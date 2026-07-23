Ankara'da helikopter kazası! Hayatını kaybeden pilota veda

Ankara'nın Sincan ilçesinde dün ( 22 Temmuz) sabah saatlerinde R44 tipi eğitim helikopteri kaza kırıma uğrayarak düştü.

Helikopter kazasında öğretmen pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal (49) hayatını kaybetti, Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu da yaralandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada yaşamını yitiren Bakkal için bugün öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kortejle cami avlusuna getirilen Bakkal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı başında askerler nöbet tuttu.

Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı. (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır.)

ASKERİ PERSONEL AKIN ETTİ

Cenaze namazının ardından naaş, top arabasına konuldu. Bakkal'ın cenazesi, kortejin ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, Bakkal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ve çok sayıda askeri personel katıldı.

Ankara'da eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde hayatını kaybeden 49 yaşındaki Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır.)

İNCELEME SÜRÜYOR

Bir diğer yandan meydana gelen kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Öğretmen pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır.)

KAZA KIRIM NE DEMEK?

Havacılık literatüründe kaza kırım, bir hava aracının kalkış, uçuş veya iniş esnasında teknik ya da çevresel nedenlerle ciddi düzeyde fiziksel ve mekanik hasara uğramasını ifade ediyor. Terim, aracın tekrar uçamayacak veya ağır bakıma ihtiyaç duyacak derecede kırılma, parçalanma ve işlev kaybı yaşamasını tanımlıyor.