Küresel enerji arenasında tarihi Kerkük hamlesi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında yüzde 15 hisse devralarak küresel enerji haritasında tarihi bir hamleye imza attı. Irak’taki dev rezervlere ortak olan TPAO, günde 1 milyon varil üretim hedefine yaklaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan gelişmeyi, "Enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım" sözleriyle duyurdu. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerin ardından atılan bu stratejik adım, Türkiye'nin "enerjide tam bağımsızlık" rotasını küresel arenaya taşıdı. Gelişmeyi değerlendiren Sabah Yazarı Mahmut Övür, "Bu sadece sıradan bir petrol ortaklığı değil, 15 Temmuz sonrası Başkan Erdoğan ile dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın rotasını çizdikleri 'yerli ve milli' enerji politikasının küresel arenaya çıkışıydı." ifadelerine yer verdi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), BP Energy Company of Kirkuk Limited'in (BP ECKL) yüzde 15 hissesini devralarak bölgedeki en kritik enerji ortaklıklarından birine imza attı. Irak'taki enerji faaliyetlerini güçlendirecek stratejik adım, Türkiye'nin küresel ölçekteki üretim hedeflerine doğrudan katkı sağlayacak.
BAŞKAN ERDOĞAN: ENERJİ ALANINDA TARİHİ BİR ADIM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Dev anlaşmanın kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte sürecin önemine işaret eden Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması dün itibarıyla sona erdi. Şimdi hedefimiz, en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji iş birliği anlaşması imzalanmasıdır. British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur."
Projenin uzun süreli bir stratejinin ürünü olduğunu vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise TPAO'nun vizyonunu şu sözlerle aktardı:
"Bu, Türkiye Petrollerini günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesidir."
Bakan Bayraktar, Kerkük'ün kadim topraklarıyla olan tarihsel bağın ülkenin yarınlarına güç veren bir enerjiye dönüştüğünü kaydederek, "Ülkemizin enerji arz güvenliğini sarsılmaz bir temele oturtan bu stratejik hamle, 'Enerjide tam bağımsız Türkiye' gayemize çok daha güçlü bir ivme katacaktır" ifadelerini kullandı.
15 TEMMUZ SONRASI ÇİZİLEN ROTANIN KÜRESEL SAHAYA ÇIKIŞI
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, kaleme aldığı köşe yazısında atılan adımın stratejik derinliğini analiz etti.
Gelişmenin basit bir hisse alımından ibaret olmadığını vurgulayan Övür, hamlenin arka planındaki mantığı şu sözlerle aktardı:
"Bu sadece sıradan bir petrol ortaklığı değil, 15 Temmuz sonrası Başkan Erdoğan ile dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın rotasını çizdikleri 'yerli ve milli' enerji politikasının küresel arenaya çıkışıydı."
Milletlerin tarihinde dönüm noktaları olduğunu belirten Övür, Stefan Zweig'ın "Tarihin akışı içinde öyle anlar vardır ki, bir dakikalık bir gecikme, yüzyılların telafi edemeyeceği kayıplara yol açar" sözüne atıfta bulunarak Türkiye'nin artık gecikmelerle vakit kaybetmeyip önüne baktığını kaydetti. Karadeniz doğalgazı, Gabar petrolü, Azerbaycan, Irak, Libya, Somali ve Pakistan'daki adımlarla TPAO'nun küresel bir markaya dönüştüğünü ifade eden Övür, bu hamlenin Türkiye ile birlikte Irak'ın ve bölgenin de kaderini değiştireceğini vurguladı.
TPAO DÜNYA DEVLERİYLE KIYASLANIYOR
Mahmut Övür, yazısında Londra Enerji Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü'nün değerlendirmelerine de yer verdi. Irak'ın 145 milyar varil kanıtlanmış rezervine ve Kalkınma Yolu Projesi'nin sunduğu fırsatlara dikkat çeken Övür'ün aktardığına göre Öğütçü, anlaşmayı şu sözlerle yorumladı:
"Bu adım, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin enerji vizyonunun önemli kilometre taşlarından biridir."
TPAO'nun küresel arenadaki dönüşümünü değerlendiren Öğütçü, kurumu dünya devi enerji şirketleriyle kıyaslayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"TPAO sadece Türkiye'nin değil, bölgesinin de en etkili enerji şirketlerinden biri hâline gelebilir. Kerkük, bu uzun yolculuğun son durağı değil, belki de en önemli başlangıç noktalarından biridir."