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İBB'ye yeni dalga operasyon! Çok sayıda gözaltı: Kent Lokantası'nda ne dolaplar döndü?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yapılan şafak operasyonunda aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve Kent Lokantaları'ndan Sorumlu Şube Müdürü Ali Toy'un da yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alındı.

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İBB'ye yeni dalga operasyon! Çok sayıda gözaltı: Kent Lokantası'nda ne dolaplar döndü?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporu ile bilirkişi raporlarında, İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işinin de aralarında bulunduğu bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde tespitlere ulaşıldı.Soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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3 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yurt dışında olduğu belirlenen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İBB'ye yeni dalga operasyon! Çok sayıda gözaltı: Kent Lokantası'nda ne dolaplar döndü?-2


KENT LOKANTALARI SORUMLUSU DA LİSTEDE

Gözaltına alınanlar arasında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantaları'ndan Sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler eski Daire Başkanı Neslihan Vural ve Zabıta Yöneticisi Gökhan Fırtına'nın da yer aldığı öğrenildi.

TAKVİM gözaltı listesine ulaştı:

ŞÜPHELİ LİSTESİ
S.N.
ADI SOYADI
1
Abdulkerim HAZIRBABA
2
Mustafa DELİPOYRAZ
3
Volkan KARAGÖZ
4
Talha ÖZYURT
5
Rezzan Neslihan VURAL
6
Gökhan FIRTINA
7
Saliha Ülkü AYDOĞAN
8
Ali TOY
9
Mehmet YÜCETÜRK
10
Mustafa SÖKMEN
11
Vedat TAŞDELEN
12
Mahmut Berk ŞAHİN
13
Onur GÜLİN



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