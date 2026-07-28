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Yeni Parti'de şaibeli isimler TBMM'de baş köşede

CHP'yi bölerek kurulan Yeni Parti'de kapalı grup toplantısındaki seçimde Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, partinin TBMM Başkanvekili seçildi. Yolsuzluk soruşturmalarından haklarında fezleke bulunan Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Seyit Torun ve Özgür Karabat Yeni Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

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Yeni Parti'de şaibeli isimler TBMM'de baş köşede

CHP'yi bölen Yeni Parti'de grup toplantısı öncesi Meclis yönetimi şekillendi.

Parti, Özgür Özel başkanlığında ilk kez kapalı grup toplantısını yaptı.

Özel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Artık Yeni Parti kuruluşunu tamamlamıştır, göreve başlamıştır" dedi.

GRUP BAŞKANVEKİLİ BİNGÖL

Yeni Parti'de kapalı grup toplantısındaki seçim sonuçlarına göre TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl oldu.

ŞAİBELİ İSİMLER BAŞ KÖŞEDE

Grup Yönetim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

  • Burhanettin Bulut
  • Veli Ağbaba
  • Turan Taşkın Özer
  • Seyit Torun
  • Özgür Karabat
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