Mabel Matiz’in “Ha Leylim" klibine soruşturma! Düğünde "eşcinsel" tema... RTÜK bunları görmez!

Şarkıcı Mabel Matiz "sanat" adı altında aile ve toplum yapısını hedef alan "eşcinsel" temaları meşrulaştırmak istiyor.



Esas adı Fatih Karaca olan Matiz'in "Ha Leylim" isimli son şarkısına çektiği klipte mide bulandıran enstantaneler yer aldı. "Eşcinsel bir adamın nikah masasına oturduğu kadına değil, aşık olduğu erkekle bakışması" üzerine kurgulanan klipte Seda Sayan ve oyuncu Hazal Türesan da boy gösteriyor.





Matiz'in iki erkek arasındaki sapık ilişkiyi doğrudan geleneksel düğün ritüellerinin içine yerleştirmesi tepkileri de beraberinde getirdi.



BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ



Aile ve toplum yapısını "sanat" adı altında hedef alan sapkınlığa karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Mabel Matiz'in dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkısının video klibi ve sözleri hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.