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Bakan Murat Kurum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Kurum yaptığı açıklamada, "İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

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Bakan Murat Kurum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı bakanlıkta kabul etti.

Kabule ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Kurum, İzmir'in ihtiyaçlarını ve devam eden çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

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"İZMİR'İN ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARINI DEĞERLENDİRDİK"
Kurum yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Bakan Murat Kurum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti-1

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Bakan Murat Kurum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti-3 Bakan Murat Kurum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti-4 Bakan Murat Kurum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti-5
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