Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Şubat vesayet ortamında AK Parti'nin kuruluş müjdesini verirken söylediği "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözü gerçek oldu. 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar artık hiçbir şey eskisi gibi değil. "Anadolu İhtilali" 25 yaşına girerken, "patron millet, hizmetkâr devlet" anlayışı hâkim oldu. Recep Tayyip Erdoğan'a çıkarılan hukuki engellemelere rağmen millet, aylar sonra 3 Kasım 2002'de AK Parti'yi ezici çoğunlukla iktidara taşıdı.

Kuruluşundan itibaren, sonuncusu 15 Temmuz 2016 FETÖ kalkışması olmak üzere kapatma davası, 367 garabeti, Gezi olayları, 17-25 Aralık kumpasları ve dış manipülasyonların üstesinden tek tek gelen AK Parti, 25 yılda gerçekleştirdiği demokratik dönüşümle Türkiye'de millet iradesini hâkim kıldı.