CHP’de 5 ile yeni il başkanı atandı! Kongre takvimi eylülde açıklanacak

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, yönetim boşluğu bulunan 8 ilde yürütülen örgütsel düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı, 5 ile yeni il başkanı atandığını, kalan 3 il için ise ilgili birimlere yetki verildiğini duyurdu. CHP'de kongre takviminin ise eylül ayının başında ilan edilmesi planlanıyor.

Kalan 3 ilde ise ilgili birimlere atama yetkisi verildi. Böylece söz konusu illerde yeni bir MYK kararı beklenmeden görevlendirmelerin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

"8 İLİMİZDE YÖNETİM BOŞLUĞUMUZ VARDI"

CHP Sözcüsü Sarı, parti yönetimindeki değişikliklere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bizim 8 ilimizde yönetim boşluğumuz vardı. Daha doğrusu il yönetimlerimiz yoktu. Daha önceden istifa eden arkadaşlarımız oldular ve bunun yerine atamalar yaptık bugün. 5 ilimizde atama yaptık. 3 ilimizde de yetki verdik. MHK olarak ilgili birime yetki vermiş bulunuyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de bir MHK kararı beklenmeksizin geri kalan 3 ilimizde de atama gerçekleştirilecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün illerinde yönetimler oluşturulmuş olacak.

Bugün için aldığımız kararlar doğrultusunda atadığımız, 5 ilde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ve illeri şunlar. Bolu iline Ersan Türkoğlu arkadaşımızı, Gümüşhane için Rıdvan Eryılmaz arkadaşımızı, Hatay için Derya Altınay arkadaşımızı, Sakarya için Songül Bulut arkadaşımızı ve Tokat için de Ender Ergün arkadaşımızı atamış bulunuyoruz.

Böylece yetki verdiğimiz 3 ille beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin il atamalarıyla ilgili süreci tamamlanmış oluyor. Ve ben henüz MYK'dan çıkarken o konuyla ilgili bir karar alınıyordu ama henüz ben ona yetişemedim. Muhtemelen gidince öğreniriz ya da kamuoyuyla paylaşılır."