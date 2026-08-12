Adana’da ağızlıksız pitbull dehşeti: Kediyi parçalayan köpeğin sahibi kaçtı... "Polisi aramayın!"
Adana’nın Çukurova ilçesinde ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek, sokak kedisini parçalayarak telef etti. Vahşet anlarına tanık olan vatandaşlar duruma müdahale ederken, köpeğin sahibinin sergilediği umursamaz tavır tepki topladı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine paniğe kapılan kadın, “Polisi aramayın” diyerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Mahalle sakinleri, sorumsuz köpek sahiplerine ve başıboş tehlikesine karşı yetkililerden acil çözüm beklediklerini bildirdi.
Adana'da sorumsuz sahibin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek, mahallelinin gözü önünde sokak kedisini parçalayarak telef etti.
"POLİSİ ARAMAYIN"
Olay, sabah saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahibinin hiçbir güvenlik önlemi almadan ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek, yanından geçen kediye aniden saldırdı.
Sahibinin yetersiz müdahalesine rağmen saldırgan köpek, kediyi parçalayarak telef etti. Vahşet anlarında köpek, ancak yoldan geçen duyarlı vatandaşların yardımıyla sakinleştirildi.
Kedinin feci şekilde can vermesinin ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bu sırada hatasının bedelini ödemekten kaçan kadın, yardıma gelen vatandaşların polisi aramaları üzerine, "Polisi aramayın" diye çıkıştı.
O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, sorumsuz kadın daha sonra tehlike saçan köpeğiyle birlikte bölgeden hızla uzaklaştı.
"KIZIMA DA SALDIRDI"
Telef olan kediyi mahallelerinde besleyen vatandaşlardan Hamit Kaya, yaşanan vahşete ve sorumsuzluğa tepki gösterdi.
Tehlikeli köpeklerin sokaklarda başıboş gezdirilmesinin büyük tehdit olduğunu belirten Kaya, "Kediyi biz besliyorduk, apartmanımızın kedisiydi. Köpekleri gezdiriyorlar ama ağızlarında ağızlıkları da yok. Kediyi gördüğü zaman saldırıyor köpek. Köpekleri gezdirirken biraz dikkat etsinler, ağızlıklarını taksınlar. Köpekler toplansa iyi olur, sokaklarda başıboş köpekler hala geziyor. Tehlikeli, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Hatta bir sefer benim kızıma saldırmıştı." dedi.
KÖPEĞİN CANI DEĞERLİYSE KEDİNİN CANI DA DEĞERLİ
Olayı seyretmeye vicdanının el vermediğini anlatan Şakibe Ulus, hayvan sahiplerinin denetimsizliğine dikkat çekerek, "Hayvan seven var, sevmeyen var; korkan var, korkmayan var. Onun için insanlar hayvan sahipleniyorsa lütfen sokağa salmasınlar. Sokakta gezdirmek istiyorlarsa tasmasız kesinlikle gezdirmesinler, ağızlık taktırsınlar. Ya sahipleniyorsanız sahiplendiğiniz hayvanlara sahip çıkın; sahiplenemiyorsanız da barınağa verin, barınak sahiplensin. Ben o kadını Allah'a havale ediyorum, senin köpeğin değerliyse o sokaktaki can da değerlidir. Ben onu Allah'a havale ediyorum, yapmaması gereken bir şey yapmış. İnsanlara hayvanları sevin diyorum." ifadelerini kullandı.