Hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında yargılanan ve Ankara'da 21 yaşındaki sevgilisiyle otel odasında yakalanarak CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın hesabını veremediği lüks hayatıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı, aralarında lüks otomobiller, cipler, kamyonlar ve motosikletlerin bulunduğu 25 araçlık filoya ilk ihalede talip çıkmadı.

TMSF'den yapılan açıklamada, söz konusu araçların toplam değerinin 41 milyon 944 bin 500 lira olduğu bildirildi.

Yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklanan, otel odası skandalıyla partisinden atılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın şirketine ait 42 milyon liralık lüks araç filosu TMSF tarafından satışa çıkarıldı.

YENİ İHALE 10 EYLÜL'DE

Lüks araçlara alıcı bulunamaması üzerine TMSF, ihalenin 10 Eylül 2026 tarihinde saat 10:00 ile 13:30 saatleri arasında yeniden yapılacağını duyurdu.

İhaleye katılmak isteyenlerin, her araca ait teminat bedelini şirketin Halkbank Uşak 1 Eylül Şubesindeki IBAN hesabına yatırması veya aynı tutarda 2 ay süreli geçici banka teminat mektubu sunması gerektiği aktarıldı.