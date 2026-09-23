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Mansur Yavaş adaylık peşinde Ankara sular altında... Mazgallar tıkandı yollar çöktü

Ankara'da akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış, büyükşehir belediyesinin altyapıdaki yetersizliğini su yüzüne çıkardı. Yolların nehre dönüştüğü, araçların sulara gömüldüğü kentte trafik tamamen durma noktasına geldi. Mansur Yavaş'ın kentin kronikleşen sorunlarını çözmek yerine cumhurbaşkanlığı adaylığı hesapları yapması eleştiri oklarının hedefi oldu. Başkentliler, her yağmurda tekrarlanan bu çilenin kalıcı yatırımlarla çözülmesini beklerken, ortaya çıkan manzara Venedik kanallarını aratmadı.

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Mansur Yavaş adaylık peşinde Ankara sular altında... Mazgallar tıkandı yollar çöktü

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koştuğu başkentte, altyapı çilesi ilk yağmurda yeniden patlak verdi.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde hayatı felç etti.

Yavaş'ın kentin kronikleşen sorunları yerine siyasi hedeflerine odaklanması, Ankaralıları sular altında kalan yollarla baş başa bıraktı.

Video Oynatma İkonu Ankara'da sağanak ulaşımı kilitledi!

SİNCAN GÖLE DÖNDÜ

Yağışın en ağır bilançosu Sincan ilçesinde ortaya çıktı.

Kısa sürede tesirini artıran sağanak, yetersiz drenaj sistemleri yüzünden caddeleri adeta nehre çevirdi.

Su seviyesinin tehlikeli boyutlara ulaştığı güzergahlarda onlarca araç mahsur kaldı.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, büyükşehir belediyesinin altyapıdaki ihmallerini gün yüzüne çıkardı. (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve ajanslardan alınmıştır)Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, büyükşehir belediyesinin altyapıdaki ihmallerini gün yüzüne çıkardı. (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve ajanslardan alınmıştır)

Motorları su alan araçlar yollarda kalırken, sürücüler ölüm tehlikesi atlattı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sulara gömülen araçlardaki vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Sincan başta olmak üzere kentin birçok noktasında yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı. Sincan başta olmak üzere kentin birçok noktasında yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı.

VENEDİK DEĞİL ANKARA

Sincan sokaklarında ortaya çıkan manzara, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Su altında kalan yollarda ilerlemeye çalışan araçlar, Venedik kanallarını andıran görüntüler oluşturdu.

Yaşanan yönetim zafiyetine isyan eden vatandaşlar, "Araçlar resmen yüzerek gidiyor. Her yağmurda aynı çileyi çekiyoruz. Başkanımız Ankara'yı unuttu, kendi derdine düştü." diyerek tepkilerini dile getirdi.

İtfaiye ekipleri mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için seferber oldu.

ALTYAPI İFLASTA

Felaket tablosu yalnızca Sincan sınırlarında kalmadı. Ankara'nın farklı ilçelerinde ana arterler sular altında kalırken, trafik akışı tamamen durdu.

Mazgalların tıkanması, yağmur suyu tahliye hatlarının çalışmaması, Ankara Büyükşehir Belediyesinin altyapı kapasitesindeki yetersizliğini gözler önüne serdi.

Ani yağışlara karşı kentin hiçbir hazırlığı olmadığı su yüzüne çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı kulislerine yoğunlaşıp kentin asli sorunlarını ihmal etmesi, vatandaşların sert tepkisine yol açtı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı kulislerine yoğunlaşıp kentin asli sorunlarını ihmal etmesi, vatandaşların sert tepkisine yol açtı.

ASFALT ÇÖKTÜ ARAÇLAR İÇİNE DÜŞTÜ

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sağanak yağışın ardından Gülgün Sokak'ta yol çöktü.

Çukurda kalan araçlar için ekipler çalışma başlattı.

Video Oynatma İkonu Ankara'da sel nedeniyle yol çöktü

YAĞMUR SEVİNCİ KABUSA DÖNÜŞTÜ

Kuraklık tehlikesi altındaki Ankara'da barajların dolması için beklenen yağmur, plansızlık yüzünden ulaşım krizine dönüşmüş oldu.

Ankaralılar susuzluk endişesiyle yağış beklerken, yolların dakikalar içinde sulara gömülmesi büyük hayal kırıklığına yol açtı.

Başkentliler, her yağışta tekrarlanan bu manzaranın kalıcı yatırımlarla çözülmesini istiyor.Başkentliler, her yağışta tekrarlanan bu manzaranın kalıcı yatırımlarla çözülmesini istiyor.

Geçici müdahaleler yerine kalıcı altyapı yatırımlarının acilen hayata geçirilmesini talep eden Ankaralıların "su" ile imtihanı CHP'li Mansur Yavaş'ın insafına kalmış durumda.

Mansur Yavaş adaylık peşinde Ankara sular altında... Mazgallar tıkandı yollar çöktü-7

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