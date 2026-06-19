FETÖ firarilerine kıtalar arası takip: İşte iadesi istenen isimler

HSYK LİSTELERİ ELEBAŞI ONAYINA GİDİYORDU Ahmet Can'a ilişkin dosyalarda en dikkat çeken başlıklardan biri, yargıdaki kadrolaşma listeleri oldu. Can'ın, HSYK başta olmak üzere yüksek yargı ve adliye yapılanmasındaki kadrolaşma ve atama listelerini örgüt adına yönettiği, bu listeleri elebaşı Fetullah Gülen'in onayına sunduğu öne sürüldü. Hukuk sisteminin örgüt çıkarları doğrultusunda manipüle edilmesi, usulsüz soruşturmalara zemin hazırlanması ve yargı süreçlerinin örgütsel amaçlarla yönlendirilmesi de Can hakkındaki dosyalarda yer alan suçlama başlıkları arasında bulunuyor. Can'ın geçmişte Kuzey Irak ve Orta Doğu imamlığı görevlerini de üstlendiği belirtiliyor.

DALLAS'TA GÖRÜNTÜLENDİ Uzun süre ABD'de hangi bölgede yaşadığı bilinmeyen Ahmet Can 2024 yılında ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas bölgesinde görüntülendiği aktarıldı. Can'ın, asıl mesleği avukatlık olmasına rağmen ABD'de herhangi bir hukuk bürosu açmadığı, bunun yerine Teksas'ta ticari faaliyet yürüttüğü belirtildi. Can'ın eşi Berna Can ile birlikte "SKY Blue Gelato LLC" adlı şirket üzerinden dondurmacı işletmesi kurduğu bilgisi yer aldı. Berna Can'ın, FETÖ'nün ABD yapılanmasında adı geçen Faruk Taban'ın kız kardeşi olduğu da biliniyor.

LÜKS VİLLA VE HOUSTON ZİYARETİ Ahmet Can'ın daha önce Dallas çevresinde lüks bir villada yaşadığı ortaya çıkmıştı. Can'ın gündüz saatlerinde dikkat çekmemek için işletmesine sık uğramadığı, akşam saatlerinde dükkâna giderek günlük hesapları kontrol ettiği ve ardından yaşadığı eve geçtiği aktarıldı. Can ve eşi Berna Can'ın, geçmişte Dallas'tan Houston/Sugar Land bölgesine giderek Faruk Taban'ı ziyaret ettiği de ortaya çıkmıştı. Bu ziyaret, Ahmet Can'ın ABD'deki örgüt ağıyla temasını sürdürdüğü yönündeki değerlendirmeleri yeniden gündeme taşıdı. ARANANLAR LİSTESİNDE Ahmet Can, Türkiye'nin terörden arananlar listesinde yer alan firari isimler arasında bulunuyor. Can hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamaları bulunuyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arandığı belirtiliyor. FETÖ çatı davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Can'ın ABD'den iadesi için hazırlanan talepnameyi 2017 yılında Adalet Bakanlığı'na ulaştırdığı; Türkiye'nin ABD makamlarından iade talebinde bulunduğu ancak bu talebin yerine getirilmediği kaydediliyor. 17-25 ARALIK SAVCILARIYLA AYNI HATTA Ahmet Can'ın, 17-25 Aralık kumpası sürecinde görev alan firari savcılarla da bağlantılı olduğu dosyalara girdi. İtirafçı beyanlarında Can'ın, 17-25 Aralık sürecinin firari savcılarından Mehmet Yüzgeç ile aynı evde kaldığı yönünde bilgiler paylaşıldı. Can'ın yargı imamlığı yaptığı dönemde Osman Karakuş ve Abdülkadir Aksoy gibi isimlerin de yardımcıları arasında bulunduğu belirtildi. İstihbarat raporlarında Can'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden firari mahrem imam Adil Öksüz ile irtibatlı olduğu; Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmalarında da üst düzey görevler aldığı değerlendirmeleri yer aldı.

BEKİR BAZ: MEDYA PROPAGANDASI VE BÖLGE İMAMLIĞI DOSYASI FETÖ firarisi Bekir Baz, örgütün medya yapılanması ve bölge yapılanması dosyalarında öne çıkan isimlerden biri olarak kayıtlara geçti. Darbe girişiminin ardından örgüt propagandasını kamuoyuna farklı kanallardan ulaştırmaya çalıştığı belirtilen Baz'ın, medya yapılanmasının aktif isimleri arasında yer aldığı ifade ediliyor. Baz hakkında hazırlanan kapsamlı iade dosyasının iki farklı tarihte ABD makamlarına sunulduğu belirtiliyor. Dosyalarda Baz'ın, örgütün propaganda aygıtı gibi hareket eden medya organları ve sosyal medya ağları üzerinden algı operasyonlarında rol aldığı değerlendiriliyor. MAAŞ ÇİZELGESİNDE "EGE BÖLGE İMAMI" DETAYI FETÖ'cü Bekir Baz'ın örgütün sözde "Ege bölge imamı" olarak faaliyet yürüttüğü biliniyor. Ele geçirilen çizelgelerde örgüt mensuplarına görev yeri, faaliyet alanı, grup seviyesi, makam oranı ve sabit ek ders benzeri kalemler üzerinden ödeme yapıldığı tespit edildi. Bu maaş hesaplamasında Baz'ın, şirket genel müdürü gibi gösterildiği ve birinci grupta yer aldığı aktarıldı. Söz konusu çizelgede Baz'a 30 saat sabit ek ders ödemesi üzerinden yüksek miktarda ödeme yapıldığı kaydedildi.