"Millet Şahidimdir" demişti: İmamoğlu’nu en yakınları, aile dostları ve kurmayları yaktı! Rüşvet çarkı mahkemede deşifre oldu
Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yazdığı kitaba karşı mahkeme salonunda en yakınları tanık oldu. İkinci adamından aile dostlarına, iş ortaklarından genel müdürlerine kadar uzanan isimler; milyonlarca dolarlık rüşveti, 80 milyar liralık kamu zararını ve elden teslim edilen para çantalarını tek tek itiraf etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk ve rüşvet davası sürerken tutuklu eski başkan Ekrem İmamoğlu, "Millet Şahidimdir" isimli bir kitap kaleme aldı. Bu şekilde algı oluşturmaya çalıştı. Kendisini temize çıkarmak istedi.
Ancak yargılama sürecine siyasi denilse de mahkeme salonunda İmamoğlu'nun karşısına aile dostları, arkadaşları, kurmayları ve danışmanları çıktı.
KORZAY'IN İTİRAFLARI
İmamoğlu'nun "Millet şahidimdir" ifadesine karşı, bizzat en yakınları rüşvet ve yolsuzluk çarkına şahitlik yaptıklarını belirterek sistemi anlattı.
İmamoğlu'nun ikinci adamı olarak bilinen Ertan Yıldız, İmamoğlu'nun Doğuş Holding'den talep edilen 10 milyon dolarlık rüşvetin nakit teslim edilmesini istediğine şahit olduğunu söyledi.
İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Fatih Keleş'in "İmamoğlu'nun sağ kolu" olarak süreci yönettiğini anlattı. Cebeci Maden Ocakları'ndaki 80 milyar liralık kamu zararını örnek gösterdi. Eski İBB Reklam Yönetimi Müdürü Adem Tuncay, Murat Ongun'un Reklamist firmasını "patron firması" olarak kolladığını bildirdi.
İŞ ORTAKLARI ŞAHİT OLDU
İmamoğlu'nun 10 yıllık aile dostu ve iş ortağı Seyfi Beyaz ile kardeşi Muzaffer Beyaz, imar ve ruhsat süreçlerindeki rüşvet iddialarını sıraladı. Sarp Yalçınkaya, Etiler'deki bir VIP ofiste Fatih Keleş'e teslim edilen dolar dolu çantaları gördüğünü söyledi.
50 yıllık inşaatçı Süleyman Çetinsaya, Boğaziçi İmar'daki ruhsat süreci için elden 500 bin dolar verdiğini itiraf etti. Serbülend Danış, İBB'deki 500 milyon liralık alacağını tahsil edebilmek için rüşvet çarkına zorlandığını kaydetti.
Alacağını alabilmek için 10 milyon lira nakit para vermek ve 50 milyon lira değerindeki 2 arsasını devretmek zorunda kaldığını belirtti. İş insanı Aziz İhsan Aktaş ise 2020-2024 yılları arasında İBB bağlantılı işler için toplam 84.8 milyon lira kayıt dışı ödeme yaptığını belirterek banka dekontlarını ve HTS kayıtlarını mahkemeye sundu. Adem Soytekin'in talimatıyla 500 bin dolar nakit rüşvetin Ali Kurt'un şoförüne elden teslim edildiği açıklandı.
HABER: ALİ RIZA AKBULUT