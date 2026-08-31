Yargıda yeşil vatan mesaisi: 97 yangına 15 tutuklama... Hangi vaka neden çıktı
Yeşil Vatanı hedef alan orman yangınlarının failleri adalet önünde hesap veriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yangınların çıkış nedenleri ve sorumlularının en ince ayrıntısına kadar araştırıldığını bildirdi. 1 Haziran tarihinden itibaren yürütülen adli işlemlerde 69 şüpheli saptandı, 30 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Gürlek, ormanlara zarar veren hiç kimsenin yaptığının karşılıksız kalmayacağını belirterek, adli makamların teyakkuz halinde olduğunu, mücadelenin süreceğini dile getirdi.
Yaz aylarının gelmesiyle ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının arkasındaki failler adalet önünde hesap veriyor. Türkiye'nin dört yanında alevlerle mücadele edilirken, yangınların çıkış nedenlerini araştıran adli makamlar sabotaj, ihmal ve tedbirsizlik şüphelerini titizlikle inceliyor.
97 YANGIN SORUŞTURMASINDA 15 TUTUKLAMA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli işlemler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.
1 Haziran tarihinden bugüne kadar 97 orman yangınına yönelik adli işlemlerde toplam 69 şüphelinin tespit edildiğini aktaran Gürlek, 15 şüphelinin tutuklandığını, 30 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını duyurdu.
2'Sİ FİRARDA
Gürlek, 1 şüphelinin gözaltında olduğunu, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğunu bildirdi.
SON AYIN BİLANÇOSU
Son günlerde artan yangınlara değinen Bakan Gürlek, 22 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 23 şüphelinin saptandığını dile getirdi.
Bu süreçte 3 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını belirten Gürlek, 1 şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğünü, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğunu aktardı.
KİMİ İHMAL KİMİ KASIT
Yangınların çıkış sebeplerine dair hazırlanan detaylı tablolar felaketlerin büyük oranda insan kaynaklı hatalardan kaynaklandığını ortaya koydu. Balıkesir Gömeç ile İzmir Ödemiş ilçelerinde kaynak yapıldığı esnada sıçrayan kıvılcımlar ormanları tutuşturdu.
Muğla Ortaca sınırlarında hurda araçta spiral makinesiyle kesim yapan şahıslar alevlere davetiye çıkardı.
İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi civarında ormana piknik amacıyla giden şahısların yaktığı ateş ağaçları küle çevirdi.
Balıkesir Kepsut ile Bilecik Merkez ilçelerinde arı kovanlarına bakım yapmak amacıyla kullanılan körükten çıkan kıvılcımlar felakete yol açtı.
Balıkesir Edremit ilçesinde atılan sigara izmariti, Kocaeli İzmit ile Sinop Gerze ilçelerinde yakılan çöpler büyük çaplı tahribat yarattı.
AYDIN YANGININDA ACI KAYIP
Aydın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi sınırlarında 30 Temmuz'da başlayan yangın can kaybıyla sonuçlandı.
Meyve bahçesindeki ağaçları sulamak amacıyla çekilen plastik hortumları birleştirmek için yakılan ateşin ormana sıçramasıyla başlayan olayda 41 kişi duman zehirlenmesi ile yanıklardan etkilendi.
Mutaflar Mahallesi yaylasına sıçrayan yangında hayvanlarını kurtarırken vücudunda ağır yanıklar oluşan Mutlu Özcan sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi yanık ünitesinde 18 Ağustos'ta hayatını kaybetti.
BAŞSAVCILIKLAR DEVREDE
Cumhuriyet Başsavcılıklarının, kolluk birimleri, orman muhafaza ekipleriyle koordinasyon içerisinde çalıştığını vurgulayan Gürlek, yangınların çıkış nedenlerinin, sorumlularının en ince ayrıntısına kadar araştırılmaya devam ettiğinin altını çizdi.
Ayrıca Yalova Armutlu ilçesinde elektrik direğinden kaynaklanan yangında 2 milyon liranın üzerinde kamu zararı oluştuğu belirlendi.
YAKANIN YANINA KALMAYACAK
Yeşil Vatanı koruma mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü anlatan Adalet Bakanı Gürlek, "Bir kez daha ifade ediyorum: Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin." dedi.