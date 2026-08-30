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CHP ve Yeni Parti’nin üye kavgası büyüyor: 1.9 milyon veri çalındı

CHP ve Yeni Parti'nin üye kavgası büyüyor. CHP'yi bölüp Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve ekibinin, CHP'den 1.9 milyon üyenin verilerini çaldığı iddia edildi.

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CHP ve Yeni Parti’nin üye kavgası büyüyor: 1.9 milyon veri çalındı

YENİ Parti, CHP'den en az 1.5 milyon üyeyi kendi safına çekip, "Yeni CHP biziz" algısı yaratmaya çalışıyor. Bu doğrultuda CHP'nin mevcut üyelerine ve belediye başkanlarına tacize varan girişimlerde bulunmaya devam eden Özgür Özel ve ekibi hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

CHP'li kaynakların son iddiasına göre Özel'in ekibi o dönem CHP Genel Merkezi'ni boşaltmadan önce, yaklaşık 1.9 milyon üyenin bilgilerini de kopyalayarak bir başka usulsüzlüğe girişti.

Özgür Özel (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi)Özgür Özel (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi)

ARAÇLAR NEREDE?

Söz konusu adımın, CHP'nin tüm üyelerini Yeni Parti'ye daha kısa sürede taşımak amacıyla yapıldığı öne sürülüyor. Yeni Partili isimler, CHP'den ayrılmadan kısa süre önce tüm il başkanlıklarını talan etmiş, sosyal medya hesaplarına el koymuştu. CHP'ye ait birçok aracın akıbeti hâlâ belirsizliğini korurken CHP yönetimi, söz konusu talan ve yağma skandallarına dönük olarak hukuki girişimlerine devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki arınma hamlelerini sürdürüyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise yurt gezilerine devam ederken, sık sık vatandaşlara Kılıçdaroğlu'nu şikayet ediyor.

Kemal KılıçdaroğluKemal Kılıçdaroğlu

ÖZGÜR ÖZEL KEMAL KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ TALAN EDİLDİ

Özgür Özel ve ekibi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden koltuğa oturması üzerine CHP Genel Merkezi'nde direnmeye devam etti. Eski yönetim, polis zoruyla binadan çıkarılırken, eşyalar da partililer tarafından kırıldı, talan edildi.

Haber: Murthan Yıldırım

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