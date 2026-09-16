FETÖ'nün kamudaki izdivaç kataloğu patladı: 22'si aktif kamu görevlisi 60 kişi yakalandı
FETÖ'nün kamu kurumlarındaki mensuplarını şifreli uygulamalar ve katalog formlarıyla evlendiren "kamu mahrem izdivaç yapılanması" çökertildi. MİT ve Ankara Emniyeti'nin ortak operasyonunda, 22'si aktif kamu çalışanı olmak üzere 60 şüpheli gözaltına alınırken örgütün kurduğu "aday havuzu" tüm detaylarıyla deşifre edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye büyük bir darbe indirdi. Örgütün "Kamu mahrem izdivaç yapılanması" çökertildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, kamudaki örgüt üyelerinin evliliklerinin de örgüt yönetimi tarafından tek tek kurgulandığı ortaya çıkarıldı.
ÖZEL KATALOG VE ŞİFRELİ MESAJLA EVLİLİK
ByLock içerikleri ile etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyanlarını inceleyen ekipler FETÖ'nün "izdivaç" sistemini saptadı. Kadın örgüt üyelerinin kişisel, ailevi ve eğitim bilgilerinin yanı sıra fiziki özellikleri ile örgüt içerisindeki konumlarının yer aldığı formlar hazırlandığı belirlendi. Fotoğrafların da eklenmesiyle dev bir "aday havuzu" oluşturulduğu tespit edildi.
Kadın üyelerin örgüt bağlılığına göre gruplandırıldığı, uygun görülen erkek üyelerle "abiler ve ablaların" gözetiminde görüştürüldüğü saptandı. Evliliği kabul edenlerin gizlilik sağlamak adına şifreli haberleşme uygulamalarına yönlendirildiği tespit edildi.
KRİTİK KURUMLAR İÇİN ÖZEL SEÇİM
Hazırlanan aday havuzunun MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve yargı gibi kritik kamu kurumlarındaki sorumlularla paylaşıldığı öğrenildi. Özellikle devletin en kritik birimlerinde görev yapan erkek örgüt üyeleri için özel kriterlerle kadın seçildiği ve evliliklerin adeta bir talimatla yapıldığı belgelendi.
22'Sİ AKTİF MEMUR 60 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İki dalga halinde yürütülen operasyon kapsamında 72 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Aralarında 22 aktif kamu çalışanının da yer aldığı 60 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, çok sayıda örgüt mensubunun da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp çözülmeye başladığı aktarıldı.
Buca’da işçiler 7 aydır maaş bekliyor
ABD ve Batı uyandı! Sıra Türkiye'de