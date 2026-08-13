DOA'da 100 milyon barajı aşıldı! Bakan Kurum duyurdu: Daha da büyütecek, yaygınlaştıracağız
Türkiye genelinde ulusal entegrasyon süreci 1 Temmuz 2026'da başlayan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemiyle 11 Ağustos itibarıyla 100 milyon 182 bin 985 içecek ambalajı toplandı. Bakan Murat Kurum, "Milletimizin çok sevdiği DOA'yı daha da büyütecek, yaygınlaştıracak, etki alanını artıracağız" dedi.
Türkiye genelinde Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminde 100 milyon barajı aşıldı. Ulusal entegrasyon süreci 1 Temmuz 2026 itibarıyla başlayan sistem kapsamında 11 Ağustos'a kadar 100 milyon 182 bin 985 adet içecek ambalajı toplandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DOA'nın ulaştığı son rakamları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kurum, sistemin yaygınlaştırılacağını ve etki alanının artırılacağını belirtti.
BAKAN KURUM: 100 MİLYON KEZ DOĞA KAZANDI
Bakan Kurum, paylaşımında, "100 milyon kez doğa kazandı!" ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye'den dünyaya yayılan Sıfır Atık anlayışını Depozito İade Sistemi DOA ile günlük hayatın her alanına taşıdıklarını belirten Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"Ve şu ana kadar 100.000.000 ambalajı geri dönüşüme kazandırdık. Milletimizin çok sevdiği DOA'yı daha da büyütecek, yaygınlaştıracak, etki alanını artıracağız."
EN ÇOK PET ŞİŞE TOPLANDI
Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre DOA kapsamında toplanan ambalajlar arasında pet şişeler ilk sırada yer aldı.
Toplam 66 milyon 146 bin 145 adet pet şişe toplandı.
Alüminyum içecek kutularının sayısı 17 milyon 43 bin 567 olarak kayıtlara geçerken, toplanan cam şişe sayısı ise 16 milyon 993 bin 273 oldu.
Böylece üç ambalaj türünde toplanan toplam içecek ambalajı sayısı 100 milyon 182 bin 985'e ulaştı.
EN ÇOK AMBALAJ ANTALYA'DA TOPLANDI
DOA kapsamında en fazla ambalaj toplanan iller de açıklandı.
Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre listenin ilk sırasında Antalya yer aldı.
Antalya'yı sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir takip etti.
Böylece en çok ambalaj toplanan 5 il Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu.
DOA'NIN ETKİ ALANI ARTIRILACAK
Türkiye genelinde DOA'nın ulusal entegrasyon süreci 1 Temmuz 2026 itibarıyla başladı.
11 Ağustos itibarıyla 100 milyon 182 bin 985 içecek ambalajına ulaşan sistemin önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Bakan Kurum, "Milletimizin çok sevdiği DOA'yı daha da büyütecek, yaygınlaştıracak, etki alanını artıracağız" ifadeleriyle sistemin genişletileceğini bildirdi.