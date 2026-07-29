Belediyeden maaş Özkan Yalım'ın şirketinde mesai! Uşak’ta 16,8 milyonluk operasyon
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilip eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait özel işletmelerde çalıştırıldığı tespit edilen 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 52 dijital materyal ile 36 belgeye el konulurken, şüphelilerin mesai saatlerinde özel işletmelerden baz sinyali verdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında tespit edilen kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu öğrenildi.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ve belediye şirketlerinde sigortalı gösterilerek Yalım'a ait özel işletmelerde çalıştırıldığı tespit edilen şüphelilere yönelik kritik bir operasyona imza attı. Kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lira olarak hesaplandığı soruşturmada, belediye personelinin mesai saatlerinde özel otel, bar ve eğlence mekânlarında görev yaptığı HTS verileri, kamera kayıtları ve WhatsApp yazışmalarıyla delillendirildi. Dört işletmede gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen el yazısı notlar, rehber kayıtları ve baz sinyalleri usulsüzlüğü gözler önüne serdi.
DÖRT İŞLETMEDE ARAMA: 52 DİJİTAL MATERYAL VE 36 BELGEYE EL KONULDU
Soruşturma süreci, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 29 Mart 2026 tarihinde Özkan Yalım'a ait Yalımlar Tekstil bünyesinde faaliyet gösteren Yalım Garden Otel, Ahenk Ocakbaşı, Holly Stone ve Jolly Joker isimli işletmelerde yapılan aramalarla başladı.
Aramalarda 52 dijital materyal ve 36 fiziki belge emniyet güçlerince muhafaza altına alındı. El konulan evrak ve materyaller doğrultusunda "Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve Fuhuş" suçlamaları kapsamında geniş çaplı dosya açıldı.
SGK KAYITLARI İNCELENDİ: 22 ŞÜPHELİNİN BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ
Başsavcılık tarafından yürütülen incelemelerde, daha önce Yalımlar Tekstil ve Yalım Petrol bünyesinde çalışan 12 kişinin Uşak Belediyesine bağlı şirketlere nakledildiği belirlendi. SGK ile yapılan resmi yazışmalar neticesinde, çift taraflı kaydı bulunan 8 kişi daha dosyaya eklendi.
İncelemeler sonucunda, Özkan Yalım dâhil toplam 22 şahsın belediyeden maaş almasına rağmen fiilen özel şirketteki faaliyetlerini sürdürdükleri saptandı. Şüphelilerden Seher Akay'ın ise belediye personeli olmasına karşın işe hiç gitmeden maaş aldığı açık kaynak bulgularıyla dosyada yer aldı. Toplam kamu zararının 16.866.240,14 TL olduğu kayıtlara geçti.
Dosyaya göre Özkan YALIM dahil toplam 22 şahsın, belediyede sigortalı olduğu halde şirkette çalışmasıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilmiş olup; Özkan Yalım dışındaki şüphelilerin Uşak Belediyesine bağlı şirketlerde çalıştığı dönem için SGK tarafından yapılan ödeme miktarının 16.866.240,14 TL olduğu tespit edildi.
HTS VE BAZ KAYITLARI MESAİYİ İFŞA ETTİ
Soruşturma dosyasının en somut kanıtlarından birini HTS verileri oluşturdu. 21 şüphelinin 1 Aralık 2025 ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasındaki telefon sinyalleri mercek altına alındı.
Şüphelilerin mesai saatleri içinde özel işletmelerin bulunduğu bölgeden yüzlerce kez sinyal verdiği anlaşıldı.
Dosyadaki baz verileri şöyle şekillendi:
- Ceren Yeşildağ (Muhasebeci): İşletme bölgesinden 126 sinyal verdi; bu sinyallerin 101'i doğrudan mesai saatlerinde kaydedildi.
- Hüseyin Yaman (Muhasebe Müdürü): Bölgeden aldığı 86 sinyalin 71'i mesai saatleri içerisine denk geldi.
- Diğer Şüpheliler: Barış Kartal'ın 114, Mehmet Şah'ın 79, Recep Koyuncu'nun 56, eski şoför Cihan Aras'ın ise 15 sinyalinin 9'unun mesai saatlerinde atıldığı saptandı.
"BELEDİYEDE MESAİ YAZILARAK ÖDENECEK" YAZILI NOT ELE GEÇİRİLDİ
Soruşturma kapsamında el konulan belgeler, şirket ile belediye arasındaki gayriresmî iş birliğini kanıtladı. Şirket hesabından para çekme yetkisi bulunan Ceren Yeşildağ ve muhasebe müdürü Hüseyin Yaman'ın Yalımlar Tekstil'in Kasım 2025 maaş listesinde yer aldığı görüldü. Hüseyin Yaman'ın şirket adına çek imzaladığı da tespit edildi.
Tanık ifadelerinde, Ceren Yeşildağ'ın sabah saatlerinde doğrudan özel şirkete giderek muhasebe işlerini yürüttüğü, Hüseyin Yaman'ın ise süreci denetlediği bilgisi aktarıldı. Aramalarda ele geçirilen el yazısı bir notta yer alan "Cihan Aras'ın şirketten kalan alacağının bir bölümünün belediyede mesai yazılarak ödeneceği" şeklindeki ifade soruşturma dosyasına girdi.
KAMERA KAYITLARI VE TELEFON REHBERİ İSİMLERİ İNCELEMEDE
Holly Stone ve Jolly Joker isimli mekanların güvenlik kameraları incelendiğinde, belediye kadrosundaki Fatih Dinçer, Recep Koyuncu ve Serdal Karaköse'nin mekân girişlerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları belgelendi.
Ayrıca şirket hattının takılı olduğu bir cep telefonundaki rehber kayıtları incelendiğinde şüphelilerin görev tanımlarıyla kaydedildiği belirlendi:
- Fatih Dinçer: "Fatih Ahenk"
- Ceren Yeşildağ: "Muhasebe Ceren"
- Serdal Karaköse ve Recep Koyuncu: "Güvenlik"
- Mehmet Şah: "Işıkçı"
- Ogüncan Akduman: "Holly Ogün"
17 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Toplanan deliller ışığında harekete geçen Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aralarında eski Belediye Başkanı Özkan Yalım, eski şoförü ve danışmanı Cihan Aras, şirket muhasebecisi Ceren Yeşildağ ile Hüseyin Yaman'ın da bulunduğu 5 şüphelinin başka soruşturmalar kapsamında zaten tutuklu bulunduğu bildirildi.
Operasyon kapsamındaki şüphelilerin isim listesi şu şekilde:
ÖZKAN YALIM'IN TUTUKLULUĞU VE ÖZEL HAKKINDAKİ İDDİALARI
Yolsuzluktan tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ek ifadelerde Özgür Özel'e yönelik ağır iddialarda bulunmuştu. Yalım, 2023 CHP 38. Olağan Kurultayı sürecinde Özel'in talebi doğrultusunda delegelerle görüşerek destek istediğini, bazı delegelerin çocuk veya yakınlarının belediyelerde işe alınması karşılığında oy topladığını ve 115 delegeden imzalı taahhüt aldığını öne sürdü. Ayrıca Özel'e kurultay masrafları için iki seferde toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini, 200 bin TL'yi Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşet içinde bıraktığını, 1 milyon TL'yi ise Özel'in çocukluk arkadaşı Demirhan Gözaçan'a Denizli'de teslim ettiğini iddia etti. Yalım, Özel'in Sikorsky tipi helikopter ve Mercedes Maybach, S450 gibi lüks araçlar için fiyat araştırması yaptırdığını, Özel'e tahsisli Mercedes V300'ün VIP tadilat masrafı olan 170 bin Euro + KDV'nin Uşak Belediyesi bütçesinden ödendiğini de savundu. Özel ise iddiaları reddederek kumpas kampanyası olduğunu öne sürdü.