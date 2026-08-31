Hat, 1 Eylül 2026'da pilot uygulama olarak hizmete başlayacak.

1 EYLÜL'DE 3 İLDE HİZMETTE

Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı "Adaletin Yüzyılı" kılma hedefleri doğrultusunda adalet hizmetlerini vatandaşlar için daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirmeye devam edeceklerini ifade etti. Gürlek, açıklamasında şunları kaydetti: