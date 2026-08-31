Eski ve "Yeni" CHP aynı karede! Kılıçdaroğlu ve Özel'den bölünme sonrası ilk tokalaşma

Eski ve "Yeni" CHP'nin kavgası siyaset kulislerini uzun bir zamandır meşgul ediyor. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "arınma" tasfiyeleri sonrası Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın ekip CHP'de tutunacak zemin bulamadı. Özel, 24 Temmuz'da CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurdu.





KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E: HIRSIZIN YANINDA DURULMAZ



CHP'yi bölen bu girişim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki ilk grup toplantısında Özel ve ekibi için "Yolsuzun, hırsızın, malı götürenin yanında durulmaz" ifadelerini kullandı.



ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA "İŞGALCİ" GÖNDERMESİ



Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de Kılıçdaroğlu için "Kafasına göre bizim binada oturuyor, sayılı gününü sayıyor" dedi.



Taraflar arasında soğuk rüzgarlar eserken Meclis'te dikkat çeken bir görüntü kayıtlara geçti.