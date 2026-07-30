Terörsüz Türkiye yasasında sınır çizildi! Ne zaman Meclis'e sunulacak? "Statü" çerçeve dışı

Propaganda ve Finans Suçları Düşecek: Terör örgütü propagandası, yardım, yataklık ve finans sağlama gibi suçların düşmesiyle birlikte, Avrupa'da bulunan kişilerin Türkiye'ye dönmesi öngörülüyor. Irak'ın kuzeyinde bulunanlardan Türkiye'ye dönmek isteyenlerin sayısının ise sınırlı kalacağı değerlendiriliyor.

ELEBAŞLARI VE EYLEMCİLER KAPSAM DIŞI

Terör örgütünün üst düzey yöneticileri ile bombalama ve saldırı gibi doğrudan "ölümlü" eylemlere katılan terör örgütü mensupları kesinlikle düzenlemenin dışında tutulacak.

Yasa kapsamı dışında kalan bu grupta, gerek yurt dışında gerekse cezaevlerinde toplam 500'e yakın kişinin bulunduğu ifade ediliyor.

TASLAKTA HANGİ UNSURLAR YER ALMIYOR?

Yasa taslağında kamuoyunun hassasiyet gösterdiği belirli başlıklara da net sınır çekildi:

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre taslak kapsamında herhangi bir genel af veya kişiye özel af niteliğinde düzenleme yer almayacak. Ayrıca terör örgütü elebaşı Öcalan'a yönelik bir statü verilmesi ya da "umut hakkı" gibi konular yasa metninde kesinlikle bulunmayacak.