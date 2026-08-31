Yargıda yeşil vatan mesaisi: 97 yangına 15 tutuklama... Hangi vaka neden çıktı

Sadece 22 Ağustos ile 30 Ağustos tarihleri arasındaki 22 yangında 23 şüpheli saptandı, 3 kişi cezaevine gönderildi.

Balıkesir Kepsut ile Bilecik Merkez ilçelerinde arı kovanlarına bakım yapmak amacıyla kullanılan körükten çıkan kıvılcımlar felakete yol açtı.

Meyve bahçesindeki ağaçları sulamak amacıyla çekilen plastik hortumları birleştirmek için yakılan ateşin ormana sıçramasıyla başlayan olayda 41 kişi duman zehirlenmesi ile yanıklardan etkilendi.

Yeşil Vatanı hedef alan orman yangınlarının failleri adalet önünde hesap veriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yangınların çıkış nedenleri ve sorumlularının en ince ayrıntısına kadar araştırıldığını bildirdi.

Ayrıca Yalova Armutlu ilçesinde elektrik direğinden kaynaklanan yangında 2 milyon liranın üzerinde kamu zararı oluştuğu belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının, kolluk birimleri, orman muhafaza ekipleriyle koordinasyon içerisinde çalıştığını vurgulayan Gürlek, yangınların çıkış nedenlerinin, sorumlularının en ince ayrıntısına kadar araştırılmaya devam ettiğinin altını çizdi.

YAKANIN YANINA KALMAYACAK

Yeşil Vatanı koruma mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü anlatan Adalet Bakanı Gürlek, "Bir kez daha ifade ediyorum: Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin." dedi.

1 Haziran tarihinden itibaren yürütülen adli işlemlerde 69 şüpheli saptandı, 30 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.