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Yargıda yeşil vatan mesaisi: 97 yangına 15 tutuklama... Hangi vaka neden çıktı

Yeşil Vatanı hedef alan orman yangınlarının failleri adalet önünde hesap veriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yangınların çıkış nedenleri ve sorumlularının en ince ayrıntısına kadar araştırıldığını bildirdi. 1 Haziran tarihinden itibaren yürütülen adli işlemlerde 69 şüpheli saptandı, 30 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Gürlek, ormanlara zarar veren hiç kimsenin yaptığının karşılıksız kalmayacağını belirterek, adli makamların teyakkuz halinde olduğunu, mücadelenin süreceğini dile getirdi.

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Yargıda yeşil vatan mesaisi: 97 yangına 15 tutuklama... Hangi vaka neden çıktı

Yaz aylarının gelmesiyle ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının arkasındaki failler adalet önünde hesap veriyor. Türkiye'nin dört yanında alevlerle mücadele edilirken, yangınların çıkış nedenlerini araştıran adli makamlar sabotaj, ihmal ve tedbirsizlik şüphelerini titizlikle inceliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarına yönelik yürütülen adli soruşturmaların detaylarını paylaştı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarına yönelik yürütülen adli soruşturmaların detaylarını paylaştı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

97 YANGIN SORUŞTURMASINDA 15 TUTUKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli işlemler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

1 Haziran tarihinden bugüne kadar 97 orman yangınına yönelik adli işlemlerde toplam 69 şüphelinin tespit edildiğini aktaran Gürlek, 15 şüphelinin tutuklandığını, 30 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını duyurdu.

2'Sİ FİRARDA

Gürlek, 1 şüphelinin gözaltında olduğunu, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğunu bildirdi.

1 Haziran tarihinden itibaren çıkan 97 yangında 69 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 15'i tutuklandı. 1 Haziran tarihinden itibaren çıkan 97 yangında 69 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 15'i tutuklandı.

SON AYIN BİLANÇOSU

Son günlerde artan yangınlara değinen Bakan Gürlek, 22 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 23 şüphelinin saptandığını dile getirdi.

Bu süreçte 3 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını belirten Gürlek, 1 şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğünü, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğunu aktardı.

Sadece 22 Ağustos ile 30 Ağustos tarihleri arasındaki 22 yangında 23 şüpheli saptandı, 3 kişi cezaevine gönderildi. Sadece 22 Ağustos ile 30 Ağustos tarihleri arasındaki 22 yangında 23 şüpheli saptandı, 3 kişi cezaevine gönderildi.

KİMİ İHMAL KİMİ KASIT

Yangınların çıkış sebeplerine dair hazırlanan detaylı tablolar felaketlerin büyük oranda insan kaynaklı hatalardan kaynaklandığını ortaya koydu. Balıkesir Gömeç ile İzmir Ödemiş ilçelerinde kaynak yapıldığı esnada sıçrayan kıvılcımlar ormanları tutuşturdu.

Muğla Ortaca sınırlarında hurda araçta spiral makinesiyle kesim yapan şahıslar alevlere davetiye çıkardı.

İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi civarında ormana piknik amacıyla giden şahısların yaktığı ateş ağaçları küle çevirdi.

Balıkesir Kepsut ile Bilecik Merkez ilçelerinde arı kovanlarına bakım yapmak amacıyla kullanılan körükten çıkan kıvılcımlar felakete yol açtı.

Balıkesir Edremit ilçesinde atılan sigara izmariti, Kocaeli İzmit ile Sinop Gerze ilçelerinde yakılan çöpler büyük çaplı tahribat yarattı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, kolluk kuvvetleri, orman muhafaza ekipleri koordinasyonunda yangınların çıkış nedenleri titizlikle inceleniyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları, kolluk kuvvetleri, orman muhafaza ekipleri koordinasyonunda yangınların çıkış nedenleri titizlikle inceleniyor.

AYDIN YANGININDA ACI KAYIP

Aydın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi sınırlarında 30 Temmuz'da başlayan yangın can kaybıyla sonuçlandı.

Meyve bahçesindeki ağaçları sulamak amacıyla çekilen plastik hortumları birleştirmek için yakılan ateşin ormana sıçramasıyla başlayan olayda 41 kişi duman zehirlenmesi ile yanıklardan etkilendi.

Mutaflar Mahallesi yaylasına sıçrayan yangında hayvanlarını kurtarırken vücudunda ağır yanıklar oluşan Mutlu Özcan sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi yanık ünitesinde 18 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Aydın Çine ilçesinde hortum birleştirmek amacıyla yakılan ateşin ormana sıçraması sonucu ağır yaralanan Mutlu Özcan hayatını kaybetti.Aydın Çine ilçesinde hortum birleştirmek amacıyla yakılan ateşin ormana sıçraması sonucu ağır yaralanan Mutlu Özcan hayatını kaybetti.

BAŞSAVCILIKLAR DEVREDE

Cumhuriyet Başsavcılıklarının, kolluk birimleri, orman muhafaza ekipleriyle koordinasyon içerisinde çalıştığını vurgulayan Gürlek, yangınların çıkış nedenlerinin, sorumlularının en ince ayrıntısına kadar araştırılmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Ayrıca Yalova Armutlu ilçesinde elektrik direğinden kaynaklanan yangında 2 milyon liranın üzerinde kamu zararı oluştuğu belirlendi.

Yeşil Vatanı hedef alan orman yangınlarının failleri adalet önünde hesap veriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yangınların çıkış nedenleri ve sorumlularının en ince ayrıntısına kadar araştırıldığını bildirdi. Yeşil Vatanı hedef alan orman yangınlarının failleri adalet önünde hesap veriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yangınların çıkış nedenleri ve sorumlularının en ince ayrıntısına kadar araştırıldığını bildirdi.

YAKANIN YANINA KALMAYACAK

Yeşil Vatanı koruma mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü anlatan Adalet Bakanı Gürlek, "Bir kez daha ifade ediyorum: Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin." dedi.

1 Haziran tarihinden itibaren yürütülen adli işlemlerde 69 şüpheli saptandı, 30 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 Haziran tarihinden itibaren yürütülen adli işlemlerde 69 şüpheli saptandı, 30 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

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