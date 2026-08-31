Eski ve "Yeni" CHP aynı karede! Kılıçdaroğlu ve Özel'den bölünme sonrası ilk tokalaşma
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti'nin kurulması sonrası ilk kez tokalaştı. Özel'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu görünce hürmeten başını öne eğip elini uzatması dikkat çekti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "arınma" tasfiyeleri sonrası Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın ekip CHP'de tutunacak zemin bulamadı.
Özel, 24 Temmuz'da CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurdu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E: HIRSIZIN YANINDA DURULMAZ
CHP'yi bölen bu girişim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki ilk grup toplantısında Özel ve ekibi için "Yolsuzun, hırsızın, malı götürenin yanında durulmaz" ifadelerini kullandı.
ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA "İŞGALCİ" GÖNDERMESİ
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de Kılıçdaroğlu için "Kafasına göre bizim binada oturuyor, sayılı gününü sayıyor" dedi.
Taraflar arasında soğuk rüzgarlar eserken Meclis'te dikkat çeken bir görüntü kayıtlara geçti.
ÖZGÜR ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TOKALAŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'de uzun yıllar yöneticilik ve milletvekilliği yapan Cevdet Selvi'nin Ankara'da TBMM'deki cenaze töreninde karşılaştı.
Özel ile Kılıçdaroğlu, CHP'nin bölünmesinin ardından ilk kez kameralar karşısında tokalaştı.
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'le de tokalaştığı görüldü.
Bu görüntüler özellikle Ekrem İmamoğlu'nun ekibi ve sosyal medyadaki Yeni Parti destekçilerince tepkiyle karşılandı.