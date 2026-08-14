Alihan Kuriş yapılanmasına operasyon: FETÖ ve 100 milyarlık kara para trafiği inceleniyor
Alihan Kuriş liderliğindeki yapıya yönelik operasyon; Almanya (BND), İsrail ve FETÖ denkleminde kurulan karanlık ilişki ağını deşifre etti. Yürütülen soruşturmada 100 milyar liralık devasa bir kara para trafiği tespit edilirken, gruptaki bazı kritik isimlerin Alman istihbaratıyla bağlantıları ve 15 Temmuz sonrası FETÖ'cülerin grupta 'renklenme' yöntemiyle gizlendiği iddiaları mercek altına alındı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel