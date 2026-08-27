81 ilde doğal gaz sistemi değişiyor! EPDK düğmeye bastı: Yeni düzenleme neleri kapsıyor?
EPDK, doğal gaz dağıtımında güvenlik, hizmet kalitesi ve uygulama birliğini güçlendirecek yeni düzenleme taslağını kamuoyunun görüşüne açtı. Taslakla acil müdahaleden kaçak taramalarına, afet sonrası şebekenin yeniden devreye alınmasından personel eğitimlerine kadar birçok alanda yeni standartlar getirilmesi hedefleniyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımında güvenlik, hizmet kalitesi ve uygulama birliğini güçlendirecek yeni düzenleme taslağını görüşe açtı. Taslakla acil müdahaleden kaçak taramalarına, afet sonrası gaz arzından saha personelinin eğitimine kadar birçok alanda ortak standart getirilmesi hedefleniyor.
81 İLDE DOĞAL GAZ HİZMETİNE ORTAK STANDART GELİYOR
Türkiye'de doğal gaz dağıtım hizmeti 81 il merkezinin tamamı, 853 ilçe ve 140 beldede veriliyor. 230 bin kilometreyi aşan doğal gaz şebekesinin işletilmesi ise 73 dağıtım şirketi tarafından yürütülüyor.
ACİL MÜDAHALEDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Taslakla birlikte doğal gaz ihbarlarının alınmasından sahadaki müdahaleye kadar uygulanacak süreçlerin ortak bir standarda kavuşturulması planlanıyor. Acil müdahale ve bakım-onarım araçlarının tasarımları da Türkiye genelinde tek tip hale getirilecek.
SAHA EKİPLERİNE ZORUNLU EĞİTİM GELİYOR
Acil müdahale ve bakım-onarım personelinin alması gereken asgari eğitimler belirlenecek. Böylece ekiplerin özellikle güvenlik konusunda daha yetkin hale getirilmesi amaçlanıyor.
AFETLERDE ŞİRKETLER BİRBİRİNE DESTEK VERECEK
Acil durum ve afetlerde kriz merkezlerinin hızlı şekilde devreye alınması sağlanacak. İhtiyaç halinde diğer dağıtım şirketlerinden personel, araç, ekipman ve malzeme desteği alınabilecek.
DOĞAL GAZ KAÇAKLARINA KARŞI TARAMALAR SIKILAŞIYOR
Kaçak tarama faaliyetlerinin uygulanacağı periyotlar netleştirilecek. Afet, acil durum veya şebeke hasarı yaşanan bölgelerde kaçak taraması öncelikli olarak gerçekleştirilecek.
DOĞAL GAZIN KOKUSU DAHA BELİRGİN HALE GETİRİLECEK
Taslakta, vatandaşların olası gaz kaçağını daha kolay fark edebilmesi için şebekedeki koku maddesi miktarının azami düzeye çıkarılması öngörülüyor. Sanayi üretim hatlarında ise belirli şartlarda kokusuz doğal gaz kullanımına imkan sağlanacak.
ŞEBEKE HASARLARINDA VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLECEK
Doğal gaz şebekesinde meydana gelen hasarlarda alanın güvenli hale getirilmesi, müşterilerin bilgilendirilmesi ve onarım süreçleri için ortak kurallar oluşturulacak. Gaz kesintisinden etkilenecek müşterilere bilgi verilmesi sağlanacak.
DOĞAL GAZ YENİDEN VERİLMEDEN ÖNCE EVLER KONTROL EDİLECEK
Afet veya hasar sonrası şebekenin yeniden devreye alınmasına ilişkin prosedürler netleştirilecek. Binalara yeniden doğal gaz verilmeden önce daireler tek tek ziyaret edilerek aboneler bilgilendirilecek.
UYARI LEVHALARI VE İŞARET DİREKLERİ TEK TİP OLACAK
Doğal gaz şebekesi ve istasyonlarının bulunduğu alanlarda kullanılan işaret direkleri ile uyarı levhalarının tasarım ve montaj standartları da ülke genelinde ortak hale getirilecek.
Taslağın, özellikle 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında edinilen tecrübeler ve sahada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak hazırlandığı belirtildi. Görüşlerin alınmasının ardından taslağa son şekli verilerek EPDK Kurulunun onayına sunulacak.