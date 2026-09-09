Özkan Yalım’ın 42 milyonluk lüks araç filosu satışta... TMSF'nin ilk ihalesinde alıcı çıkmadı
Uşak Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan eski CHP’li başkan Özkan Yalım’ın şirketine ait lüks araçlar elde kaldı. Ankara’da 21 yaşındaki sevgilisiyle otel odasında basılan ve sevgililerini belediyeye bankamatik memuru yaptığı ortaya çıkan Yalım’ın haksız kazançla elde ettiği belirlenen 42 milyon lira değerindeki 25 aracı için TMSF yeniden ihaleye çıkacak. Lüks otomobil, cip ve kamyonlardan oluşan filoya ilk satışta hiçbir araca talip bulunamadı.
Hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında yargılanan ve Ankara'da 21 yaşındaki sevgilisiyle otel odasında yakalanarak CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın hesabını veremediği lüks hayatıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.
42 MİLYONLUK LÜKS FİLO ELDE KALDI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Yalım'ın şirketlerine ait mal varlıklarına el koyarak satış süreci başlattı.
Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı, aralarında lüks otomobiller, cipler, kamyonlar ve motosikletlerin bulunduğu 25 araçlık filoya ilk ihalede talip çıkmadı.
TMSF'den yapılan açıklamada, söz konusu araçların toplam değerinin 41 milyon 944 bin 500 lira olduğu bildirildi.
YENİ İHALE 10 EYLÜL'DE
Lüks araçlara alıcı bulunamaması üzerine TMSF, ihalenin 10 Eylül 2026 tarihinde saat 10:00 ile 13:30 saatleri arasında yeniden yapılacağını duyurdu.
İhaleye katılmak isteyenlerin, her araca ait teminat bedelini şirketin Halkbank Uşak 1 Eylül Şubesindeki IBAN hesabına yatırması veya aynı tutarda 2 ay süreli geçici banka teminat mektubu sunması gerektiği aktarıldı.
İhale mahallinde nakit teminat tahsilatı yapılmayacağı bildirildi.
Satış ilanında yer alan bilgilerin taahhüt niteliği taşımadığı, araçların ekspertizi yapılmadan mevcut halleriyle satışa sunulduğu kaydedildi.
Haksız kazançla elde edildiği belirtilen ve TMSF tarafından satışa çıkarılan lüks araçlardan bazıları şunlar:
- AUDI A5 CABRİOLET: 4 milyon 417 bin lira
- BYD SEAL U DM-İ: 2 milyon 50 bin lira
- MİNİ CLUBMAN COOPER: 1 milyon 255 bin lira
- YAMAHA MTN250-A: 280 bin lira