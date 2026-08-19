Meta’ya 1,4 trilyon dolarlık tarihi dava başladı! "Çocukları sömürmek yasa dışıdır"

Bünyesinde Instagram, Facebook ve WhatsApp'ı bulunduran Meta şirketi, gençleri bağımlı kılacak şekilde platformlar tasarlamakla ve bilinen zararları gizlemekle suçlanıyor. Kaliforniya'da jüri karşısında görülmeye başlanan davayı açanlar ise ABD'deki 29 eyaletin başsavcıları oldu.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

ŞİRKETLER HESAP VERMELİ

Sabah'tan Selçuk Eren'in haberine göre, dava kapsamında Meta'dan 1,4 trilyon dolarlık tazminat ile "genç kullanıcılar için ebeveyn doğrulaması getirilmesi, öneri algoritmalarının değiştirilmesi, fotoğraf filtrelerinin kaldırılması, videoların otomatik oynatılmasına son verilmesi" gibi kalıcı değişiklikler isteniyor.

8 hafta sürmesi beklenen davadan çıkacak kararlar sadece Meta'yı baştan düzenlemeye zorlamayacak, aynı zamanda TikTok, YouTube, X ve Snapchat gibi şirketlerde de benzer değişiklikleri getirecek.

Kentucky başsavcısı bu davayı, Amerikan tarihinde tüketiciyi korumaya yönelik en büyük dava olarak tanımlıyor. ABD'de daha önce görülen Meta davalarında hâkimler, sosyal medyayı kamu düzenini bozan bir kuruluş olarak ilan etmiş ve "Şirketler hesap vermeli" yaklaşımı göstermişti.