Birinci Siyonizm Kongresi'nden Kürt-Yahudi Kongresi'ne! 158 yıl geçse de amaç aynı: "Arz-ı Mev'ud" ittifakının nihai hedefi Türkiye
Berlin'de "Kürt-Yahudi ittifakın başlangıcı" olarak nitelenen "Birinci Kürt-Yahudi Kongresi" yapıldı. MOSSAD destekli Yahudi-Alman Değerler Girişimi ve Almanya Kürt Toplumu'nun organize ettiği kongrede "Türkiye'ye karşı daha sert önlemler" talep edildi. 'Terörsüz Türkiye terörsüz bölge' süreci hedef alındı, Ankara'nın "Türk, Kürt ve Arap birliği"ne dikkat çeken tezine antitez olarak "Kürt-Yahudi ittifakı" geliştirildi. "Birinci Kürt-Yahudi Kongresi"ni Orta Doğu'ya siyonizm hançeri saplayan ve Filistin'i parça parça eden Birinci Siyonizm Kongresi'nden bağımsız düşünmemek gerek. Aradan 158 yıl geçse de amaç aynı... Takvim.com.tr Kürt-Yahudi Kongresi'nin sonuç bildirgesine ulaştı. İsrail şemsiyesi altında "terör devleti" isteyen Ali Ertan Toprak'ın bağlantılarını deşifre etti.
Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli mihenk taşlarından biri "terörsüz bölge" hedefi.
Orta Doğu'nun kaos girdabından geçtiği bir dönemde Ankara'nın "iç cepheyi sağlam tutma" hamleleri, İmralı'dan gelen çağrı, PKK'nın sembolik de olsa silah yakması ve Meclis'te komisyon kurulmasıyla süreç şekillendi.
Atılan bu adımlar bölge üzerine hesapları olan ve Orta Doğu'da "haritaları değiştirme" planı yapan terör devleti İsrail'i, MOSSAD'ı ve diğer yabancı istihbarat servislerinin hesaplarını bozdu. Suriye'de İsrail eliyle ayrılıkçı Dürziler ve YPG kışkırtıldı. Türkiye'nin "Terörsüz Bölge" hedefini baltalamak etmek için peşi sıra sabotajlar yapıldı.
Almanya ev sahipliğinde İsrail himayesinde ʺBirinci Kürt-Yahudi Kongresiʺ düzenlendi
MANİDAR ZAMAN SİNSİ PLAN... ALMANYA'DA BİRİNCİ KÜRT-YAHUDİ KONGRESİ
İsrail'in Suriye'de Dürzilere ve YPG'ye "devlet" vadettiği bir dönemde Almanya ev sahipliğinde sinsi ve karanlık bir organizasyon yapıldı.
Birinci Kürt-Yahudi Kongresi, Almanya'nın başkenti Berlin'de toplandı. Yahudi-Alman Değerler Girişimi ve Almanya Kürt Toplumu tarafından organize edilen etkinlikte Alman İçişleri Bakanlığı ve İsrail Büyükelçiliği temsilcileri destek verdi.
Birinci Kürt-Yahudi Kongresi'nin sonuç bildirgesinde Türkiye'ye karşı daha sert önlemler talep edildi (Takvim.com.tr)
TAKVİM SKANDAL KONGRENİN SONUÇ BİLDİRGESİNE ULAŞTI
Takvim.com.tr, Berlin'deki Birinci Kürt-Yahudi Kongresi'nin sonuç bildirgesine ulaştı.
"Kürtler ve Yahudiler arasındaki yeni bir ittifakın başlangıcı" olarak nitelemesi yapılırken İslamofobi pompalandı, Almanya'daki Türk dernek ve vakıflarına müdahale edilmesi istendi.
"TÜRKİYE'YE KARŞI DAHA SERT ÖNLEMLER..."
Türkiye'ye karşı daha sert önlemler alınmasını talep eden Kürt-Yahudi kongresinin bildirisinde "Türkiye veya İran gibi otoriter rejimler adına Almanya'da bölünme yaratan veya aşırılığı teşvik eden örgütler, siyasi ve hukuki olarak istikrarlı bir şekilde kovuşturulmalıdır" denildi.
Birinci Kürt-Yahudi Kongresi'nde Ankara'nın ʺTürk-Kürt-Arap birliğiʺ tezine karşın Kürt - Yahudi ittifakı geliştirildi (Takvim.com.tr)
Alman hükümetine "Türkiye'nin baskılarına boyun eğmeyin" çağrısı yapan kongre İsrail'le ilişkilerin korunmasını ve Kürtlerin kendi kaderini kendilerinin tayin etmesinin" desteklenmesini istedi.
Alman hükümeti, otokratik rejimlerin şantajına boyun eğmemelidir. İnsan haklarına öncelik veren, İsrail ile ilişkileri koruyan ve bölgedeki Kürtlerin meşru hak ve endişelerini ciddiye alan, değerlere dayalı bir dış politika talep ediyoruz. Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkını, kültürel ve siyasi kimliklerinin korunmasını ve tanınmasını destekliyoruz.
"KÜRT-YAHUDİ İTTİFAKI KURULDU"
"Kürt- Yahudi İttifakı"nın kurulduğunu belirten bildiride şöyle denildi:
Kürt-Yahudi İttifakı, salt ikili bir girişim değildir. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve özgürlük için mücadele etmek isteyen tüm insanlara bir davet niteliğindedir. Amacımız köprüler kurmak, ittifakları güçlendirmek ve dayanışmaya dayalı yeni iş birliği biçimleri geliştirmektir.
İlk Kürt-Yahudi Kongresi, farklı geçmişlerimize, deneyimlerimize ve kimliklerimize rağmen ortak bir vizyonla birleştiğimizi göstermiştir. Çeşitliliğin bir tehdit değil, bir güç olduğu ve özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerlerinin sarsılmaz bir temel oluşturduğu bir toplum için birlikte duruyoruz.
Birinci Kürt-Yahudi Kongresi'nde Ankara'nın ʺTürk-Kürt-Arap birliğiʺ tezine karşın Kürt - Yahudi ittifakı geliştirildi (Takvim.com.tr)
Kongrede "Kürt-Yahudi İttifakı"nın tartışılması Başkan Erdoğan'ın "Türk, Kürt ve Arap" birliğine dikkat çeken tezine, antitez olarak karşımıza çıkıyor.
Erdoğan, sürecin başından bu yana "Büyük ve Güçlü Türkiye" için birlik olmanın önemine dikkat çekiyor, "Tarih; Türk, Kürt ve Arap bir ve beraber olduğumuzda, birbirimizi Allah için sevdiğimizde, ortak hedeflere doğru hep birlikte yürüdüğümüzde içeride ve dışarıda hangi başarılara imza attığımızın sayısız örnekleriyle doludur. O yüzden saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz, kavlimizi tazeleyeceğiz, birlik ve beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları omuz omuza vererek beraberce püskürteceğiz" diyor.
ʺBirinci Kürt-Yahudi Kongresiʺni Orta Doğu'ya siyonizm hançeri saplayan ve Filistin'i parça parça eden Birinci Siyonizm Kongresi'nden bağımsız düşünmemek gerek (Takvim.com.tr)
Hatırlanacağı üzere 1897'de toplanan "Birinci Siyonizm Kongresi"nde, Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması kararı alındı.
Peki, bugün toplanan "Kürt-Yahudi" kongresi ile ne mesaj verilmek istendi?
Hiç şüphesiz İsrail'e Kürtler üzerinden hak iddia etmesi için zemin aranıyor. Özellikle Suriye'de YPG'ye tıpkı Dürziler gibi askeri destek sağlanması için altyapı hazırlandığı değerlendiriliyor. İsrail şemsiyesi altında ayrı bir devlet hesapları yapıldığı, "Davut Koridoru" açılmak istendiği görülüyor.
Alman Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak (Takvim.com.tr)
Kongreyi organize eden isimler arasında yer alan karanlık bir isim ise dikkatleri üzerine topladı. Bu isim Alman Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ VE ÖCALAN'IN PKK'YI FESHETMESİNE KARŞI
Kendini Alevi-Kürt olarak tanımlayan Toprak, "Kürtlerin çıkarı İsrail'le birlikte hareket etmekte" diyor. İsrail'in Kürtlerin doğal müttefiki olduğunu savunan Toprak, Terörsüz Türkiye süreci ve Abdullah Öcalan'ın PKK'yı feshetmesine de karşı.
Türkiye'deki barış sürecinin "Kürtlerle İsrail'i bir araya getirmeme" hedefi taşıdığını iddia eden Toprak şöyle konuşuyor:
"Türkiye'de güya bir barış süreci var. Bütün o barış sürecinin koreografisi Kürtlerle İsrail bir araya gelmesin yaklaşımının üzerine kurulmuş. Sen güya kardeş olduğunu birlikte yaşadığın halkın dilini daha kabul etmiyorsun. Ne hakla bir Kürde kimle ilişki kuracağını söylüyorsun."
İmkanım olsa Abdullah Öcalan'a şunu söylemek isterim. 30 yıldır kimin zindanında yatıyorsun? İsrail'in Öcalan'a Kürt halkına bir düşmanlığı yok. Türkiye'de bir Kürt olmaktansa İsrail'de bir Arap olmayı tercih ederim.
ÖCALAN: İSRAİL 30 YILDIR BİZE DEVLET VADEDİYOR
Bilindiği üzere teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın Suriye kolu YPG'yi "ikinci İsrail" olarak tanımlamış, "Şu an İsrail'in tek derdi beni ortadan kaldırmak. YPG İsrail'in Haşdi Şabi'sidir" demişti. Öcalan, "İsrail el altından 30 yıldır bize devlet vaadinde bulunuyor" itirafında bulunmuştu.
Alman Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak (Takvim.com.tr)
İSRAİL'DEN ÇIKMIYOR... "BİZE AÇIKTAN DESTEK VERİN"
Kürt-Yahudi kongresinin organizatörlerinden Ali Ertan Toprakİsrail'le de derin bağlantılara sahip. 7 Ekim 2023'ten bu yana çeşitli sebeplerle İsrail'i ziyaret edip burada karanlık temaslar kuruyor. "Kürtler" adına İsrail'den açık destek istiyor"
İsrail Başbakanlığın ziyaret eden Toprak, üst düzey bir yetkiliyle arasında gelişen diyaloğu şu sözlerle anlattı:
"Sizin Kürtlere sempatiniz var, neden açıktan destek vermiyorsunuz diye sordum. Bana, 'Biz, Kürtlere yaptığımız desteğin arkasında duracak güce sahibiz. Ama Kürtler ne yazık ki bizden aldıkları desteğin arkasında durabilecek güce sahip değiller. Kürtlerin zarar görmesini istemediğimiz için açıktan destek vermiyoruz."
İSRAİL'DEN "DEVLET" İSTEDİ: KÜRTLERİN KENDİ KADERİNİ TAYİN ETME HAKKI VAR
"Kürtlerin çıkarı İsrail'le birlikte hareket etmekte" diyen Toprak, Odatv'den Osman Erbil'e verdiği demeçte "Kürtlerin de diğer halklar ve uluslar gibi kendi kaderini tayin etme hakkı olduğunu düşünüyorum. Kürtlerin kendilerinin karar vermesi lazım bir devletlerinin olup olmayacağına. Bu hakkı kimse yok sayamaz" dedi. Açık açık İsrail şemsiye altında bir Kürt devleti kurulmasını istedi.
Almanya ev sahipliğinde İsrail himayesinde ʺBirinci Kürt-Yahudi Kongresiʺ düzenlendi
1867'DEKİ SİYONİZM KONGRESİNDEN BAĞIMSIZ DEĞİL!
Gelinen bu noktada İsrail'in "Terörsüz Türkiye Terörsüz Bölge" sürecinisabote etmek için Avrupa'daki yapılanmalarıyla harekete geçtiği gözler önüne serildi.
Çünkü İsrail, müreffeh bir Türkiye, toprak bütünlüğüne haiz bir Suriye istemiyor. Bunu da Suriye'de Dürzileri ve YPG'yi kışkırtarak, Almanya'da Yahudi Kürt oluşumlarını destekleyerek yapıyor.
Özellikle Birinci Kürt-Yahudi Kongresi'ni Orta Doğu'ya siyonizm hançerini saplayan ve Filistin'i parça parça eden Birinci Siyonizm Kongresi'nden bağımsız düşünmemek gerek.