşımı altyapısına kavuşturulduğunu ifade etti.
SİİRT HAVALİMANI YENİDEN UÇUŞLARA AÇILDI
Bakan Uraloğlu, konuşmasına Siirt'in tarihi ve kültürel önemine değinerek başladı.
Uraloğlu, "Âlimler yurdu Siirt'te; Anadolu ile Mezopotamya'nın kesiştiği bu kadim coğrafyada; bugün, Tillo'da her yıl 23 Eylül'de güneşin doğuşuyla gerçekleşen o özel ışık hadisesinin de günüdür. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ilimle imanı buluşturduğu bu önemli an, Siirt'in gökyüzüyle kurduğu kadim bağı hatırlatıyor. İşte bugün biz de Siirt'i yeniden gökyüzüyle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yenileme çalışmaları nedeniyle Siirt Havalimanı'nın geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldığını hatırlatan Uraloğlu, havalimanının 12 Eylül'de yeniden uçuşlara açıldığını belirtti.
TERMİNAL BİNASI 1.062 METREKAREDEN 3.135 METREKAREYE ÇIKARILDI
Siirt Havalimanı'nda yapılan çalışmaların ayrıntılarını paylaşan Uraloğlu, terminal binasının büyütüldüğünü söyledi.
Uraloğlu, "12 Eylül'de yeniden uçuşlara açarak; Siirt'i yeniden gökyüzüyle buluşturduk. Bugün resmi açılışını yaptığımız Siirt Havalimanı'nın; eski hali bin 62 metrekare olan terminal binasını 3 bin 135 metrekareye yükselttik. Böylece giden yolcu salonunu 539 metrekareden 1.570 metrekareye -yani yaklaşık 3 kat- gelen yolcu salonunu 195 metrekareden 640 metrekareye, VIP alanını da 43 metrekareden 310 metrekareye çıkardık. İdari alanlarımızı 285 metrekareden 615 metrekareye genişlettik." açıklamasında bulundu.
Bakan Uraloğlu, ek hizmet binalarının da modernize edilerek yeniden hizmete sunulduğunu kaydetti.
YOLCU KAPASİTESİ 250 BİNE ÇIKARILDI
Havalimanının güvenlik altyapısına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, 7 bin 800 metre uzunluğundaki çevre güvenlik yolu ve duvarının projelendirildiğini belirtti.
Uraloğlu, "7 bin 800 metre uzunluğundaki çevre güvenlik yolu ve duvarını da projelendirerek havalimanımızın emniyet çemberini güçlendirdik. Böylece yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak; daha ferah, daha düzenli, daha konforlu ve daha güvenli bir hava ulaşımı altyapısı kazandırdık." şeklinde konuştu.
"YATIRIMLARIMIZIN BEREKETİNİ ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNE TAŞIMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Uraloğlu, 2026 yılının Türk sivil havacılığı açısından daha ilk aydan itibaren önemli projelere ve atılımlara sahne olduğunu söyledi.
Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ocak ayında, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 3. pisti ve modern hava trafik kontrol kulesini hizmete açtık. Mayıs ayında, İstanbul Havalimanı'nda JETEX-İGA Genel Havacılık ve CIP Terminali'ni açarak özel havacılıkta küresel ölçekte yeni bir standart belirledik. Tarihi NATO Zirvesi öncesinde Ankara Havalimanı'nı tamamlayarak başkentimizin havacılık altyapısını hem sivil hem resmi protokol ihtiyaçlarına uygun biçimde güçlendirdik. Geçen Cuma günü de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle küresel bağlantı noktasında önemli konumundaki İstanbul Havalimanı'mızın 4. pistini devreye aldık. Şimdi bu büyük hamleler gibi yeni yatırımlarımızın bereketini de ülkemizin her köşesine taşımaya devam ediyoruz."
MALATYA VE HATAY HAVALİMANLARINDA DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Bakan Uraloğlu, deprem sonrasında yeniden ayağa kalkan Malatya'nın 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasını yakında hizmete sunacaklarını söyledi.
Uraloğlu, Hatay Havalimanı'ndaki yenileme çalışmalarını da yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Ve bugün, bu büyük tablonun gurur verici duraklarından birinde, Siirt'teyiz." dedi.
SİİRT'E 63 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE ULAŞIM VE HABERLEŞME YATIRIMI
Uraloğlu, son 24 yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Siirt'te önemli ulaştırma ve haberleşme yatırımları gerçekleştirildiğini belirtti.
Bakan Uraloğlu, 2002'den bu yana Siirt'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 63 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını söyledi.
Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Siirt'imizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 2002'den bu yana yaklaşık 63 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2002'de sadece 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 138 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 2 kilometreden 133 kilometreye ulaştırarak Siirtli kardeşlerimizi konforla ve güvenle buluşturduk. 204 kilometrelik yolu da ayrıca sil baştan yaptık. Siirt Çevre Yolu, Siirt Şehir Geçişi, Siirt-Kurtalan Yolu ve Siirt Havalimanı Bağlantı Yolu, Kozluk-Baykan Yolu, Batman-Beşiri-Kurtalan Yolu, Siirt-Tillo Yolu ve Küçüksu-Pervari Yolu gibi önemli projeleri tamamladık. Siirt-Eruh Yolu projesi kapsamındaki Zarova ve Botan Köprülerini hizmete açtık. Küçüksu-Hizan-Pervari Yolu ile birlikte, Botan Çayı üzerinde inşa ettiğimiz Beğendik Köprüsü, Pervari'yi Bitlis ve Van'a güvenli ve konforlu bir şekilde bağladı. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 milyon araç bu köprümüzden geçti."
SİİRT İL MERKEZİ ULUSAL DEMİRYOLU AĞINA BAĞLANACAK
Siirt'in demir yolu altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımlara da değinen Uraloğlu, mevcut demir yolu ağının yenilendiğini söyledi.
Uraloğlu, 34 kilometre uzunluğundaki Siirt-Kurtalan demir yolu projesiyle mevcut hattın Kurtalan'dan Siirt'e uzatılacağını ve il merkezinin ulusal demir yolu ağına doğrudan bağlanacağını belirtti.
Uraloğlu, "Tüm demiryolu ağını komple yeniledik. Şimdi de 34 kilometre uzunluğundaki Siirt-Kurtalan demiryolu projesiyle; mevcut hattı Kurtalan'dan Siirt'e uzatarak il merkezimizi ulusal demiryolu ağına doğrudan bağlıyoruz. Gün içinde bu hattımızdaki yapım çalışmalarımızda incelemelerde bulunacağız. Bu hattı tamamladığımızda Siirt il merkezi ilk kez doğrudan ulusal demiryolu ağına bağlanacak; Siirt Havalimanı ve Siirt Üniversitesi de demiryolu erişimine kavuşacak. Yolcu ve yük taşımacılığında yeni bir kapasite doğacak, bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına, ulaşım çeşitliliğine ve erişilebilirliğine güçlü katkı sağlanacak." dedi.