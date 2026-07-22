Murat Ongun cezaevinde CHP'den istifa etti... 12 gün önceki dilekçeyi "yeni" yayınladı
Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu eski İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Ongun, 10 Temmuz’daki istifa dilekçesini Özel’in “yeni parti” ilanının ardından medyaya servis etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Murat Ongun, Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiği dilekçeyi paylaştı.
İmamoğlu Suç Örgütü davasının tutuklu sanıklarından eski İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, istifa dilekçesini CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığına sundu.
Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik sert eleştiriler yönelten Ongun, Ekrem İmamoğlu'na karşı yürütülen politikaları istifa gerekçesi olarak gösterdi.
"ALÇAKÇA VE HAİNCE"
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu "butlan sözcüsü" olarak nitelendiren Ongun, "Ankara'da butlan sözcüsü, Sn. İmamoğlu'nun savunmasının engellenmesini 'Susma Hakkını Kullandı' diye yorumlamıştır. Aynı gece çakma kayyum İstanbul İl Başkanlığı'nda asılı olan pankartını, polis kontrolünde indirtmiştir. Bu 2 saldırı da alçakça ve haincedir. Bu ifade bu kararın müelliflerini de tasvir etmektedir." dedi.
Ongun, "Bu dilekçeyle gasp edilmiş partideki üyeliğimden istifa ediyorum. Önce kendi onurum, ardından Ekrem İmamoğlu ve milyonlarca oy vermiş seçmenin onuru adına istifa ediyorum. Yüzbinlerce CHP üyesi de, umarım aynı tepkiyle onurlarını koruyup, hadsiz muhterislere hadlerini bildirecektir." sözlerini sarf etti.
"YENİ" DEĞİL
Yolsuzluk ve rüşvet zanlısı Murat Ongun'un istifa dilekçesini 10 Temmuz'da kaleme almış olduğu dikkat çekti.
Ongun'un 12 gün önceki dilekçeyi Özgür Özel'in "yeni parti" mesajının ardından kamuoyuna servis ettiği anlaşıldı.
CEZAEVİNDEN PARTİ DİZAYN EDİYORLAR
Şaibeli kurultay davasıyla delege satın aldıkları tescillendiği için mahkemenin mutlak butlan kararıyla görevden alınan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, dün grup toplantısında yaptığı açıklamayla yeni parti kararını duyurmuştu.
Özel, "Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımı atarak kuruyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Özel'in kararında Silivri cezaevinde tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etkili olduğu değerlendiriliyor.