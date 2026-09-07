Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 9 FETÖ şüphelisinin bulunduğu tekne Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Rusya bayraklı teknede 9 şüphelinin yanı sıra 1 kaptan ve 2 çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yakalandı.