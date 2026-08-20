Buca'da başkan değişti, çöp çilesi bitmedi: Vatandaşlardan CHP'li belediyeye protesto

İzmir'in Buca ilçesinde toplanmayan çöplere isyan eden bir vatandaş, sokak aralarındaki çöpleri cadde ortasına atarak belediyeyi protesto etti. Yola saçılan çöpler nedeniyle trafik bir süreliğine tek şeride düştü.

Mahallede yaşanan çevre kirliliğine tepki gösteren vatandaşlardan Atakan Demir, sokakların uzun süredir temizlenmediğini belirterek, "Çocuklarımız her gün bu sokaklarda okula ve parka gidiyor. Çöpler yerlerde, suları akıyor ve çok kötü kokuyor. En sonunda tepemiz attı ve biriken çöpleri yola attık. Bu gidişle hasta olacağız. Sadece burası değil, arka sokaklar da aynı durumda. Şikayette bulunuyoruz ancak kalıcı bir çözüm üretilmiyor" dedi.

İlçede yaşanan çöp sorununun, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman döneminde de sıkça yaşandığı, Duman'ın tutuklanmasının ardından göreve gelen Başkan Vekili Hüseyin Benzer döneminde ise çözülemeyerek kronik bir hal aldığı belirtildi.

Buca'da çöp yığınları nedeniyle trafik aksarken, vatandaşlar çözüm istedi.

"BÜTÜN MAHALLE PİSLİK İÇİNDE"

Bütün mahallenin pislik içinde olduğunu ifade eden Serkan Çolak ise yetkililerin çağrılara kayıtsız kaldığını savundu.

Çolak, "Arıyoruz, 'geliyoruz' diyorlar ama ne ilaçlama var ne temizlik. Çöp toplama alanının kokusu evlerimize kadar ulaşıyor. Bu pislik yüzünden verem ya da kanser olacağız. Dün komşumuzun canına tak etti ve çöpleri yola fırlattı, son derece de haklıydı. Hâlâ dişe dokunur bir temizlik çalışması yok" ifadelerini kullandı.

ESNAF DA KÖTÜ KOKUDAN ŞİKAYETÇİ

Kötü koku nedeniyle müşterilerinin dükkana giremediğini belirten bölge esnafından Can Okan Demir de mağduriyetini şu sözlerle dile getirdi:

"Çöp arabaları geldiğinde sularını yola akıtıyor, dükkanımız leş gibi kokuyor. Üst kattaki evime kadar bu koku ulaşıyor. Belediye ekipleri geldiğinde sadece konteynerlerin içini alıp etraftaki pisliği bırakıyorlar. Bölgenin tankerle yıkanmasını talep ediyoruz ama ilgilenen yok. Kokudan dolayı müşterilerimiz dükkanda duramıyor. Çok mağduruz ve bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz."

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