Kurtlar Vadisi soruşturmasında iki oyuncu ifadeye çağrıldı: ‘Kaşifoğlu’ Sedat Savtak ile ‘Ömer Baba’ Emin Olcay

DİZİ KARAKTERİNDEN GERÇEK SORUŞTURMAYA

Soruşturma makamları, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Kazım Kaşifoğlu" karakterini oynayan oyuncu Sedat Savtak'ı ifadeye çağırdı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Savtak, dosyada "bilgi sahibi" sıfatıyla dinlenecek.

Oyuncu Sedat Savtık ifadeye çağrıldı

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kozinoğlu ile özdeşleştirilen Kazım Kaşifoğlu karakterini oynayan Sedat Savtak adliyeye çağrıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında FETÖ incelemesi başlatılan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan "Ömer Baba" karakteriyle bilinen Emin Olcay'ın, bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacak.

Olcay, Osman Sınav'ın dizinin yapımcılığını bırakmasından sonra çizgisinden sapma olduğuna dikkat çekerek, "Yani şüpheleniyordum da, birilerinden bu bilgileri almasalar bunları nereden biliyorlar diye düşündüğüm oldu. Bir yerden bir şeyler geliyor ki yazıyorlar diye düşündüğüm oldu" ifadesini kullanmıştı.

OLCAY ADLİYEDE

Kurtlar Vadisi oyuncusu Emin Olcay, Kozinoğlu soruşturması kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

Adliyeye girmeden önce gazetecilerin sorularını cevaplandıran Olcay, "Size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum. Başka hiçbir şey söyleyecek durumda değilim. Sadece ifademi vereyim müsait olabilirsek görüşürüz sizlerle." dedi.

NE OLMUŞTU Kurtlar Vadisi Pusu'nun 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri için infaz emri verildi.



12 Kasım 2011'de de Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla alınan karar kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermişlerdi.