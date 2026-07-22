Murat Ongun cezaevinde CHP'den istifa etti... 12 gün önceki dilekçeyi "yeni" yayınladı

"ALÇAKÇA VE HAİNCE"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu "butlan sözcüsü" olarak nitelendiren Ongun, "Ankara'da butlan sözcüsü, Sn. İmamoğlu'nun savunmasının engellenmesini 'Susma Hakkını Kullandı' diye yorumlamıştır. Aynı gece çakma kayyum İstanbul İl Başkanlığı'nda asılı olan pankartını, polis kontrolünde indirtmiştir. Bu 2 saldırı da alçakça ve haincedir. Bu ifade bu kararın müelliflerini de tasvir etmektedir." dedi.

Ongun, "Bu dilekçeyle gasp edilmiş partideki üyeliğimden istifa ediyorum. Önce kendi onurum, ardından Ekrem İmamoğlu ve milyonlarca oy vermiş seçmenin onuru adına istifa ediyorum. Yüzbinlerce CHP üyesi de, umarım aynı tepkiyle onurlarını koruyup, hadsiz muhterislere hadlerini bildirecektir." sözlerini sarf etti.