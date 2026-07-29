Belediyeden maaş Özkan Yalım'ın şirketinde mesai! Uşak’ta 16,8 milyonluk operasyon

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ve belediye şirketlerinde sigortalı gösterilerek Yalım'a ait özel işletmelerde çalıştırıldığı tespit edilen şüphelilere yönelik kritik bir operasyona imza attı. Kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lira olarak hesaplandığı soruşturmada, belediye personelinin mesai saatlerinde özel otel, bar ve eğlence mekânlarında görev yaptığı HTS verileri, kamera kayıtları ve WhatsApp yazışmalarıyla delillendirildi. Dört işletmede gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen el yazısı notlar, rehber kayıtları ve baz sinyalleri usulsüzlüğü gözler önüne serdi.

DÖRT İŞLETMEDE ARAMA: 52 DİJİTAL MATERYAL VE 36 BELGEYE EL KONULDU

Soruşturma süreci, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 29 Mart 2026 tarihinde Özkan Yalım'a ait Yalımlar Tekstil bünyesinde faaliyet gösteren Yalım Garden Otel, Ahenk Ocakbaşı, Holly Stone ve Jolly Joker isimli işletmelerde yapılan aramalarla başladı.

Aramalarda 52 dijital materyal ve 36 fiziki belge emniyet güçlerince muhafaza altına alındı. El konulan evrak ve materyaller doğrultusunda "Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve Fuhuş" suçlamaları kapsamında geniş çaplı dosya açıldı.