İBB'ye yeni dalga operasyon! Çok sayıda gözaltı: Kent Lokantası'nda ne dolaplar döndü?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporu ile bilirkişi raporlarında, İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işinin de aralarında bulunduğu bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde tespitlere ulaşıldı.Soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB'ye yeni dalga operasyon!

3 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yurt dışında olduğu belirlenen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.