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Yeni Parti'de "film fırıldak" logo ayağa dolandı: Yarışma yapılacak kurultayda değişecek

Yeni Parti’nin dizi-film uygulaması Netflix’ten birebir uyarlama olduğu yönünde eleştirilen logo ayağa dolandı. Rakı markasına da benzetilen logonun rafa kaldırılacağı öğrenildi. Yeni Parti logosunun değiştirileceği, nazar boncuklu yeni bir tasarıma gidileceği kaydedildi. PM Üyesi Süleyman Bülbül’ün resmi olarak teyitlediği logo değişikliğini Özgür Özel de doğrulayarak kurultayı işaret etti. Özel ayrıca ekim ayının sonu ile kasım ayının başında kurultay yapacaklarını açıkladı.

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Yeni Parti'de "film fırıldak" logo ayağa dolandı: Yarışma yapılacak kurultayda değişecek

CHP'yi bölüp parçalayarak Ekrem İmamoğlu gölgesinde kurulan Yeni Parti cephesinde dijital yayın platformu Netflix ve "rakı firması" üzerinden patlak veren çalıntı logo tartışması, parti yönetimine geri adım attırdı.

Kuruluş aşamasında tanıtılan tasarımın birebir kopya çıkması üzerine eleştirilerin hedefi haline gelen Özgür Özel, fondaş yazar Deniz Zeyrek'in konuya ilişkin sorusunu cevapladı.

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"BU PARTİMİZİN LOGOSU DEĞİL"

Tasarımın hafızada kalması amacıyla yapıldığını savunan Özel, "Bu partimizin logosu değil, partimizin ismi. Partimizin ismini görünür ve farkındalık yaratacak şekilde, hafızada kalacak şekilde tasarım yaptık" dedi.

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YARIŞMA YAPILACAK

Çalıntı logo iddialarının ayağa dolanmasıyla yeni arayışlara giren parti yönetiminin izleyeceği yolu aktaran Özel, "Asıl logoyu gerekirse yarışma açacağız, o yarışmada gelen önerilere bakacağız. Kurultayımızda da o yeni logo resmileşmiş olacak" diye konuştu.

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EN İYİ BİLDİKLERİ İŞ: KURULTAY TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yeni logonun onaylanacağı toplantının zamanlamasına dair bilgi veren Özel, ekim ayının sonu ile kasım ayının başında kurultay yapacaklarını açıkladı.

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