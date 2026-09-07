Terörsüz Türkiye hesaplarını bozdu! MOSSAD'dan ikinci Yahudi-Kürt konferansı: Londra'daki Arz-ı Mev'ud ittifakının şifreleri
Terörsüz Türkiye süreci en büyük darbeyi İsrail'e vurdu. PKK'dan sonra SDG'nin lağvolması ile "Teröristan" planı çöken İsrail, MOSSAD eliyle Londra'da ikinci Kürt-Yahudi Kongresi'ni topladı. "Kürtler silahlandırılsın" diyen Yehuda Ben Yosef'in organize ettiği etkinliğe İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar video mesaj gönderdi. HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, siyonist Ofra Bengio'yu "Kürt annesi" ilan etti. Londra'da boy gösteren MOSSAD'ın etki ajanı Suzan Quitaz ise PJAK'ın silahlandırılması için Jerusalem Post'ta yazılar kaleme aldı. PJAK "Varlığımızı sürdüreceğiz" derken, PJAK'lıların İsrail'de silahlı eğitim aldığı öne sürüldü.
Terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye olan etkileri görülmeye başlandı.
PKK'dan sonra SDG(YPG) fesih kararı aldı. "Mazlum Abdi" kod adlı elebaşı Ferhat Abdi Şahin "Bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz" deyip Şam'daki otoriteye teslim oldu. Suriye ordusu SDG'nin kuluçka merkezi Haseke'ye tekbirlerle girdi, SDG'nin elindeki ağır silahlar ise Şam'a teslim edildi.
İSRAİL'İN "TERÖRİSTAN" PLANI ÇÖKTÜ
Böylelikle yönünü Ankara ve Şam'a çevirenler kazandı. Kıblesini İsrail'e çevirenler ise sahada büyük bir tokat yedi.
Atılan bu adımlar bölge üzerine hesapları olan ve Orta Doğu'da "haritaları değiştirme" planı yapan terör devleti İsrail'in, MOSSAD'ın ve diğer yabancı istihbarat servislerinin hesaplarını bozdu.
LONDRA'DA KÜRT-YAHUDİ KONGRESİ
Suriye'de yediği Osmanlı tokadıyla "Teröristan" planı çöken İsrail, Londra'da zamanlaması manidar, sinsi ve karanlık bir kongre tertip etti.
Geçtiğimiz yıl Berlin'de düzenlenen ve "Kürt-Yahudi ittifakın başlangıcı" olarak nitelenen Kürt-Yahudi Kongresi'nin ikinci buluşması Londra'da yapıldı.
YEHUDA BEN YOSEF ORGANİZE ETTİ
Organizasyonu İsrail Kürt Yahudi Topluluğu Başkanı Yehuda Ben Yosef organize etti.
Yosef, İsrail'in Kürtleri silahlandırması için lobi faaliyeti yürüten bir isim. PJAK gibi terör oluşumlarını kendine "müttefik" olarak görüyor. Bu bağlamda Knesset'te (meclis) ve uluslararası alandaki devam eden çalışmalar yürütüyor.
Knesset üyesi MK Amit Halevi ise Yehuda Ben Yosef adına Netanyahu'ya mektup yazıp şu ifadeleri kullandı:
"İsrail Devleti'nin, Kürt halkına yönelik katliam kampanyalarının devamını önlemek için elindeki tüm imkanlarla harekete geçmesi, temel bir ahlaki görevdir. Özellikle uluslararası topluluğun sessizliği ışığında"
İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI GİDEON SAAR: YAHUDİLER İLE KÜRTLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERE ÖNEM VERİYORUZ
Londra'daki Arz-ı Mev'ud ittifakına, Tel Aviv'den destek gecikmedi.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, kongreye video mesaj gönderdi. Saar, "Kürtler, dört ülkede azınlık teşkil ediyor ve ne yazık ki henüz siyasi bağımsızlıklarını elde edemediler. Farklı Orta Doğu azınlıkları arasındaki ilişkileri güçlendirmeye, özellikle de Yahudiler ile Kürtler arasındaki ilişkilere önem veriyoruz" dedi.
ALİ ERTAN YİNE SAHNEDE!
Yehuda Ben Yosef'in organize ettiği, kendini Alevi-Kürt olarak tanımlayan sözde Alman Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan'ın koordinasyonunu üstlendiği bölücü etkinliğine katılan isimler şu şekilde:
- Diyarbakır eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş
- Mehmet Tanrıverdi
- Hüseyin Çiçek
- Jan İlhan Kızılhan
- Mutlu Civiroğlu
- Veysi Dağ
- Adrian Cohen
- Baruch Shimoni
- David Hirsh
- David L. Phillips
- Edwin Shuker
- Elyana Elyan
- Evin Ab.
- Feryal Clark
- Gewran Goyi
- Jan Abraham
- Joanna Michlic
- Karokh Khoshnaw
- Khaled Khayati
- Khaled Salih
- Laurence Julius
- Lisa Miara
- Mazal Oak
- Nir Boms
- Ofra Bengio
- Philliip Spencer
- Samrend Babaie
- Şükriye Bradost
- Suzan Quitaz (Jerusalem Post)
Bu isimlerden Abdullah Demirbaş ve Suzan Quitaz tüm dikkatleri üzerine topladı.
HDP'Lİ DEMİRBAŞ SİYONİST PROFESÖRÜ "KÜRT ANNESİ" İLAN ETTİ
Eski Diyarbakır Sur Belediye Başkanı olan HDP'li Demirbaş, MOSSAD'ın Londra'da organize ettiği konferansta, Tel Aviv Üniversitesi'nin "Kürt Çalışmaları" programı başkanı Profesör Ofra Bengio'ya ödül verdi.
Bununla da yetinmeyip soykırım destekçisi siyonisti "Kürtlerin annesi" ilan etti.
Abdullah Demirbaş daha önce de Vatikan'ı birçok kez ziyaret edip Papa'dan dua istemişti!
MOSSAD'IN ETKİ AJANI: İSRAİL KÜRTLERİ SİLAHLANDIRSIN
Suzan Quitaz isimli katılımcı ise İsrail'in Kürtleri silahlandırmasını isteyen ve MOSSAD adına çalışan bir etki ajanı. 4 Ağustos'ta Jerusalem Post'ta "İsrail Kürtleri silanlandırmalı mı?" başlıklı bir yazı kaleme alan Quitaz'a MOSSAD etkileşimli hesaplar destek vermişti.
Suzan Quitaz, MOSSAD'ın yönlendirmesiyle kaleme aldığı bir başka yazıda "İsrail'in Kürt fraksiyonları silahlandırması ve desteklemesi, İsrail'e Tahran'ın iç kontrolünü aşındırmak için doğrudan bir kaldıraç sağlayacaktır" ifadelerini kullanıyor.
PJAK İSRAİL'E SELAM ÇAKTI: VARLIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ
Bu da organizasyonun temel amaçlarından birinin Kürtleri PJAK üzerinden İran'a karşı kullanmak olduğu gösteriyor. Nitekim, PKK ve SDG'nin kendini feshettiğini ilan etmesine karşın PJAK "Varlığımız sürdüreceğiz" diyor.
PJAK'ın sözde sözcüsü Rêwar Avdanan geçtiğimiz günlerde PKK'nın feshedilmesinin PJAK'la "doğrudan bir bağlantısı" bulunmadığını öne sürerek "PKK/KCK'dan siyasi ve örgütsel olarak bağımsız" demişti.
Bu süreçte İsrail basınında yer alan bir haber ise dikkat çekici.
İDDİA: MOSSAD İSRAİL'DE PJAK'LILAR EĞİTTİ
İsrailli Kanal 13'ün haberine göre, MOSSAD İran rejimini devirmek için binlerce PJAK'lıyı İsrail'de eğitti. MOSSAD'ın "Çizmeli Kedi" ismini verdiği operasyon Beyaz Saray engeline takıldı.
İsrailliler, ABD'nin bu tutumunda Türkiye ve Başkan Erdoğan faktörünün etkili olduğunu belirtiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN UYARDI: LEJYONERLİK YAPMAYIN!
O dönem Başkan Erdoğan, İsrail'in Zagros Koridoru üzerinden İran'a sızma girişimine karşı çıkmış, Barzaniler ve Talabanileri "Lejyonerlik yapmayın" diyerek uyarmıştı.
Ankara'nın bu kararlı tutumu sonrası Trump geri adım atmış, "Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum" demişti.
BİRİNCİ SİYONİZM KONGRESİ'NDEN KÜRT-YAHUDİ KONGRESİ'NE
Berlin ve Londra'da düzenlenen Kürt-Yahudi Kongrelerini Orta Doğu'ya siyonizm hançeri saplayan ve Filistin'i parça parça eden Birinci Siyonizm Kongresi'nden bağımsız düşünmemek gerek. Aradan 129 yıl geçse de amaç aynı. "Arz-ı Mev'ud" ittifakının nihai hedefi Türkiye.
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