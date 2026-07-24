Ahbap soruşturması! 6 ünlüden Hazal Kaya, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ifade verdi
Ahbap soruşturması derinleşiyor. Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 kişinin tutukluluğu devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 6 ünlü ismin daha ifadesine başvurulmasına karar verdi. Bu kapsamda Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade verdi. Şahan Gökbakar, Fatih Altyyalı ve Fatih Koparan'ın ifadelerinin alınması bekleniyor.
Türkiye'nin en karanlık gecelerinden biri olan 6 Şubat depremlerinde, Ahbap Derneği adı altında toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarılması soruşturması tüm hızıyla devam ediyor.
Bu doğrultuda derneğin kurucusu Haluk Levent başta olmak üzere 28 şüpheli tutuklu bulunuyor.
İFADE VERECEKLER
Derinleşen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu süreçlerde adı Ahbap Suç Örgütü ile anılan ve irtibatı tespit edilen kişilerin ifadesine başvuruyor.
Bir grup ünlü daha ifade vermek üzere çağırıldı.
İşte ifadeye çağrılan o isimler:
- Fatih Altaylı (Gazeteci - YouTube Yayıncısı)
- Şahan Gökbakar (Komedyen)
- Ruşen Çakır (Gazeteci - YouTube Yayıncısı)
- Hazal Kaya (Oyuncu)
- Özlem Gürses (Gazeteci - YouTube Yayıncısı)
- Fatih Koparan (Sosyal Medya Fenomeni)
3 İSİM İFADE VERDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen oyuncu Hazal Kaya, gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır bugün ifade verdi.
ECE ÜNER, FATİH PORTAKAL, FEYZA ALTUN...
Bir diğer yandan soruşturma dahilinde Ece Üner ile Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, Şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter de ifade vermişti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü. Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.