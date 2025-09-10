Birinci Siyonizm Kongresi'nden Kürt-Yahudi Kongresi'ne! 158 yıl geçse de amaç aynı: "Arz-ı Mev'ud" ittifakının nihai hedefi Türkiye

Kürt-Yahudi İttifakı, salt ikili bir girişim değildir. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve özgürlük için mücadele etmek isteyen tüm insanlara bir davet niteliğindedir. Amacımız köprüler kurmak, ittifakları güçlendirmek ve dayanışmaya dayalı yeni iş birliği biçimleri geliştirmektir. İlk Kürt-Yahudi Kongresi, farklı geçmişlerimize, deneyimlerimize ve kimliklerimize rağmen ortak bir vizyonla birleştiğimizi göstermiştir. Çeşitliliğin bir tehdit değil, bir güç olduğu ve özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerlerinin sarsılmaz bir temel oluşturduğu bir toplum için birlikte duruyoruz.

Almanya Kürt Toplumu , Almanya'da " İsrail " ve "MOSSAD" dokunulmazlığına sahip. Oluşumun Terörsüz Türkiye süreci sonrası faaliyetlerine hız verdiği görülüyor. Kongrede "Kürt-Yahudi İttifakı"nın tartışılması Başkan Erdoğan'ın "Türk, Kürt ve Arap" birliğine dikkat çeken tezine, antitez olarak karşımıza çıkıyor. Erdoğan, sürecin başından bu yana "Büyük ve Güçlü Türkiye" için birlik olmanın önemine dikkat çekiyor, "Tarih; Türk, Kürt ve Arap bir ve beraber olduğumuzda, birbirimizi Allah için sevdiğimizde, ortak hedeflere doğru hep birlikte yürüdüğümüzde içeride ve dışarıda hangi başarılara imza attığımızın sayısız örnekleriyle doludur. O yüzden saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz, kavlimizi tazeleyeceğiz, birlik ve beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları omuz omuza vererek beraberce püskürteceğiz" diyor.

ʺBirinci Kürt-Yahudi Kongresiʺni Orta Doğu'ya siyonizm hançeri saplayan ve Filistin'i parça parça eden Birinci Siyonizm Kongresi'nden bağımsız düşünmemek gerek (Takvim.com.tr) Hatırlanacağı üzere 1897'de toplanan "Birinci Siyonizm Kongresi"nde , Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması kararı alındı. Peki, bugün toplanan "Kürt-Yahudi" kongresi ile ne mesaj verilmek istendi? Hiç şüphesiz İsrail 'e Kürtler üzerinden hak iddia etmesi için zemin aranıyor. Özellikle Suriye'de YPG'ye tıpkı Dürziler gibi askeri destek sağlanması için altyapı hazırlandığı değerlendiriliyor. İsrail şemsiyesi altında ayrı bir devlet hesapları yapıldığı, "Davut Koridoru" açılmak istendiği görülüyor.

KONGRENİN ORGANİZATÖRÜ KİM ÇIKTI? İPİ İSRAİL'İN ELİNDE



Kongreyi organize eden isimler arasında yer alan karanlık bir isim ise dikkatleri üzerine topladı. Bu isim Alman Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak.



"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ VE ÖCALAN'IN PKK'YI FESHETMESİNE KARŞI



Kendini Alevi-Kürt olarak tanımlayan Toprak, "Kürtlerin çıkarı İsrail'le birlikte hareket etmekte" diyor. İsrail'in Kürtlerin doğal müttefiki olduğunu savunan Toprak, Terörsüz Türkiye süreci ve Abdullah Öcalan'ın PKK'yı feshetmesine de karşı.



Türkiye'deki barış sürecinin "Kürtlerle İsrail'i bir araya getirmeme" hedefi taşıdığını iddia eden Toprak şöyle konuşuyor:



"Türkiye'de güya bir barış süreci var. Bütün o barış sürecinin koreografisi Kürtlerle İsrail bir araya gelmesin yaklaşımının üzerine kurulmuş. Sen güya kardeş olduğunu birlikte yaşadığın halkın dilini daha kabul etmiyorsun. Ne hakla bir Kürde kimle ilişki kuracağını söylüyorsun."



İmkanım olsa Abdullah Öcalan'a şunu söylemek isterim. 30 yıldır kimin zindanında yatıyorsun? İsrail'in Öcalan'a Kürt halkına bir düşmanlığı yok. Türkiye'de bir Kürt olmaktansa İsrail'de bir Arap olmayı tercih ederim.

ÖCALAN: İSRAİL 30 YILDIR BİZE DEVLET VADEDİYOR



Bilindiği üzere teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın Suriye kolu YPG'yi "ikinci İsrail" olarak tanımlamış, "Şu an İsrail'in tek derdi beni ortadan kaldırmak. YPG İsrail'in Haşdi Şabi'sidir" demişti. Öcalan, "İsrail el altından 30 yıldır bize devlet vaadinde bulunuyor" itirafında bulunmuştu.