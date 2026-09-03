Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen 12 metrelik tekneye müdahale: 2 kişi kurtarıldı
1915 Çanakkale Köprüsü yakınlarında makine arızası sebebiyle sürüklenen tekne, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine teyakkuza geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişi bulunan 12 metrelik deniz aracına anında müdahale etti. Olay yerine ulaşan KEGM-9 can kurtarma botu, sürüklenen tekneyi güvenli şekilde yedekleyerek Çanakkale Sütlüce’ye çekti. Zamanında yapılan müdahale sayesinde hem teknedekiler kurtarıldı hem de boğazdaki deniz trafiği güvenliği sağlanmış oldu.
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.
İçinde 2 kişi bulunan 12 metrelik teknenin 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri teyakkuza geçti.
Tekne, bölgeye sevk edilen KEGM-9 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Çanakkale Sütlüce'de emniyete alındı.
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel