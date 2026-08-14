"Alihan Kuriş" operasyonunda yeni bulgular! Süleymancıların BND ve FETÖ ağı mercek altında: İsrail bağlantılı para hareketleri

ALMAN İSTİHBARATI BND İLE TEMAS BULGULARI DOSYADA



Edinilen bilgilere göre, yapılanmanın yöneticileri arasında yer aldığı değerlendirilen bazı isimlerin Almanya'da Federal İstihbarat Servisi (BND) ile temas kurduğuna ilişkin bulguların dosyaya girdiği öne sürülüyor. Söz konusu temasların niteliği, hangi tarihlerde gerçekleştiği ve görüşmelerin içeriği adli ve istihbari incelemeler kapsamında araştırılıyor.

İSRAİL BAĞLANTILI PARA TRAFİĞİ



Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından birini de İsrail ile gerçekleştirildiği değerlendirilen para giriş ve çıkışları oluşturuyor. Özellikle İsrail bağlantılı finansal hareketlerin kaynağı, amacı, tarafları ve yapılanmanın mali organizasyonu içerisindeki yeri araştırılıyor.