Sabah'ta Ceyhan Torlak'ın haberine göre; Mersin'de kendi tarlasında patlıcan ve biber yetiştiren çiftçi Süleyman Pehlivan ile eşi Esen Pehlivan, ürünlerini satın alan komisyoncu Eşref Adıgüzel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yaş sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturmanın ardından yeni bir başvuru daha geldi.

Mersin’de çiftçilik yapan Süleyman ve Esen Pehlivan çifti, komisyoncu Eşref Adıgüzel hakkında fahiş fiyat ve sahte müstahsil makbuzu iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Çiftin avukatı Sena Tuhan aracılığıyla yapılan suç duyurusunda Adıgüzel hakkında "özel belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından şikâyette bulunuldu.

ÇİFTÇİ KARI KOCA SAVCILIĞA BAŞVURDU

Süleyman ve Esen Pehlivan çifti, Mersin'de bulunan kendi tarlalarında yetiştirdikleri patlıcan ve biberleri komisyoncu Eşref Adıgüzel'e sattı.

Çiftin iddiasına göre Adıgüzel, kendilerinden aldığı ürünlerin gerçek alış bedellerini farklı göstererek gerçeğe aykırı müstahsil makbuzları düzenledi.

Pehlivan çifti bunun üzerine avukatları Sena Tuhan aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Şikâyet dilekçesine, ürünlere ilişkin müstahsil faturaları ile Çiftçi Kayıt Sistemi belgesinin de delil olarak eklendiği belirtildi.

Çift, söz konusu başvurunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat soruşturmasıyla birleştirilmesini de talep etti.

"GERÇEK ALIŞ BEDELLERİ YANLIŞ GÖSTERİLDİ"

Pehlivan çiftinin suç duyurusu kapsamında hazırlanan dilekçede, ürünlerin gerçek alış bedellerinin yanlış gösterildiği ve gerçeğe aykırı müstahsil makbuzları düzenlendiği öne sürüldü.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Şüpheli tarafından satış için piyasa sürülen ürünlerin gerçek alış bedelleri yanlış gösterilerek; gerçeğe aykırı, sahte müstahsil makbuzları düzenlenmiştir. Makbuzları gerçeğe aykırı şekilde tanzim ederek özel belgede sahtecilik suçunu işlediği sübut bulacaktır. Şüpheli, müvekkilin tarlasından teslim alınan ürünleri piyasada fahiş fiyatlara, gerçeğe son derece aykırı şekilde satmıştır. Ayrıca ve önemle şüphelinin, bu suretle suçtan elde edilen gelirine meşru bir ticari kazanç görünümü kazandırmaya çalışarak suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu işlediği de aşikardır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 15 Eylül 2026 tarihinde kamuoyuna yansıyan sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat soruşturmasında, tedarikçilerin ürün arzını olduğundan daha düşük, maliyetleri ise daha yüksek gösterdikleri, sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle haksız kazanç sağladıkları yönünde operasyonu da nazara alındığında; soruşturmada çiftçilik faaliyeti yürüten müvekkillerin de yukarıda anılan sebeplerle birçok vatandaş gibi mağdur olduğu açıkça ortadadır.

Bu nedenle, işbu şikayetimizin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bahse konu soruşturmasıyla birleştirilmesini de Savcılığınızdan talep etmekteyiz. Özetle şüpheli, sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek özel belgede sahtecilik suçunu işlemiş, tarım ürünlerini piyasaya fahiş fiyatlar ile sürerek haksız kazançta bulunmuş, bu kazançtan elde edilen gelire meşru bir ticari kazanç görünümü kazandırmaya çalışarak suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama eyleminde bulunmuştur. Mesleğinden dolayı kendisine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiştir. Üstelik şüpheli, tüm bu suça konu eylemleri şikayette bulunan çiftçilerin üzerinden kendisine teslim ettiği ürünlerle gerçekleştirmiştir."

İSTANBUL'DAKİ SORUŞTURMADA 40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat soruşturması kapsamında 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler hakkında sebze ve meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklama suçlamalarının yöneltildiği belirtilmişti.

Pehlivan çiftinin suç duyurusunda da söz konusu soruşturmaya atıf yapılarak, tedarikçilerin ürün arzını düşük, maliyetleri ise yüksek gösterdiği ve sahte müstahsil makbuzları üzerinden gerçeğe aykırı maliyet oluşturduğu yönündeki soruşturma konusu iddialara dikkat çekildi.