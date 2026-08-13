Mabel Matiz’in “Ha Leylim" klibine soruşturma! Düğünde "eşcinsel" tema... RTÜK bunları görmez!
Mabel Matiz’in “Ha Leylim” adlı şarkısı ve video klibi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "müstehcenlik" soruşturması başlatıldı. Matiz'in iki erkek arasındaki sapık ilişkiyi doğrudan geleneksel düğün ritüellerinin içine yerleştirdiği klipte çok sayıda ünlü isim de boy gösterdi. Küresel sistemin "cinsiyetsizleştirme" dayatmasına ve LGBT sapkınlığına hizmet eden klibe tepki büyürken gözler RTÜK'e çevrildi. Yerli ve milli medyayı yaptırım kıskacına alan RTÜK'ün "eşcinsel" temalı klibe karşı nasıl aksiyon alacağı merak konusu oldu.
Şarkıcı Mabel Matiz "sanat" adı altında aile ve toplum yapısını hedef alan "eşcinsel" temaları meşrulaştırmak istiyor.
Esas adı Fatih Karaca olan Matiz'in "Ha Leylim" isimli son şarkısına çektiği klipte mide bulandıran enstantaneler yer aldı. "Eşcinsel bir adamın nikah masasına oturduğu kadına değil, aşık olduğu erkekle bakışması" üzerine kurgulanan klipte Seda Sayan ve oyuncu Hazal Türesan da boy gösteriyor.
Matiz'in iki erkek arasındaki sapık ilişkiyi doğrudan geleneksel düğün ritüellerinin içine yerleştirmesi tepkileri de beraberinde getirdi.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Aile ve toplum yapısını "sanat" adı altında hedef alan sapkınlığa karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Mabel Matiz'in dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkısının video klibi ve sözleri hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayınlanan 'Ha Leylim' isimli şarkıya ait video klibin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı değerlendirilmekle, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Re'sen Soruşturma başlatılmıştır."
BU KAÇINCI!
Mabel Matiz hakkında daha önce de "Perperişan" isimli şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler yer aldığı ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın yayımlandığı soruşturma geçirmişti.
RTÜK BUNU GÖRECEK Mİ?
Öte yandan vergi ve istihdam yükünü sırtlayan yerli medya kuruluşlarına ağır yaptırımlar uygulayan RTÜK'ün Mabel Matiz'in "eşcinsel" temalı klibine karşı nasıl aksiyon alacağı şimdiden merak konusu oldu.
Toplumsal değerleri aşındıran klip, müzik kanallarında dolaşıyor. TV'lerin yanı sıra dijital mecralarda da boy gösteriyor.
Ancak milli medyayı kıskacına alan RTÜK, milyonların tek tıkla erişebildiği rezillikleri denetim rejimine alamıyor.
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