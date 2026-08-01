Küresel enerji arenasında tarihi Kerkük hamlesi

BAŞKAN ERDOĞAN: ENERJİ ALANINDA TARİHİ BİR ADIM Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Dev anlaşmanın kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte sürecin önemine işaret eden Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Projenin uzun süreli bir stratejinin ürünü olduğunu vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise TPAO'nun vizyonunu şu sözlerle aktardı:

"Bu, Türkiye Petrollerini günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesidir."

Bakan Bayraktar, Kerkük'ün kadim topraklarıyla olan tarihsel bağın ülkenin yarınlarına güç veren bir enerjiye dönüştüğünü kaydederek, "Ülkemizin enerji arz güvenliğini sarsılmaz bir temele oturtan bu stratejik hamle, 'Enerjide tam bağımsız Türkiye' gayemize çok daha güçlü bir ivme katacaktır" ifadelerini kullandı.