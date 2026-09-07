CANLI YAYIN
Geri

İstanbul'da okullar 14 Eylül'de açılıyor: 82 yeni okul ve 2 bin 202 yeni derslikle 684 bin 283 öğrenci ilk kez sırasına oturacak

İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı uyum haftasıyla başladı; bütün kademelerde ilk ders 14 Eylül Pazartesi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göre 7 bin 529 okulda 157 bin 418 öğretmen görev yapacak, 2 milyon 689 bin 493 öğrenci ders başı yapacak. 82 yeni okul ve 2 bin 202 yeni derslik hizmete giriyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul'da okullar 14 Eylül'de açılıyor: 82 yeni okul ve 2 bin 202 yeni derslikle 684 bin 283 öğrenci ilk kez sırasına oturacak

İstanbul'da uyum haftasının başlamasıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 bin 529 okulda 157 bin 418 öğretmen görev yapacak, 2 milyon 689 bin 493 öğrenci eğitime devam edecek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yeni eğitim öğretim yılı, uyum haftasıyla başlıyor. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ise okullarda birinci dönem başlayacak.

İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı uyum haftasıyla başladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı uyum haftasıyla başladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi İstanbul genelinde okul ve derslik yatırımları, bakım ve onarım çalışmaları, eğitim programları, okul güvenliği, dijital eğitim uygulamaları ve öğrenci gelişimini destekleyen projelere yönelik hazırlıklar gerçekleştirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının yeni eğitim öğretim yılına ilişkin politikalarının İstanbul'daki tüm eğitim kurumlarında etkin biçimde uygulanması hedefleniyor.

Kentte 7 bin 529 okulda 157 bin 418 öğretmen görev yapacak.Kentte 7 bin 529 okulda 157 bin 418 öğretmen görev yapacak.

684 BİN ÖĞRENCİ YENİ KADEMEYE BAŞLAYACAK

Yeni eğitim öğretim yılında 216 bin 341 öğrenci 1. sınıfa, 239 bin 946 öğrenci 5. sınıfa, 227 bin 996 öğrenci de 9. sınıfa başlayacak. Bu üç kademeye yeni başlayacak toplam öğrenci sayısı 684 bin 283 olacak.

Yeni dönemde 2 milyon 689 bin 493 öğrenci eğitim görecek.Yeni dönemde 2 milyon 689 bin 493 öğrenci eğitim görecek.

82 YENİ OKUL VE 2 BİN 202 YENİ DERSLİK HİZMETE GİRECEK

Yeni dönem itibarıyla İstanbul'da 82 yeni okul ve 2 bin 202 yeni derslik hizmete alınacak. Bunların 8'i anaokulu, 23'ü ilkokul, 29'u ortaokul, 16'sı lise ve 6'sı özel eğitim okulundan oluşuyor.

Yeni dersliklerin 74'ü anaokullarında, 670'i ilkokullarda, 814'ü ortaokullarda, 532'si liselerde ve 112'si özel eğitim okullarında öğrencilerin kullanımına sunulacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanan bütçeyle İstanbul genelindeki 313 okulun bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. İstanbul için planlanan 41 milyon 104 bin 163 ders kitabının 22 milyon 130 bin 381'inin ulaştırıldığı, kalan kitapların teslimat sürecinin devam ettiği belirtildi.

Birinci sınıfa 216 bin 341 öğrenci başlayacak.Birinci sınıfa 216 bin 341 öğrenci başlayacak.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ UYGULANACAK

Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin akademik bilgilerinin yanı sıra beceri, değer, sosyal-duygusal gelişim ve hayatla ilişki kurma kapasitelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

İstanbul'daki eğitim kurumlarında zümre çalışmaları, ölçme ve değerlendirme süreçleri, beceri edinimi ve gelişim raporları ile eğitim öğretim faaliyetlerinin model doğrultusunda yürütülmesine yönelik planlamalar gerçekleştirilecek. Öğrencilerin öğrenme süreçlerinin sınıf ortamıyla sınırlı kalmaması amacıyla "okul dışı öğrenme ortamları" çalışmalarına da ağırlık verilecek.

Beşinci sınıfa 239 bin 946 öğrenci geçecek.Beşinci sınıfa 239 bin 946 öğrenci geçecek.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLECEK

"Maarifin Kalbinde Oyun", "Yaşam Becerileri Projesi", "Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi", "Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi" ve "Türk Dünyası Yolculuğu" çalışmaları, İstanbul'daki okullarda uygulanacak.

Okul ve çevre güvenliğine yönelik tedbirler, ilgili kurumlarla işbirliği içinde sürdürülecek. "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" çalışmaları ile Fiziksel Uygunluk Karnesi uygulaması da devam edecek.

Öğrencilerin eğitim süreçlerinden kopmalarının önlenmesi amacıyla devamsızlık takibi sürdürülecek. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için "Eğitsel Tarama ve Değerlendirme Bataryası" ile bireyselleştirilmiş eğitim programı süreçleri planlanacak ve takip edilecek.

Dokuzuncu sınıfa 227 bin 996 öğrenci başlayacak.Dokuzuncu sınıfa 227 bin 996 öğrenci başlayacak.

DİJİTAL PLATFORMLARIN KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAK

EBA, MEBİ, OGM Materyal, HEMBA, Velivizyon, DİLİM, ÖBA ve Haberiniz Olsun platformlarının kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Akıllı tahtalarda Pardus işletim sistemine geçiş çalışmalarının tamamlanması ve Bakanlık Yönetim Sistemi veri girişlerinin etkin şekilde yürütülmesine yönelik tedbirler de yeni dönemin çalışma başlıkları arasında yer alıyor.

Mesleki ve teknik eğitimde işletmelerde beceri eğitimi ve staj süreçleri yakından takip edilecek. Destekleme ve yetiştirme kursları ihtiyaçlar doğrultusunda planlanacak.

Veli Randevu Sistemi uygulaması sürdürülürken ailelerin eğitim süreçlerine daha etkin katılım göstermeleri teşvik edilecek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçe milli eğitim müdürlüklerinin saha ziyaretlerinin artırılması planlanıyor.

Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor! MEB yeni eğitim yılının kurallarını açıkladı: Neler değişti?Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor! MEB yeni eğitim yılının kurallarını açıkladı: Neler değişti?
Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor! MEB yeni eğitim yılının kurallarını açıkladı: Neler değişti?

Bu üç kademede toplam 684 bin 283 öğrenci yeni bir döneme adım atacak.Bu üç kademede toplam 684 bin 283 öğrenci yeni bir döneme adım atacak.

"İSTANBUL HAZIR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "İstanbul hazır. Okullarımız hazır. Öğretmenlerimiz hazır. Ve en önemlisi, çocuklarımızın geleceğini bugünden kurmaya hazırız. Çocuklarımızın zihnini bilgiyle donatırken kalbini değerlerimizle buluşturmayı, akademik başarısını yükseltirken şahsiyetini, iradesini, merhametini ve sorumluluk duygusunu geliştirmeyi önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlerin eğitim sistemindeki belirleyici rolüne dikkati çeken Yentür, şunları kaydetti:

"Binalar yapabiliriz, teknolojiyi yenileyebiliriz, programlar hazırlayabiliriz fakat bütün bunları çocuğun hayatında anlamlı hale getiren öğretmendir. İstanbul'da 157 bin 418 öğretmenimiz, Türkiye'nin yarınlarını yetiştirmek üzere sınıflarının başında. Köklerinden güç alan, çağın imkanlarını kullanan, dünyayı okuyabilen, ülkesine güvenen, değerleriyle barışık, bilgili, becerili ve erdemli bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın eğitim vizyonunu İstanbul'un her okuluna, her sınıfına, her sırasına ve her çocuğuna ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Okul servisleri çıktı, trafik yoğunlaştı

İstanbul’da 82 yeni okul ve 2 bin 202 yeni derslik hizmete alınacak.İstanbul’da 82 yeni okul ve 2 bin 202 yeni derslik hizmete alınacak.

📌 İstanbul'da yeni eğitim dönemi hakkında bilinmesi gerekenler
İstanbul'da yeni eğitim döneminde kaç öğrenci eğitim görecek?
2 milyon 689 bin 493 öğrenci
İstanbul'da kaç okulda eğitim verilecek?
7 bin 529 okulda
Kaç öğretmen görev yapacak?
157 bin 418 öğretmen
1. sınıfa kaç öğrenci başlayacak?
216 bin 341 öğrenci
5. sınıfa kaç öğrenci başlayacak?
239 bin 946 öğrenci
9. sınıfa kaç öğrenci başlayacak?
227 bin 996 öğrenci
Bu üç kademede toplam kaç öğrenci yeni başlayacak?
684 bin 283 öğrenci
İstanbul'da kaç yeni okul açılacak?
82 yeni okul
Kaç yeni derslik hizmete girecek?
2 bin 202 yeni derslik
Kaç okulun bakım ve onarımı tamamlandı?
313 okul
Yeni dönemde hangi eğitim modeli uygulanacak?
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
İstanbul için kaç ders kitabı planlandı?
41 milyon 104 bin 163 ders kitabı
Kaç ders kitabı İstanbul'a ulaştı?
22 milyon 130 bin 381 ders kitabı
Yeni dönemde hangi dijital eğitim platformları kullanılacak?
EBA, MEBİ, OGM Materyal, HEMBA, Velivizyon, DİLİM ve ÖBA.
Okullarda uyum haftası başladı: 1. ve 5. sınıf öğrencileri dersbaşı yaptı, kamu çalışanı velilere 3 saat izin verildiOkullarda uyum haftası başladı: 1. ve 5. sınıf öğrencileri dersbaşı yaptı, kamu çalışanı velilere 3 saat izin verildi
Okullarda uyum haftası başladı: 1. ve 5. sınıf öğrencileri dersbaşı yaptı, kamu çalışanı velilere 3 saat izin verildi
2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den gelecek yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı
SONRAKİ HABER

DGS tercih sonuçları için geri sayım
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler