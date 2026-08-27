CANLI YAYIN
Geri

81 ilde doğal gaz sistemi değişiyor! EPDK düğmeye bastı: Yeni düzenleme neleri kapsıyor?

EPDK, doğal gaz dağıtımında güvenlik, hizmet kalitesi ve uygulama birliğini güçlendirecek yeni düzenleme taslağını kamuoyunun görüşüne açtı. Taslakla acil müdahaleden kaçak taramalarına, afet sonrası şebekenin yeniden devreye alınmasından personel eğitimlerine kadar birçok alanda yeni standartlar getirilmesi hedefleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
81 ilde doğal gaz sistemi değişiyor! EPDK düğmeye bastı: Yeni düzenleme neleri kapsıyor?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımında güvenlik, hizmet kalitesi ve uygulama birliğini güçlendirecek yeni düzenleme taslağını görüşe açtı. Taslakla acil müdahaleden kaçak taramalarına, afet sonrası gaz arzından saha personelinin eğitimine kadar birçok alanda ortak standart getirilmesi hedefleniyor.

EPDK, doğal gaz dağıtımında yeni güvenlik standartları hazırladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)EPDK, doğal gaz dağıtımında yeni güvenlik standartları hazırladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

81 İLDE DOĞAL GAZ HİZMETİNE ORTAK STANDART GELİYOR

Türkiye'de doğal gaz dağıtım hizmeti 81 il merkezinin tamamı, 853 ilçe ve 140 beldede veriliyor. 230 bin kilometreyi aşan doğal gaz şebekesinin işletilmesi ise 73 dağıtım şirketi tarafından yürütülüyor.

Yeni düzenleme taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı.Yeni düzenleme taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı.

ACİL MÜDAHALEDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Taslakla birlikte doğal gaz ihbarlarının alınmasından sahadaki müdahaleye kadar uygulanacak süreçlerin ortak bir standarda kavuşturulması planlanıyor. Acil müdahale ve bakım-onarım araçlarının tasarımları da Türkiye genelinde tek tip hale getirilecek.

Acil müdahale süreçlerinde ülke genelinde ortak uygulama hedefleniyor.Acil müdahale süreçlerinde ülke genelinde ortak uygulama hedefleniyor.

SAHA EKİPLERİNE ZORUNLU EĞİTİM GELİYOR

Acil müdahale ve bakım-onarım personelinin alması gereken asgari eğitimler belirlenecek. Böylece ekiplerin özellikle güvenlik konusunda daha yetkin hale getirilmesi amaçlanıyor.

AFETLERDE ŞİRKETLER BİRBİRİNE DESTEK VERECEK

Acil durum ve afetlerde kriz merkezlerinin hızlı şekilde devreye alınması sağlanacak. İhtiyaç halinde diğer dağıtım şirketlerinden personel, araç, ekipman ve malzeme desteği alınabilecek.

Doğal gaz kaçak taramalarının periyotları netleştirilecek.Doğal gaz kaçak taramalarının periyotları netleştirilecek.

DOĞAL GAZ KAÇAKLARINA KARŞI TARAMALAR SIKILAŞIYOR

Kaçak tarama faaliyetlerinin uygulanacağı periyotlar netleştirilecek. Afet, acil durum veya şebeke hasarı yaşanan bölgelerde kaçak taraması öncelikli olarak gerçekleştirilecek.

DOĞAL GAZIN KOKUSU DAHA BELİRGİN HALE GETİRİLECEK

Taslakta, vatandaşların olası gaz kaçağını daha kolay fark edebilmesi için şebekedeki koku maddesi miktarının azami düzeye çıkarılması öngörülüyor. Sanayi üretim hatlarında ise belirli şartlarda kokusuz doğal gaz kullanımına imkan sağlanacak.

Afetlerde dağıtım şirketleri arasında personel ve ekipman desteği sağlanabilecek.Afetlerde dağıtım şirketleri arasında personel ve ekipman desteği sağlanabilecek.

ŞEBEKE HASARLARINDA VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLECEK

Doğal gaz şebekesinde meydana gelen hasarlarda alanın güvenli hale getirilmesi, müşterilerin bilgilendirilmesi ve onarım süreçleri için ortak kurallar oluşturulacak. Gaz kesintisinden etkilenecek müşterilere bilgi verilmesi sağlanacak.

Hasar sonrası doğal gaz verilmeden önce binalar kontrol edilip aboneler bilgilendirilecek.Hasar sonrası doğal gaz verilmeden önce binalar kontrol edilip aboneler bilgilendirilecek.

DOĞAL GAZ YENİDEN VERİLMEDEN ÖNCE EVLER KONTROL EDİLECEK

Afet veya hasar sonrası şebekenin yeniden devreye alınmasına ilişkin prosedürler netleştirilecek. Binalara yeniden doğal gaz verilmeden önce daireler tek tek ziyaret edilerek aboneler bilgilendirilecek.

Düzenlemede 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden edinilen deneyimler de dikkate alındı.Düzenlemede 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden edinilen deneyimler de dikkate alındı.

UYARI LEVHALARI VE İŞARET DİREKLERİ TEK TİP OLACAK

Doğal gaz şebekesi ve istasyonlarının bulunduğu alanlarda kullanılan işaret direkleri ile uyarı levhalarının tasarım ve montaj standartları da ülke genelinde ortak hale getirilecek.

Taslağın, özellikle 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında edinilen tecrübeler ve sahada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak hazırlandığı belirtildi. Görüşlerin alınmasının ardından taslağa son şekli verilerek EPDK Kurulunun onayına sunulacak.

SORU
CEVAP
EPDK'nın yeni düzenlemesi neyi amaçlıyor?
Doğal gaz dağıtımında güvenlik, hizmet kalitesi ve uygulama birliğini güçlendirmek.
Taslak hangi konuları kapsıyor?
Acil müdahale, bakım-onarım, kaçak taraması, afet yönetimi ve şebekenin yeniden devreye alınması gibi alanları kapsıyor.
Türkiye'de doğal gaz kaç ilde kullanılıyor?
81 il merkezinin tamamında doğal gaz dağıtım hizmeti veriliyor.
Doğal gaz dağıtım hizmetini kaç şirket yürütüyor?
73 dağıtım şirketi faaliyet gösteriyor.
Doğal gaz boru hattı uzunluğu ne kadar?
Türkiye'deki doğal gaz boru hattı uzunluğu 230 bin kilometreyi aştı.
Acil müdahale araçlarında ne değişecek?
Araçların tasarım ve taşıması gereken özellikler standartlaştırılacak.
Doğal gaz personeline yönelik ne yapılacak?
Acil müdahale ve bakım-onarım personeli için asgari eğitim şartları belirlenecek.
Afet durumlarında şirketler birbirine destek verecek mi?
Evet. İhtiyaç halinde personel, araç, ekipman ve malzeme desteği sağlanabilecek.
Kaçak taramalarında ne değişecek?
Kaçak taramalarının yapılacağı periyotlar daha net hale getirilecek.
Vatandaşların gaz kaçağını fark etmesi için ne yapılacak?
Şebekedeki koku maddesi miktarının azami düzeye çıkarılması planlanıyor.
Şebeke hasarında vatandaşlar bilgilendirilecek mi?
Evet. Gaz kesintisinden etkilenecek müşterilere bilgi verilecek.
Afet sonrası doğal gaz ne zaman yeniden verilecek?
Şebeke ve gerekli ekipmanlar kontrol edildikten sonra, binalar ve gerektiğinde daireler kontrol edilerek yeniden gaz verilecek.
Uyarı levhalarında değişiklik olacak mı?
Evet. İşaret direkleri ve uyarı levhalarının tasarım ve montajları standartlaştırılacak.
Taslak neden hazırlandı?
Özellikle 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden edinilen deneyimler ve uygulamadaki sorunlar dikkate alınarak hazırlandı.
Taslak yürürlüğe girdi mi?
Hayır. Taslak görüşe açıldı; görüşlerin değerlendirilmesinin ardından EPDK Kurulunun onayına sunulacak.
Narin Güran cinayeti “faili meçhul” kapsamında değerlendirmeyecek
SONRAKİ HABER

Narin Güran'a "faili meçhul" talebine ret
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler