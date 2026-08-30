CHP ve Yeni Parti’nin üye kavgası büyüyor: 1.9 milyon veri çalındı

YENİ Parti, CHP'den en az 1.5 milyon üyeyi kendi safına çekip, "Yeni CHP biziz" algısı yaratmaya çalışıyor. Bu doğrultuda CHP'nin mevcut üyelerine ve belediye başkanlarına tacize varan girişimlerde bulunmaya devam eden Özgür Özel ve ekibi hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

CHP'li kaynakların son iddiasına göre Özel'in ekibi o dönem CHP Genel Merkezi'ni boşaltmadan önce, yaklaşık 1.9 milyon üyenin bilgilerini de kopyalayarak bir başka usulsüzlüğe girişti.