İsrail Kürt Yahudi Topluluğu Başkanı Yehuda Ben Yosef



YEHUDA BEN YOSEF ORGANİZE ETTİ



Organizasyonu İsrail Kürt Yahudi Topluluğu Başkanı Yehuda Ben Yosef organize etti.



Yosef, İsrail'in Kürtleri silahlandırması için lobi faaliyeti yürüten bir isim. PJAK gibi terör oluşumlarını kendine "müttefik" olarak görüyor. Bu bağlamda Knesset'te (meclis) ve uluslararası alandaki devam eden çalışmalar yürütüyor.







Knesset üyesi MK Amit Halevi ise Yehuda Ben Yosef adına Netanyahu'ya mektup yazıp şu ifadeleri kullandı:



"İsrail Devleti'nin, Kürt halkına yönelik katliam kampanyalarının devamını önlemek için elindeki tüm imkanlarla harekete geçmesi, temel bir ahlaki görevdir. Özellikle uluslararası topluluğun sessizliği ışığında"