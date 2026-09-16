Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, kamudaki örgüt üyelerinin evliliklerinin de örgüt yönetimi tarafından tek tek kurgulandığı ortaya çıkarıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye büyük bir darbe indirdi. Örgütün "Kamu mahrem izdivaç yapılanması" çökertildi.

ÖZEL KATALOG VE ŞİFRELİ MESAJLA EVLİLİK

ByLock içerikleri ile etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyanlarını inceleyen ekipler FETÖ'nün "izdivaç" sistemini saptadı. Kadın örgüt üyelerinin kişisel, ailevi ve eğitim bilgilerinin yanı sıra fiziki özellikleri ile örgüt içerisindeki konumlarının yer aldığı formlar hazırlandığı belirlendi. Fotoğrafların da eklenmesiyle dev bir "aday havuzu" oluşturulduğu tespit edildi.