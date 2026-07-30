Terörsüz Türkiye yasasında sınır çizildi! Ne zaman Meclis'e sunulacak? "Statü" çerçeve dışı
Ankara’da hummalı bir mesaiyle hazırlanan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çerçeve yasa taslağının detayları netleşti. Hazırlıkları son aşamaya gelen ve önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulması beklenen düzenleme, silah bırakan ve suça bulaşmamış terör örgütü mensuplarına 3 yıl denetimli serbestlik getirirken, sürecin işletilmesi için terör örgütünün silah bıraktığının "teyit ve tespiti" ön koşul sayılacak. Taslakta genel af veya kişiye özel bir düzenlemenin yer almadığı vurgulanırken; terör örgütü elebaşları ile doğrudan eylemlere katılan isimler yasa kapsamının tamamen dışında tutulacak.
Ankara'da "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yürütülen yasal mevzuat çalışmalarında kritik bir aşamaya gelindi. Bir süredir hummalı bir mesaiye sahne olan çerçeve yasa taslağının detayları belli olurken, başkentte siyasi parti temsilcileri arasındaki temas trafiği de hız kazandı.
TBMM'DE HEYETLER ARASI MEKİK DİPLOMASİSİ
Süreç kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerle temas sağladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş son olarak Efkan Ala, Abdullah Güler ve Ömer Çelik'ten oluşan AK Parti heyetini kabul etti. Basına kapalı olarak yürütülen ve yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, hazırlanacak yasal altyapının ele alındığı öğrenildi.
YASA TEKLİFİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK
Hazırlıkları son aşamaya gelen teklifin, cuma günü (31 Temmuz) ya da önümüzdeki pazartesi günü (3 Ağustos) TBMM Başkanlığına sunulması ve gelecek hafta içinde yasalaştırılması hedefleniyor.
SÜREÇ İÇİN İKİ AŞAMALI KONTROL: "TEYİT VE TESPİT" ŞARTI
Teklifin yürürlüğe girmesi ve hükümlerinin uygulanması için terör örgütünün silah bıraktığının "teyit ve tespiti" ön koşul kabul edilecek. Bu mekanizmanın işletilmesi amacıyla bir kurul oluşturulacak ve bu kurul sürecin takibini de üstlenecek.
Sürecin denetimi yalnızca sahayla sınırlı kalmayacak; TBMM çatısı altında da bir İzleme Kurulu kurulacak. Sahada yaşanan gelişmeler, 6 aylık periyotlar halinde raporlaştırılarak Meclis gündemine sunulacak.
DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?
Taslağa göre yasadan, silah bırakan terör örgütü mensuplarından suça bulaşmamış olanlar, cezaevinde bulunanlar ve Avrupa ülkelerinde ikamet edenler faydalanabilecek.
3 YILLIK DENETİMLİ SERBESTLİK
Suç eylemlerine katılmamış kişilere 3 yıl süreyle denetimli serbestlik uygulanacak. Bu süre içinde yeniden suç işlenmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde cezalandırma yoluna gidilecek. Düzenlemenin yalnızca PKK ve KCK terör örgütlerini kapsadığı, başka yapıların bu yasadan yararlanamayacağı metinde net bir şekilde vurgulanacak.
Propaganda ve Finans Suçları Düşecek: Terör örgütü propagandası, yardım, yataklık ve finans sağlama gibi suçların düşmesiyle birlikte, Avrupa'da bulunan kişilerin Türkiye'ye dönmesi öngörülüyor. Irak'ın kuzeyinde bulunanlardan Türkiye'ye dönmek isteyenlerin sayısının ise sınırlı kalacağı değerlendiriliyor.
ELEBAŞLARI VE EYLEMCİLER KAPSAM DIŞI
Terör örgütünün üst düzey yöneticileri ile bombalama ve saldırı gibi doğrudan "ölümlü" eylemlere katılan terör örgütü mensupları kesinlikle düzenlemenin dışında tutulacak.
Yasa kapsamı dışında kalan bu grupta, gerek yurt dışında gerekse cezaevlerinde toplam 500'e yakın kişinin bulunduğu ifade ediliyor.
TASLAKTA HANGİ UNSURLAR YER ALMIYOR?
Yasa taslağında kamuoyunun hassasiyet gösterdiği belirli başlıklara da net sınır çekildi:
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre taslak kapsamında herhangi bir genel af veya kişiye özel af niteliğinde düzenleme yer almayacak. Ayrıca terör örgütü elebaşı Öcalan'a yönelik bir statü verilmesi ya da "umut hakkı" gibi konular yasa metninde kesinlikle bulunmayacak.
"ŞOV" GÖRÜNTÜLERİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK
Yasadan yararlanarak Türkiye'ye dönüş yapacak ya da cezaevinden tahliye edilecek kişilerin kamuoyunu rahatsız edecek görüntüler oluşturmasına veya şov yapmasına izin verilmeyecek.
Irak'tan gerçekleşecek gelişlerin toplu değil, bireysel düzeyde tutulması sağlanacak. Süreç boyunca kamuoyu vicdanını zedeleyecek ve toplumsal hassasiyetleri tetikleyecek hiçbir olaya geçit verilmeyecek.