Uzayan davalara hızlı takip dönemi! Alo Adalet 135 hizmete giriyor: Ne işe yarıyor, nasıl kullanılır?
Uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruların daha hızlı ve kolay yapılabilmesi amacıyla hayata geçirilen “Alo Adalet 135” hattı, 1 Eylül itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmet vermeye başlayacak.
Adalet Bakanlığı, uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruları kolaylaştıracak "Alo Adalet 135" hattını 1 Eylül itibarıyla 3 ilde pilot olarak devreye alıyor.
Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak uygulamayla vatandaşlar, belirli süreyi aşan dosyaları hakkında yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla başvuru yapabilecek.
1 EYLÜL'DE 3 İLDE HİZMETTE
Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı "Adaletin Yüzyılı" kılma hedefleri doğrultusunda adalet hizmetlerini vatandaşlar için daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirmeye devam edeceklerini ifade etti. Gürlek, açıklamasında şunları kaydetti:
"1 Eylül itibarıyla pilot illerimizde Alo Adalet 135 hizmetini hayata geçiriyoruz. İlk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak Alo Adalet 135 ile uzun süren dava ve soruşturma dosyalarınıza ilişkin başvurularınızı hızlı ve güvenli bir şekilde iletebileceksiniz. İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki beş yılı aşan dava dosyaları ile üç yılı aşan soruşturma dosyalarınız hakkında, yapay zeka destekli sesli asistanımız veya uzman temsilcilerimiz aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz."
Bakan Gürlek, adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamaları kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak şöyle dedi:
"Başvurularınız Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılacak, gerekli hallerde ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirilerek sürece ilişkin bilgilendirmeler SMS yoluyla tarafınıza iletilecektir."
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