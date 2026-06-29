Erdoğan'dan Bakü'ye ‘Türk Dünyası Haftası’ mesajı | Türk Yüzyılı vurgusu
Azerbaycan’da gerçekleştirilen Türk Dünyası Haftası etkinliği başladı. Başkan Erdoğan Bakü'deki etkinlikte okunan mesajıyla birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bir asır önce atılan adımların bugün kurumsal teşkilatlarla derinleştiğini aktaran Erdoğan, Türkiye'nin en samimi arzusunun Türk Yüzyılı'nı inşa etmek olduğunu dile getirdi. Azerbaycan'ın Türk devletlerinin ortak hedeflerine sunduğu katkıyı öven Erdoğan, gönül coğrafyasının her köşesinde ortak medeniyet bilincini yaşatmanın herkesin temel mesuiliyeti olduğunu bildirdi. İsmail Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarını rehber edindiklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin dönem başkanlığını devralacağı Ankara Zirvesi için yürütülen yoğun çalışmalara dikkat çekerek kardeşlik bağlarının altı çizdi.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Haftası açılışına Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle mesaj gönderdi.
- Erdoğan, sonbaharda Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Azerbaycan'dan dönem başkanlığını devralacaklarını açıkladı.
- Erdoğan mesajında, Türk dünyasının ortak tarih, dil ve kültüre sahip çıkarak Türk Yüzyılı'nı inşa etmesini Türkiye'nin en samimi arzusu olarak ifade etti.
- Erdoğan'ın mesajı, etkinlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından katılımcılara okundu.
- Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki faaliyetlerin İsmail Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' şiarından ilham alınarak derinleştirildiğini belirtti.
Bir asır önce Bakü'de yakılan ortak tarih ve medeniyet meşalesi, günümüzde Türk Yüzyılı vizyonuyla yeniden harlanıyor.
Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Haftası açılışına özel mesaj gönderen Erdoğan, Başkan Türk devletlerinin bütünleşme sürecine yönelik hedefleri paylaştı.
Başkan Erdoğan'ın mesajı, etkinlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından katılımcılara okundu.
'DİLDE FİKİRDE İŞTE BİRLİK' ÜLKÜSÜ BİZE MİRAS
Bir asır önce Türk dünyasının farklı bölgelerinden gelen münevverlerin Bakü'de ortak medeniyet bilincini müspet ilimler temelinde güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Başkan Erdoğan, "Bakü Kurultayı'nın bizlere miras bıraktığı bu ülküyü gönül coğrafyamızın her köşesinde yaşatmak, güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.
Kurumsal işbirliğinin her geçen gün derinleştiğini anlatan Erdoğan, "Nitekim Türk dünyasındaki kurumsal işbirliğimizin tezahürleri olan Türk işbirliği teşkilatları bünyesindeki faaliyetlerimizi büyük mütefekkir İsmail Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' şiarından ilham alarak her geçen gün derinleştiriyor ve çeşitlendiriyoruz." sözlerine yer verdi.
TÜRK YÜZYILI'NI İNŞA EDECEĞİZ
Bakü Kurultayı'nın ortaya koyduğu vizyonu yolları aydınlatan bir fener olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin en samimi arzusu Türk dünyasının ortak tarihimize, dilimize ve kültürümüze sahip çıkması, kadim geçmişimizden aldığımız güç ile Türk Yüzyılı'nı inşa etmesidir." ifadelerini kullandı.
ANKARA ZİRVESİ DÖNÜM NOKTASI
Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki liderlik hedeflerine dikkat çeken Erdoğan, "Bu bağlamda önümüzdeki sonbaharda düzenleyeceğimiz ve dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devralacağımız Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'ni, Türk dünyasını bütünleştirme hedefimize yön verecek bir dönüm noktası haline getirmek için var gücümüzle çalışmaktayız." bilgisini paylaştı.
ORTAK HEDEFLERE KATKI
Birinci Türkoloji Kurultayı gibi böylesi anlamlı bir etkinliğin Bakü'de yapılmasının tesadüf olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının en güçlü savunucularından biri olan Azerbaycan bugün de Türk devletlerinin ortak hedeflerine katkı sunmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
ALLAH DAİM EYLESİN
Kardeşlik bağlarına yönelik güçlü mesajlar veren Erdoğan, "Bu düşüncelerle bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen can Azerbaycan'ın tüm kurum ve kuruluşlarını tebrik ediyorum. Kongre vesilesiyle Birinci Türkoloji Kurultayı'na katılan ecdadımızı rahmetle anıyor, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diyorum." dedi.