Adana’da ağızlıksız pitbull dehşeti: Kediyi parçalayan köpeğin sahibi kaçtı... "Polisi aramayın!"

Tehlikeli köpeklerin sokaklarda başıboş gezdirilmesinin büyük tehdit olduğunu belirten Kaya, " Kediyi biz besliyorduk, apartmanımızın kedisiydi. Köpekleri gezdiriyorlar ama ağızlarında ağızlıkları da yok. Kediyi gördüğü zaman saldırıyor köpek. Köpekleri gezdirirken biraz dikkat etsinler, ağızlıklarını taksınlar. Köpekler toplansa iyi olur, sokaklarda başıboş köpekler hala geziyor. Tehlikeli, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Hatta bir sefer benim kızıma saldırmıştı ." dedi.

KÖPEĞİN CANI DEĞERLİYSE KEDİNİN CANI DA DEĞERLİ

Olayı seyretmeye vicdanının el vermediğini anlatan Şakibe Ulus, hayvan sahiplerinin denetimsizliğine dikkat çekerek, "Hayvan seven var, sevmeyen var; korkan var, korkmayan var. Onun için insanlar hayvan sahipleniyorsa lütfen sokağa salmasınlar. Sokakta gezdirmek istiyorlarsa tasmasız kesinlikle gezdirmesinler, ağızlık taktırsınlar. Ya sahipleniyorsanız sahiplendiğiniz hayvanlara sahip çıkın; sahiplenemiyorsanız da barınağa verin, barınak sahiplensin. Ben o kadını Allah'a havale ediyorum, senin köpeğin değerliyse o sokaktaki can da değerlidir. Ben onu Allah'a havale ediyorum, yapmaması gereken bir şey yapmış. İnsanlara hayvanları sevin diyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, daha önce de benzer saldırıların yaşandığını belirterek yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti.