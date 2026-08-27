81 ilde doğal gaz sistemi değişiyor! EPDK düğmeye bastı: Yeni düzenleme neleri kapsıyor?

Acil müdahale süreçlerinde ülke genelinde ortak uygulama hedefleniyor. SAHA EKİPLERİNE ZORUNLU EĞİTİM GELİYOR Acil müdahale ve bakım-onarım personelinin alması gereken asgari eğitimler belirlenecek. Böylece ekiplerin özellikle güvenlik konusunda daha yetkin hale getirilmesi amaçlanıyor. AFETLERDE ŞİRKETLER BİRBİRİNE DESTEK VERECEK Acil durum ve afetlerde kriz merkezlerinin hızlı şekilde devreye alınması sağlanacak. İhtiyaç halinde diğer dağıtım şirketlerinden personel, araç, ekipman ve malzeme desteği alınabilecek.

Doğal gaz kaçak taramalarının periyotları netleştirilecek. DOĞAL GAZ KAÇAKLARINA KARŞI TARAMALAR SIKILAŞIYOR Kaçak tarama faaliyetlerinin uygulanacağı periyotlar netleştirilecek. Afet, acil durum veya şebeke hasarı yaşanan bölgelerde kaçak taraması öncelikli olarak gerçekleştirilecek. DOĞAL GAZIN KOKUSU DAHA BELİRGİN HALE GETİRİLECEK Taslakta, vatandaşların olası gaz kaçağını daha kolay fark edebilmesi için şebekedeki koku maddesi miktarının azami düzeye çıkarılması öngörülüyor. Sanayi üretim hatlarında ise belirli şartlarda kokusuz doğal gaz kullanımına imkan sağlanacak.

Afetlerde dağıtım şirketleri arasında personel ve ekipman desteği sağlanabilecek. ŞEBEKE HASARLARINDA VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLECEK Doğal gaz şebekesinde meydana gelen hasarlarda alanın güvenli hale getirilmesi, müşterilerin bilgilendirilmesi ve onarım süreçleri için ortak kurallar oluşturulacak. Gaz kesintisinden etkilenecek müşterilere bilgi verilmesi sağlanacak.

Hasar sonrası doğal gaz verilmeden önce binalar kontrol edilip aboneler bilgilendirilecek. DOĞAL GAZ YENİDEN VERİLMEDEN ÖNCE EVLER KONTROL EDİLECEK Afet veya hasar sonrası şebekenin yeniden devreye alınmasına ilişkin prosedürler netleştirilecek. Binalara yeniden doğal gaz verilmeden önce daireler tek tek ziyaret edilerek aboneler bilgilendirilecek.