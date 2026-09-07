Muğla’da FETÖ şüphelilerine kaçış operasyonu! Tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan 9 kişi yakalandı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 9 FETÖ şüphelisinin bulunduğu Rusya bayraklı tekne Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Teknede şüphelilerin yanı sıra 1 kaptan ve 2 çocuk olmak üzere 12 kişi yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 9 FETÖ şüphelisinin bulunduğu tekne Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Rusya bayraklı teknede 9 şüphelinin yanı sıra 1 kaptan ve 2 çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yakalandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt üyeliği suçundan haklarında işlem yapılan ve dosyaları istinaf aşamasında bulunan şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi.
SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇTİ
FETÖ zanlılarının Rusya bayraklı "Peter Pan" isimli tekneyle Datça açıklarında, uluslararası sulara yakın bölgede bulunduğunun belirlenmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekiplerin durdurduğu teknede 9 FETÖ zanlısı ile 2 çocuk ve tekne kaptanı yakalandı.
9 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Yakalanan 9 şüpheli hakkında, mevcut FETÖ/PDY dosyaları kapsamında devam eden yargılamadan ayrı olarak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla ilgili adli işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan tekne kaptanı hakkında ise terör örgütüne yardım etme ve göçmen kaçakçılığı suçlarından soruşturma başlatıldı. Teknede bulunan 2 çocuk aile yakınlarına teslim edildi.