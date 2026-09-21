Çiftçi komisyoncuyu savcılığa şikâyet etti! Fahiş fiyat iddiası: Arada çok büyük fark var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik soruşturmasında 40 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mersin’de çiftçilik yapan Süleyman ve Esen Pehlivan çifti, tarlalarında yetiştirdikleri patlıcan ve biberleri alan komisyoncu Eşref Adıgüzel hakkında suç duyurusunda bulundu. Çift, ürünlerin gerçek alış bedellerinin yanlış gösterildiğini ve gerçeğe aykırı müstahsil makbuzları düzenlendiğini iddia etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yaş sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturmanın ardından yeni bir başvuru daha geldi.
Sabah'ta Ceyhan Torlak'ın haberine göre; Mersin'de kendi tarlasında patlıcan ve biber yetiştiren çiftçi Süleyman Pehlivan ile eşi Esen Pehlivan, ürünlerini satın alan komisyoncu Eşref Adıgüzel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Pehlivan çifti, Adıgüzel'in tarladan aldığı ürünlerin gerçek alış bedellerini yanlış gösterdiğini ve gerçeğe aykırı müstahsil makbuzları düzenleyerek ürünleri piyasaya sürdüğünü öne sürdü.
Çiftin avukatı Sena Tuhan aracılığıyla yapılan suç duyurusunda Adıgüzel hakkında "özel belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından şikâyette bulunuldu.
ÇİFTÇİ KARI KOCA SAVCILIĞA BAŞVURDU
Süleyman ve Esen Pehlivan çifti, Mersin'de bulunan kendi tarlalarında yetiştirdikleri patlıcan ve biberleri komisyoncu Eşref Adıgüzel'e sattı.
Çiftin iddiasına göre Adıgüzel, kendilerinden aldığı ürünlerin gerçek alış bedellerini farklı göstererek gerçeğe aykırı müstahsil makbuzları düzenledi.
Pehlivan çifti bunun üzerine avukatları Sena Tuhan aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
Şikâyet dilekçesine, ürünlere ilişkin müstahsil faturaları ile Çiftçi Kayıt Sistemi belgesinin de delil olarak eklendiği belirtildi.
Çift, söz konusu başvurunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat soruşturmasıyla birleştirilmesini de talep etti.
"GERÇEK ALIŞ BEDELLERİ YANLIŞ GÖSTERİLDİ"
Pehlivan çiftinin suç duyurusu kapsamında hazırlanan dilekçede, ürünlerin gerçek alış bedellerinin yanlış gösterildiği ve gerçeğe aykırı müstahsil makbuzları düzenlendiği öne sürüldü.
Dilekçede şu ifadeler yer aldı:
"Şüpheli tarafından satış için piyasa sürülen ürünlerin gerçek alış bedelleri yanlış gösterilerek; gerçeğe aykırı, sahte müstahsil makbuzları düzenlenmiştir. Makbuzları gerçeğe aykırı şekilde tanzim ederek özel belgede sahtecilik suçunu işlediği sübut bulacaktır. Şüpheli, müvekkilin tarlasından teslim alınan ürünleri piyasada fahiş fiyatlara, gerçeğe son derece aykırı şekilde satmıştır. Ayrıca ve önemle şüphelinin, bu suretle suçtan elde edilen gelirine meşru bir ticari kazanç görünümü kazandırmaya çalışarak suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu işlediği de aşikardır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 15 Eylül 2026 tarihinde kamuoyuna yansıyan sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat soruşturmasında, tedarikçilerin ürün arzını olduğundan daha düşük, maliyetleri ise daha yüksek gösterdikleri, sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle haksız kazanç sağladıkları yönünde operasyonu da nazara alındığında; soruşturmada çiftçilik faaliyeti yürüten müvekkillerin de yukarıda anılan sebeplerle birçok vatandaş gibi mağdur olduğu açıkça ortadadır.
Bu nedenle, işbu şikayetimizin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bahse konu soruşturmasıyla birleştirilmesini de Savcılığınızdan talep etmekteyiz. Özetle şüpheli, sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek özel belgede sahtecilik suçunu işlemiş, tarım ürünlerini piyasaya fahiş fiyatlar ile sürerek haksız kazançta bulunmuş, bu kazançtan elde edilen gelire meşru bir ticari kazanç görünümü kazandırmaya çalışarak suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama eyleminde bulunmuştur. Mesleğinden dolayı kendisine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiştir. Üstelik şüpheli, tüm bu suça konu eylemleri şikayette bulunan çiftçilerin üzerinden kendisine teslim ettiği ürünlerle gerçekleştirmiştir."
İSTANBUL'DAKİ SORUŞTURMADA 40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat soruşturması kapsamında 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler hakkında sebze ve meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklama suçlamalarının yöneltildiği belirtilmişti.
Pehlivan çiftinin suç duyurusunda da söz konusu soruşturmaya atıf yapılarak, tedarikçilerin ürün arzını düşük, maliyetleri ise yüksek gösterdiği ve sahte müstahsil makbuzları üzerinden gerçeğe aykırı maliyet oluşturduğu yönündeki soruşturma konusu iddialara dikkat çekildi.
"BİBERİ 50-60 LİRADAN ALIP 150-160 LİRAYA SATIYORLAR"
Çiftçi Süleyman Pehlivan, yaş sebze ve meyve piyasasında üretici ile market arasındaki fiyat farkına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pehlivan, ürünlerin günlük piyasa koşullarına göre farklı fiyatlardan alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Günlük kurulan piyasa var. Komisyoncular biz üreticilerden malın durumuna göre patlıcanın kilosunu 25-30 lira arası alıyor. Mal bozuksa 25'e gidiyor. Daha iyiyse 30 liraya gidiyor. Komisyoncu malı paketliyor 60-70 liradan market zincirlerine satıyor. Komisyoncu biberin kilosunu da 50-60 liradan bizden alıyor. Biberi paketleyip 150-160 liradan marketlere satıyor. Arada çok büyük fark var"
Pehlivan çifti, komisyoncunun tarladan aldığı ürünlerin alış bedellerinin gerçeğe aykırı şekilde gösterildiğini ve bu nedenle savcılığa başvurduklarını belirtti.
Suç duyurusunda yer alan iddiaların hukuki değerlendirmesi ve soruşturmanın kapsamı, savcılık incelemesinin ardından netlik kazanacak.