İŞ ORTAKLARI ŞAHİT OLDU

İmamoğlu'nun 10 yıllık aile dostu ve iş ortağı Seyfi Beyaz ile kardeşi Muzaffer Beyaz, imar ve ruhsat süreçlerindeki rüşvet iddialarını sıraladı. Sarp Yalçınkaya, Etiler'deki bir VIP ofiste Fatih Keleş'e teslim edilen dolar dolu çantaları gördüğünü söyledi.

50 yıllık inşaatçı Süleyman Çetinsaya, Boğaziçi İmar'daki ruhsat süreci için elden 500 bin dolar verdiğini itiraf etti. Serbülend Danış, İBB'deki 500 milyon liralık alacağını tahsil edebilmek için rüşvet çarkına zorlandığını kaydetti.

Alacağını alabilmek için 10 milyon lira nakit para vermek ve 50 milyon lira değerindeki 2 arsasını devretmek zorunda kaldığını belirtti. İş insanı Aziz İhsan Aktaş ise 2020-2024 yılları arasında İBB bağlantılı işler için toplam 84.8 milyon lira kayıt dışı ödeme yaptığını belirterek banka dekontlarını ve HTS kayıtlarını mahkemeye sundu. Adem Soytekin'in talimatıyla 500 bin dolar nakit rüşvetin Ali Kurt'un şoförüne elden teslim edildiği açıklandı.

HABER: ALİ RIZA AKBULUT