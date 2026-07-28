2. İletişim Şurası Ankara'da başlıyor: Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

İki gün sürecek Şura'nın açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da yapılacak. Açılış programında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da katılımcılara hitap edecek.

İki gün sürecek Şura'da Türkiye'nin iletişim politikaları ve geleceğe yönelik stratejiler uzman isimlerin katılımıyla ele alınacak. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

İLETİŞİM POLİTİKALARI MASAYA YATIRILACAK

Şura'nın ikinci gününde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda panel oturumları düzenlenecek.

İletişim alanında farklı disiplinlerden uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panellerde, Türkiye'nin iletişim politikaları, sektördeki ihtiyaçlar ve geleceğe yönelik stratejiler ele alınacak.

"TÜRKİYE YÜZYILI" VİZYONU ELE ALINACAK

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda düzenlenecek Şura'da, Türkiye İletişim Modeli'nin uygulanabilir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor.

Program kapsamında kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademi dünyasından temsilciler bir araya gelerek mevcut iletişim politikalarını değerlendirecek ve geleceğe yönelik öneriler üzerinde görüş alışverişinde bulunacak.