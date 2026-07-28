Yeni Parti'de "film fırıldak" logo ayağa dolandı: Yarışma yapılacak kurultayda değişecek

YARIŞMA YAPILACAK

Çalıntı logo iddialarının ayağa dolanmasıyla yeni arayışlara giren parti yönetiminin izleyeceği yolu aktaran Özel, "Asıl logoyu gerekirse yarışma açacağız, o yarışmada gelen önerilere bakacağız. Kurultayımızda da o yeni logo resmileşmiş olacak" diye konuştu.

EN İYİ BİLDİKLERİ İŞ: KURULTAY TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yeni logonun onaylanacağı toplantının zamanlamasına dair bilgi veren Özel, ekim ayının sonu ile kasım ayının başında kurultay yapacaklarını açıkladı.