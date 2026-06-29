Erdoğan'dan Bakü'ye ‘Türk Dünyası Haftası’ mesajı | Türk Yüzyılı vurgusu

ORTAK HEDEFLERE KATKI

Birinci Türkoloji Kurultayı gibi böylesi anlamlı bir etkinliğin Bakü'de yapılmasının tesadüf olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının en güçlü savunucularından biri olan Azerbaycan bugün de Türk devletlerinin ortak hedeflerine katkı sunmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 1926 yılında gerçekleştirilen Birinci Bakü Türkoloji Kurultayı'nda alınan ancak dönemin siyasi şartları nedeniyle uygulanamayan kararların 100. yılı dolayısıyla ʺ100 Yıllık Vasiyet: Semerkant Türkoloji Kurultayıʺ başladı. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

ALLAH DAİM EYLESİN

Kardeşlik bağlarına yönelik güçlü mesajlar veren Erdoğan, "Bu düşüncelerle bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen can Azerbaycan'ın tüm kurum ve kuruluşlarını tebrik ediyorum. Kongre vesilesiyle Birinci Türkoloji Kurultayı'na katılan ecdadımızı rahmetle anıyor, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diyorum." dedi.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel