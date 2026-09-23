Mansur Yavaş adaylık peşinde Ankara sular altında... Mazgallar tıkandı yollar çöktü

Yavaş'ın kentin kronikleşen sorunları yerine siyasi hedeflerine odaklanması, Ankaralıları sular altında kalan yollarla baş başa bıraktı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde hayatı felç etti.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, büyükşehir belediyesinin altyapıdaki ihmallerini gün yüzüne çıkardı. (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve ajanslardan alınmıştır)

Yağışın en ağır bilançosu Sincan ilçesinde ortaya çıktı.

Motorları su alan araçlar yollarda kalırken, sürücüler ölüm tehlikesi atlattı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sulara gömülen araçlardaki vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Sincan başta olmak üzere kentin birçok noktasında yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı.