2. İletişim Şurası Ankara'da başlıyor: Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen 2. İletişim Şurası, "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. İki gün sürecek programın açılışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen 2. İletişim Şurası, "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.
İki gün sürecek Şura'nın açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da yapılacak. Açılış programında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da katılımcılara hitap edecek.
İLETİŞİM POLİTİKALARI MASAYA YATIRILACAK
Şura'nın ikinci gününde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda panel oturumları düzenlenecek.
İletişim alanında farklı disiplinlerden uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panellerde, Türkiye'nin iletişim politikaları, sektördeki ihtiyaçlar ve geleceğe yönelik stratejiler ele alınacak.
"TÜRKİYE YÜZYILI" VİZYONU ELE ALINACAK
"Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda düzenlenecek Şura'da, Türkiye İletişim Modeli'nin uygulanabilir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor.
Program kapsamında kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademi dünyasından temsilciler bir araya gelerek mevcut iletişim politikalarını değerlendirecek ve geleceğe yönelik öneriler üzerinde görüş alışverişinde bulunacak.
RAPORLAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK
Şura kapsamında, geçen yıl 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilen Hazırlık Çalıştayı sonrasında 16 çalışma grubunda 425 katılımcının hazırladığı "2. İletişim Şurası Raporları" ile "2. İletişim Şurası Tebliğler" kitapları da kamuoyuyla paylaşılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilecek organizasyonun, iletişim alanında kamu politikalarının geliştirilmesine katkı sunması ve Türkiye'nin iletişim vizyonuna ilişkin kapsamlı değerlendirmelere zemin hazırlaması hedefleniyor.